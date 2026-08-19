Das Hamburger Ein-Personen-Studio TIDERAFT öffnet im Oktober 2026 den ersten öffentlichen Steam-Playtest für NARON. Das Koop-Mining-Roguelite für ein bis vier Spieler soll 2027 für Windows-PC erscheinen.

In NARON steigt eine Crew mit einem Bohrschiff durch 20 zunehmend gefährliche Tiefen des sterbenden Mondes NARON-M. Jede Ebene stellt eine eigene Hauptaufgabe, die erfüllt werden muss, bevor das Schiff weiterbohrt. Die Höhlen werden prozedural erzeugt und bestehen aus vollständig verformbarem Terrain.

Zwischen den Tiefen entscheidet die Crew gemeinsam über den weiteren Weg. Ein verzweigter Routenbaum zeigt mögliche Biome, Aufgaben, Belohnungen und Gefahren an. Laut TIDERAFT stehen mehr als 20 Gefahrenmodifikatoren zur Verfügung. Neben den Hauptaufgaben gibt es optionale Nebenaufträge sowie Bosskämpfe.

Features

Online-Koop für 1-4 Spieler, vollständig solo spielbar

Zwanzig Tiefen mit vollständig verformbarem Höhlenterrain, bei jedem Durchgang neu erzeugt

Verzweigter Routenbaum mit Crew-Abstimmung und über zwanzig Gefahrenmodifikatoren

Zehn Hauptziele, achtzehn Nebenaufträge und zwei Bosskämpfe

Sechs Biome: Felshöhlen, Pilzkavernen, geflutete Kammern, Lavakammern, Eisfelder und Kristallhöhlen

Überlebensdruck durch Sauerstoff, Giftgas, Ausdauer und wandernde Druckfronten

Vierzehn Rohstoffe, Crafting an Bord und Ausrüstung aus den Camps verlorener Crews

Ortsbezogener Sprachchat, Funkkanal, Pings, Sprays und Emotes

Dauerhafter Fortschrittsbaum mit achtundzwanzig Verbesserungen

Durchgang pausieren und später fortsetzen

Playtest im Oktober, Release 2027

Der erste öffentliche Playtest soll im Oktober 2026 über Steam starten. Die Anmeldung läuft ebenfalls über die Steam-Seite. Für Februar 2027 ist zudem eine öffentliche Demo im Rahmen des Steam Next Fest geplant.

Die Vollversion von NARON ist für 2027 auf Windows-PC angekündigt. Einen konkreten Veröffentlichungstermin oder Preis hat TIDERAFT noch nicht genannt. Weitere Informationen zum Spiel bietet die offizielle Webseite von TIDERAFT.