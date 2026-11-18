Once Human verwandelt Season 5 in ein akustisches Albtraum-Szenario

Starry Studio und NetEase Games haben die fünfte Saison von Once Human angekündigt. „Dissonant Resonance“ startet am 18. November 2026 um PT-Zeit und verlegt das postapokalyptische Überlebensspiel in eine Welt, in der Geräusche eine zentrale Rolle spielen.

Im Mittelpunkt steht ein riesiger, mutierter Orgel-Maschinengott, der über dem Spielgebiet schwebt und auf die Aktionen der Spielenden reagiert. Während der Gefechte zerbrechen besiegte Gegner in musikalische Noten, die abgeschossen werden können, um rhythmische Angriffsketten und weitere Effekte auszulösen.

Die Saison ergänzt außerdem einen kooperativen Raid für vier Personen. In zerstörten Kathedralen müssen Teams leuchtende Resonanzpfeifen ausschalten und den Gegner an der Entwicklung seiner Melodie hindern. Neue Deviants, darunter die „Silent Statue“, sowie zusätzliche Ausrüstungsmodifikationen sollen weitere taktische Möglichkeiten eröffnen.

Once Human ist kostenlos spielbar. Einen Eindruck von den neuen Inhalten vermittelt der offizielle Launch-Trailer: