Jobsimulationen gibt es viele – mal mehr, mal weniger gut. Mit ReStory: Chill Electronics Repairs landet nun ein weiterer solcher Genrevertreter auf dem Markt. Was der Titel aus dem Hause Mandragora anders macht und für wen der Chill-Simulator einen Blick wert sein könnte, verraten die nachfolgenden Zeilen.
Konnichiwa, Tokio!
ReStory: Chill Electronics Repairs versetzt uns nach Japan, direkt in die Megametropole Tokio der 2000er Jahre. Hier übernehmen wir als “Sensei” die Reparatur-Werkstatt von einem unbekannten Vorgänger. Klar ist nur, dass dieser vor nicht allzu langer Zeit unter mysteriösen Umständen aus dem Nichts von der Bildfläche verschwunden ist. Und nun sind wir hier und übernehmen als namenloser Nachfolger das Geschäft. So kommen Tag für Tag illustre Gestalten vor unsere Ladentheke. Wobei genau diese Protagonisten einen beachtlichen Teil des Spiels ausmachen: Jeder bringt eine persönliche Anekdote zur Reparatur des Geräts mit. Mal ging der Tamagotchi-Verschnitt eines Mädchens bei einem Schulausflug kaputt, mal muss das Handy der Geliebten des Postboten wieder in Schuss gebracht werden. Zwischenzeitlich meldet sich auch der Nachbar über uns indem er einen Eimer herunterbaumeln lässt. Dass ist nett, die Charaktere bleiben dabei aber eher flach.
Hier haben wir in den Gesprächen verschiedene Antwort- und Reaktionsmöglichkeiten: Man kann beispielsweise auf eine Bezahlung verzichten oder unentgeltlich seine Hilfe anbieten. Ob eine Entscheidung sich nachher als „gut“ oder „schlecht“ herausstellt, erfahren wir erst später. Davon ist auch das Ende der Hauptgeschichte abhängig, was den Wiederspielwert erhöht. Es sind mehrere Durchgänge notwendig um jede Verzweigung der Geschichte sowie deren Enden aufzudecken. Teil der Geschichte ist auch die japanische Mafia, was den meditativen Fluss und die Ruhe des Spiels ein Stück weit in eine düsterere Richtung verschiebt. Das wirkt etwas unpassend verglichen mit dem Rest der Geschichte.
Der Name ist Programm
Mit der Zeit müssen immer wieder neue Gerätschaften freigeschaltet werden. Es gilt quasi erst zum autorisierten Wartungspartner zu werden indem wir die entsprechenden Lizenzen erwerben. Teilweise sind diese ziemlich teuer und steigern unseren Profit nicht proportional zum Aufwand. Der Grind hierfür ist allerdings überschaubar. Apropos Lizenzen: Man konnte Atari mit ins Boot holen um die echten Namen und die richtige Zusammenstellung der Apparate zu garantieren. Alle weiteren sind mit Fantasienamen versehen, worauf diese anspielen ist aber eindeutig. Uns wird dabei eine Palette an verschiedenen Komponenten geboten: Von Handys über Spielekonsolen und Kameras bis hin zu Robotern. Um die dafür notwendigen Yens aufzubringen, gibt es auch die Möglichkeit Online-Aufträge anzunehmen. Um den steigenden Anforderungen Herr zu werden, kann man verbessertes Werkzeug kaufen, zum Beispiel bessere Schraubenzieher. Das macht meist einen merklichen Unterschied.
ReStory: Chill Electronics Repairs ist eben genau das was der Untertitel verspricht: Chillig und entspannend. Beim Warten der einzelnen Geräte kommt selten Frust auf, so geben uns die Entwickler einige Hilfsmittel und notfalls Tipps an die Hand um die Produkte auseinander zu legen und fehlerfrei wieder zusammenzuschrauben. Kaputte Teile müssen ersetzt werden, entweder werden die Ersatzteile aus alten Geräten ausgebaut oder in einem Online-Shop bestellt. Der Zeitdruck ist quasi nicht vorhanden, die versprochenen Lieferzeiten sind problemlos einzuhalten. Manchmal kommt einem die Simulation aber schlicht zu einfach vor, große Herausforderungen sind Mangelware. Es wird trotz neu freigeschalteter Geräte recht schnell repetitiv. Keine Hilfe gibt es hingegen bei den sogenannten Wettbewerben, spätestens dann müssen wir die Abläufe ins Gedächtnis gebrannt bekommen haben. Diese steigern den Schwierigkeitsgrad etwas, sind aber von wenigen Ausnahmen abgesehen optional und auch nicht rentabel. Passend zur entspannten Atmosphäre müssen wir auch einen Blick auf die sogenannte Gemütlichkeit haben, was sich in den Bewertungen unseres Geschäfts widerspiegelt. Die kann man unter anderem durch das Aufräumen der Werkstatt oder Dekorationen steigen lassen.
Hinweis: Im Steam-Forum wurde über den möglichen Einsatz von KI diskutiert. Das Entwicklerteam wies eine Nutzung für das Spiel zurück und erklärte, dass lediglich einzelne Steam-Community-Items betroffen gewesen seien. Die Zusammenarbeit mit der dafür verantwortlichen externen Künstlerin wurde beendet. Weitere Informationen finden sich in der Diskussion im Steam-Forum.
Zusammenfassung
FAZIT
Der Indie-Titel ReStory: Chill Electronics Repairs ist perfekt zum Abschalten und passt zu den regnerischen Herbsttagen oder dem kommenden Winter. Nostalgikern geht hier das Herz auf: (Eigentlich unzerstörbare) Nokia 3310-Handys oder eine Xbox 360 erleben hier ein Comeback und zeigen gleichzeitig, wie schön simpel die Technik seinerzeit verglichen mit heute war. Der an Animes angelehnte Grafikstil weiß mit einer bunten und verspielten Optik zu überzeugen. Wer ein Fable für die japanische Kultur hat, wird sich so noch wohler fühlen. Die Hintergrundmusik untermalt das beruhigende Gameplay, auch wenn diese mit der Zeit ein Stück weit eintönig wird.
Die Story bietet zwar einen roten Faden und einen Sinn für die Arbeiten, bleibt dabei aber oberflächlich. Die unterschiedlichen Enden sind jedoch ein Anreiz für einen weiteren Durchgang. Auch die Charaktere sind knuffig gestaltet, vermissen allerdings auch an Tiefe. Das Gameplay wiederholt sich trotz neuer freischaltbarer Objekte relativ schnell, meist läuft es auf immer ähnliche Aktionen hinaus. So war dann bei mir nach knapp 15 Stunden die Luft ein Stück weit raus, auch wenn ReStory: Chill Electronics Repairs sicherlich noch einige Male auf meinem Bildschirm auftauchen wird. Der Normalpreis des Spiels ist immerhin knapp 20 Euro, hier würde ich Interessierten raten auf eine Rabattaktion zu warten.