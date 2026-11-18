BLACK LAKE zeigt neuen Story-Trailer zur Horrorhandlung

Polydin Studio hat einen neuen Story-Trailer zu BLACK LAKE veröffentlicht. Das Video feierte am 17. November Premiere auf IGN und gibt weitere Einblicke in das Ego-Survival-Horror-Spiel.

Im Mittelpunkt steht Elena, die sich auf die Suche nach ihrer vermissten Zwillingsschwester Rita macht. Ihre Spur führt zurück in das Waisenhaus, in dem beide aufgewachsen sind. Das Gebäude ist in der Spielwelt mitten in einem endlosen schwarzen Ozean gestrandet; einige der Kinder befinden sich noch immer dort.

Die Entwickler beschreiben BLACK LAKE als Tragödie über eine Generation, die die nächste opfert. Das Spiel verbindet die Erkundung des verlassenen Waisenhauses mit einer Geschichte über die Folgen dieser Vergangenheit. Eine Veröffentlichung ist bislang nicht datiert.

BLACK LAKE kann bereits auf Steam auf die Wunschliste gesetzt werden.