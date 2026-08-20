THQ Nordic und Ashborne Games haben den Titel des mittelalterlichen Wirtschafts- und Strategiespiels angepasst. Die Gilde 1 Remake: Europa 1410 startet am 17. September 2026 auf PC in den Early Access.

Das bislang als Die Gilde – Europa 1410 angekündigte Spiel trägt ab sofort den Namen Die Gilde 1 Remake: Europa 1410. Laut THQ Nordic soll die Umbenennung deutlicher machen, dass sich das Projekt spielerisch am ersten Teil der Reihe orientiert und nicht an der stärker auf Lebenssimulation ausgerichteten Struktur von Die Gilde 2 und Die Gilde 3.

Im Mittelpunkt stehen Wirtschaft, Handel, Dynastie-Management und Politik aus strategischer Vogelperspektive. Spieler bauen Betriebe auf, erweitern den Einfluss ihrer Familie und versuchen, über politische Ämter Einfluss auf die Stadt zu gewinnen. Kriminelle Wege wie Diebstahl, Erpressung oder Entführungen sind ebenfalls vorgesehen.

Für die deutsche Fassung kehrt Aart Veder als Erzähler zurück. Den Termin für den Early Access hat THQ Nordic auf den 17. September 2026 festgelegt. Der Multiplayer für bis zu zwölf Spieler soll erst im weiteren Verlauf der Early-Access-Phase ergänzt werden.

Eine aktualisierte Demo steht über Steam bereit. Weitere Informationen bietet die offizielle Website; außerdem hat THQ Nordic einen aktuellen Trailer veröffentlicht.