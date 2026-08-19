Der Action-Adventure-Shooter Twisted Tower von Atmos Games ist am 18. August 2026 für PC erschienen. Das Spiel führt durch einen verlassenen Freizeitpark im Stil der 1950er-Jahre und ist zum Start auf Steam reduziert.

Publisher 3D Realms und Entwickler Atmos Games haben Twisted Tower für PC veröffentlicht. Der Titel ist ab sofort über Steam erhältlich und kombiniert Ego-Shooter-Action mit Erkundung, Rätseln und Plattform-Elementen.

Schauplatz ist ein verlassener Freizeitpark im Stil der 1950er-Jahre. Auf dem Weg durch fünf Bereiche – Hotel, Wasserpark, Clown-Casino, Carnival Forest und Raumstation – treffen Spieler auf korrumpierte Maskottchen, Fallen und Rätsel. Für Kämpfe steht ein Arsenal aus spielzeugartig gestalteten Waffen zur Verfügung, darunter eine Gummibandpistole, eine Schleuder und weitere ungewöhnliche Schusswaffen. Zusätzliche Gegenstände ermöglichen unter anderem Sprünge, Sprints und den Einsatz eines Greifhakens.

Mehrere mögliche Wege sollen für Abwechslung bei wiederholten Durchläufen sorgen. Begleitet wird der Aufstieg durch die namensgebende Anlage von einer Geschichte rund um die Vergangenheit der Hauptfigur.

Twisted Tower kostet regulär 14,99 US-Dollar. Bis zum 1. September 2026 gilt auf Steam ein Einführungsrabatt von 10 Prozent.