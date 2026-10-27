Star Trek: Unbekannte Außenposten im Test

Riss im System

Die Geschichte beginnt im bislang unbekannten X’Lehari-System. Das dort lebende Volk wollte aus einem Tetryon-Riss Energie gewinnen. Ein fehlgeschlagenes Experiment setzt jedoch gefährliche Strahlung frei. Die Sternenflotte bietet Hilfe an und erhält dafür das Recht, auf den Planeten des Systems Rohstoffe abzubauen. Admiral Robert April entsendet mit der U.S.S. Resonant (NCC-1367) ein neues Schiff, das auf Besiedlung und Forschung spezialisiert ist.

Als Captain bestimmen wir zunächst, welche Schicht zur ersten Außenmission auf Daegus aufbricht. Die Crew besteht aus Führungsoffizieren und einfachen Besatzungsmitgliedern mit unterschiedlichen Einsatzgebieten, Stärken und Schwächen. Beförderungen verbessern ihre Fähigkeiten, zusätzliches Personal kann später von der Resonant nachgefordert werden. Auch die Namen der Figuren lassen sich ändern. Das Crewmanagement ist eine der Stärken des Spiels, weil die Außenposten dadurch persönlicher wirken als reine Produktionsketten.

Bunte neue Welten

Daegus fällt zunächst durch eine farbenfrohe, comichaft überzeichnete Optik auf. Gebäude und Figuren erinnern eher an Star Trek: Prodigy oder Lower Decks als an die klassischen Realfilmserien. Beim Heranzoomen zeigen sich allerdings deutliche Grenzen: Animationen, Charakterdetails und Texturen wirken nicht mehr zeitgemäß. Der integrierte Fotomodus weckt dadurch höhere Erwartungen, als die Grafik einlösen kann.

Die Planeten bleiben abseits einzelner Flugtiere weitgehend steril. Auch die Offiziere bewegen sich meist ohne besondere Animationen über die Karte und tippen bei fast jedem Arbeitsschritt in ihren Tricorder. Die musikalische Untermalung funktioniert dagegen gut und verbindet leichte, instrumentale Stücke mit dem bekannten Star-Trek-Gefühl. Bei den deutschen Texten fehlen stellenweise Übersetzungen oder die Tonalität trifft den Kontext nicht vollständig.