Das Hamburger Ein-Personen-Studio TIDERAFT öffnet im Oktober 2026 den ersten öffentlichen Steam-Playtest für NARON. Das Koop-Mining-Roguelite für ein bis vier Spieler soll 2027 für Windows-PC erscheinen.
In NARON steigt eine Crew mit einem Bohrschiff durch 20 zunehmend gefährliche Tiefen des sterbenden Mondes NARON-M. Jede Ebene stellt eine eigene Hauptaufgabe, die erfüllt werden muss, bevor das Schiff weiterbohrt. Die Höhlen werden prozedural erzeugt und bestehen aus vollständig verformbarem Terrain.
Zwischen den Tiefen entscheidet die Crew gemeinsam über den weiteren Weg. Ein verzweigter Routenbaum zeigt mögliche Biome, Aufgaben, Belohnungen und Gefahren an. Laut TIDERAFT stehen mehr als 20 Gefahrenmodifikatoren zur Verfügung. Neben den Hauptaufgaben gibt es optionale Nebenaufträge sowie Bosskämpfe.
Features
- Online-Koop für 1-4 Spieler, vollständig solo spielbar
- Zwanzig Tiefen mit vollständig verformbarem Höhlenterrain, bei jedem Durchgang neu erzeugt
- Verzweigter Routenbaum mit Crew-Abstimmung und über zwanzig Gefahrenmodifikatoren
- Zehn Hauptziele, achtzehn Nebenaufträge und zwei Bosskämpfe
- Sechs Biome: Felshöhlen, Pilzkavernen, geflutete Kammern, Lavakammern, Eisfelder und Kristallhöhlen
- Überlebensdruck durch Sauerstoff, Giftgas, Ausdauer und wandernde Druckfronten
- Vierzehn Rohstoffe, Crafting an Bord und Ausrüstung aus den Camps verlorener Crews
- Ortsbezogener Sprachchat, Funkkanal, Pings, Sprays und Emotes
- Dauerhafter Fortschrittsbaum mit achtundzwanzig Verbesserungen
- Durchgang pausieren und später fortsetzen
Playtest im Oktober, Release 2027
Der erste öffentliche Playtest soll im Oktober 2026 über Steam starten. Die Anmeldung läuft ebenfalls über die Steam-Seite. Für Februar 2027 ist zudem eine öffentliche Demo im Rahmen des Steam Next Fest geplant.
Die Vollversion von NARON ist für 2027 auf Windows-PC angekündigt. Einen konkreten Veröffentlichungstermin oder Preis hat TIDERAFT noch nicht genannt. Weitere Informationen zum Spiel bietet die offizielle Webseite von TIDERAFT.