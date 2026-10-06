Die Modellbautage Tulln finden vom 16. bis 18. Oktober 2026 in der Messe Tulln statt. Ein gemeinsames Ticket gilt auch für die FAMILY plus und die CrossCon Preview mit Gaming, Cosplay, Tabletop und Trading Cards.

Die Modellbautage zeigen laut Veranstalter auf mehr als 25.000 Quadratmetern Modelleisenbahnen, Flugzeuge, Autos und Schiffe sowie Plastik- und Echtdampfmodelle. Neben Ausstellungen stehen Vorführungen und Mitmachangebote auf dem Programm. Kinder können an RC-Fahrschulen erste Erfahrungen mit ferngesteuerten Fahrzeugen sammeln. Das Angebot verbindet damit Modellschauen mit Stationen, an denen die Technik selbst ausprobiert werden kann.

Zu den angekündigten Programmpunkten zählen eine große Modelleisenbahnausstellung und ein Wasserbecken für ferngesteuerte Schiffsmodelle. Auf der Modellbaustelle arbeiten Bagger, Lkw und weitere Funktionsmodelle zusammen. Während der drei Messetage sollen sie rund sechs Tonnen Erde bewegen. Auch die Modellfeuerwehr ist mit täglichen Löschvorführungen vertreten. Die Programmübersicht nennt darüber hinaus Indoor- und Outdoor-Flugvorführungen sowie Buggy- und Drift-Shows.

Die parallel stattfindende FAMILY plus ergänzt das Angebot um Brettspiele, Basteln und Freizeitaktivitäten. Eine LEGO-Fanausstellung umfasst unter anderem eine Miniaturstadt mit Zugverkehr und einen lebensgroßen, ferngesteuerten Mindstorms-Roboter. Im Ravensburger-Bereich können Besucher die Herbstkollektion mit Brettspielen, Puzzles, Kinder- und Kreativprodukten sowie Jugendbüchern kennenlernen und testen. An weiteren Stationen sind Sandbilder und Slime-Gestaltung vorgesehen; Taekwondo ergänzt den Sportbereich.

Die CrossCon Preview richtet sich an die Gaming-, Cosplay- und Popkultur-Community. Angekündigt sind Cosplayer, Künstler, Tabletop, Trading Cards, Retro-Konsolen und E-Sport. Der Bereich gibt einen Ausblick auf die eigenständige CrossCon Austria, die vom 2. bis 4. April 2027 in Tulln stattfinden soll. Im gemeinsamen Bühnenprogramm sind unter anderem eine K-Pop-Dance-Show, die Ravensburger-Spieleshow und das Mitmachturnier RoyalCon vorgesehen. Das Bühnenprogramm ist im Eintritt enthalten.

Die Tageskarten kosten 15 Euro für Erwachsene und neun Euro für Kinder von sechs bis 14 Jahren. Kinder bis zum sechsten Geburtstag haben freien Eintritt. Ein Familienticket für zwei Erwachsene und zwei Kinder dieser Altersgruppe kostet 39 Euro; mit dem Familienland*Pass ist eine Ermäßigung von sieben Euro vorgesehen.

Die Messe öffnet am Freitag und Samstag jeweils von 9 bis 18 Uhr, am Sonntag von 9 bis 17 Uhr. Kostenlose Parkmöglichkeiten und ein Gratis-Shuttle ab dem Hauptbahnhof Tulln sowie dem Bahnhof Tullnerfeld stehen zur Verfügung. Die Anfahrtsinformationen enthalten die Shuttlezeiten und Haltestellen.