Gothic: A Shadow’s Quest startet Crowdfunding-Kampagne

Die Kampagne für Gothic – A Shadow’s Quest ist auf Gamefound gestartet. Das Brettspiel soll solo oder mit bis zu vier Personen, auf Wunsch mit Spielleitung, spielbar sein.

THQ Nordic hat die Crowdfunding-Kampagne zu Gothic – A Shadow’s Quest am 30. September auf Gamefound gestartet. Das offizielle Brettspiel versetzt die Gruppe in die Kolonie aus der Rollenspielreihe. Die Kampagne läuft bis zum 23. Oktober 2026 um 15 Uhr MESZ. Laut Publisher wird das Spiel ausschließlich über Gamefound angeboten und soll danach nicht regulär im Handel erhältlich sein.

Die Spieler übernehmen die Rolle eines Schattens oder eines Feuermagier-Novizen aus dem Alten Lager. Sie können allein oder gemeinsam mit bis zu drei Freunden spielen; optional übernimmt eine weitere Person die Spielleitung. Für den eigenen Charakter stehen unterschiedliche Wege offen: Kämpfe mit dem Schwert, Zauber und Angriffe mit dem Bogen aus der Distanz. Riskante Quests und gefährliche Gegner begleiten die Gruppe durch eine dynamische Kampagne, in der Entscheidungen laut THQ Nordic die Spielwelt verändern.

Zum Einstieg kostet die Standard Edition derzeit 80 Euro. Die Deluxe Edition für 110 Euro enthält das vollständige Spiel mit höherwertiger Ausstattung, Acrylfiguren und Sortiereinsätzen. Für 199 Euro umfasst die Ultimate Edition zusätzlich das komplette Miniaturen-Set mit 107 Figuren. Die All-In Edition kostet 249 Euro und bündelt die Ultimate Edition mit sämtlichen verfügbaren Add-ons, darunter eine Würfelschale und zehn exklusive Würfel. Das Miniaturen-Paket mit 107 Helden, Monstern und Bossgegnern wird außerdem separat für 110 Euro angeboten. Es kann laut THQ Nordic auch zusätzlich zu jeder Edition gewählt werden.

Die Brettspiel-Abteilung von THQ Nordic entwickelt Gothic – A Shadow’s Quest. Das Team arbeitete bereits an Darksiders – The Forbidden Land; die Entwickler des Gothic 1 Remake steuerten laut Publisher kreativen Input bei. Einen ersten Eindruck bietet der offizielle Teaser-Trailer, den THQ Nordic im Rahmen seines Digital Showcase 2026 veröffentlichte.