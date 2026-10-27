S.T.A.L.K.E.R. 2: Update 2.1 erweitert Sichtweite und Schnellreise

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl erhält mit Update 2.1 neue A-Life-Optionen und Schnellreisen.

GSC Game World hat Update 2.1 für S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl veröffentlicht. Die kostenlose Aktualisierung reagiert nach Angaben des Studios auf häufige Rückmeldungen aus Community, Foren und Reviews und ist für PC sowie Konsolen verfügbar.

Die wichtigste Neuerung ist eine einstellbare Sichtweite für NPCs des A-Life-Systems. Über mehrere Presets lässt sich festlegen, aus welcher Entfernung diese Figuren in der Zone sichtbar werden. Eine dynamische Einstellung passt den Wert automatisch an die Leistungsfähigkeit des verwendeten Systems an. GSC weist darauf hin, dass höhere Sichtweiten die Performance und Stabilität beeinflussen können und die Option hauptsächlich für A-Life-NPCs gilt.

Zusätzlich wurden Gefechte auf größere Distanz sowie die zugrunde liegende Waffenballistik angepasst. Freundliche oder neutrale Truppführer sind nun auf dem Kompass markiert und können gegen Bezahlung zu bereits erkundeten Orten in ihrer Nähe führen. Die Route des jeweiligen Trupps und das eigene Tragegewicht begrenzen diese Schnellreise.

Update 2.1 enthält außerdem Fehlerkorrekturen, visuelle Anpassungen und Balanceänderungen. Die wichtigsten Neuerungen zeigt der offizielle Update-Überblick von GSC Game World:

Fakten zu S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl