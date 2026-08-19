Aerosoft zeigt Simulations-Line-up auf der gamescom 2026

Aerosoft ist auf der gamescom 2026 in Köln mit mehr als einem Dutzend Simulationstiteln vertreten. Im Publikumsbereich in Halle 9, Stand B-043, zeigt der Publisher Neuankündigungen, aktuelle Releases und Simulations-Hardware.

Aerosoft kehrt zur gamescom zurück und präsentiert vom 26. bis 30. August 2026 ein umfangreiches Simulations-Line-up. Besucher finden den Publisher im Entertainment-Bereich der Koelnmesse in Halle 9, Stand B-043. Neben kommenden Spielen stehen bereits veröffentlichte Titel sowie verschiedene Hardware-Setups zum Ausprobieren bereit.

Neue Simulationen im Mittelpunkt

Zu den angekündigten Highlights zählt Professional Ship Simulator. Die maritime Simulation lässt Spieler eine Karriere in der Seefahrt beginnen, unterschiedliche Schiffe steuern und Missionen in Häfen sowie auf offener See absolvieren.

Mit Winter Resort Simulator 3 zeigt Aerosoft außerdem den dritten Teil der Skigebiets-Simulation. Spieler bauen und verwalten ein eigenes Wintersportgebiet, bedienen Pistenraupen und Seilbahnen und kümmern sich um die Präparierung der Pisten. Der neue Teil setzt auf Unreal Engine 5.

Weitere angekündigte Titel sind Firefighters Code Red mit Einsätzen gegen Wald- und Gebäudebrände sowie plattformübergreifendem Multiplayer, die Krabbenfischer-Simulation Seaworks: Trap Season, Bergwerk – A Mining Sim, Autobahn Police Simulator 4 und Road Construction Simulator.

Spielbare Titel und Simulations-Hardware

Im Entertainment-Bereich zeigt Aerosoft zudem mehrere bestehende Simulationen mit passenden Eingabegeräten. Dazu gehören The Bus mit einem Bus-Cockpit von TML-Studios und dem kommenden EBus-2.2-DLC, Fernbus Simulator mit dem Aerosoft Truck & Bus Wheel System, SubwaySim 2 mit Fahr- und Bremshebel sowie Microsoft Flight Simulator mit einem Honeycomb Echo Aviation Controller.

Daneben sollen unter anderem Emergency Call – The Fire Fighting Simulation 3, Heavy Cargo samt neuem Heavy-South-DLC, Emergency Room Simulator, Forensics: Crime Scene Detective und Global Rescue vor Ort ausprobiert werden können.

Weitere Informationen zum Messeauftritt veröffentlicht Aerosoft über TikTok, X, Facebook, YouTube, Bluesky, LinkedIn und Instagram.