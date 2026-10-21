Ordinary Oddness: Open-World-RPG mit ungewöhnlicher Metropole angekündigt

Ordinary Oddness verbindet eine offene Großstadt mit surrealen Parallelwelten und einem flexiblen Kampfsystem. Cosmicpup Studio hat das in Unreal Engine 5 entwickelte Rollenspiel für PC angekündigt und eine Steam-Seite freigeschaltet.

Schauplatz von Ordinary Oddness ist Elysian Skies, eine über den Wolken schwebende Metropole. Menschen und sogenannte Mythoids leben dort nebeneinander, während Popkultur, Alltag und unheimliche Elemente aufeinandertreffen. Als beratender Ermittler oder beratende Ermittlerin baut ihr eine eigene Detektei auf und nehmt Aufträge aus der Stadt an. Diese „City Commissions“ sollen neue Fähigkeiten freischalten und zugleich weitere Einblicke in die Bewohner sowie die Hintergründe der Stadt liefern.

Die Spielwelt besteht aus zwei miteinander verbundenen Ebenen. Neben den Straßen und Gebäuden von Elysian Skies führen die Ermittlungen in sogenannte Psycheidos-Zonen. Diese surrealen Bereiche folgen eigenen Regeln und sollen die Wahrnehmung der Figuren widerspiegeln. Der Wechsel zwischen der vergleichsweise alltäglichen Großstadt und den verfremdeten Schauplätzen bildet einen zentralen Teil der Erkundung und der Erzählung.

In Auseinandersetzungen steuert ihr eine Gruppe und könnt ohne Unterbrechung zwischen deren Mitgliedern wechseln. Unterschiedliche Elementarfähigkeiten, kombinierte Angriffe und Konter sollen mehrere taktische Möglichkeiten eröffnen. Zum Kampfsystem gehören außerdem Deckungsmechaniken, Blocken und Parieren sowie perfekt getimte Ausweichmanöver. Wie frei sich die Gruppe zusammenstellen lässt und welchen Umfang die offene Welt besitzt, hat das Studio noch nicht näher erläutert.

Einen Veröffentlichungstermin für Ordinary Oddness gibt es bislang nicht. Bestätigt ist vorerst eine PC-Fassung, die bereits auf Steam vorgemerkt werden kann. Der erste Trailer zeigt Ausschnitte aus Elysian Skies, den Psycheidos-Zonen und dem schnellen Wechsel zwischen den Spielfiguren.