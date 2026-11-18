Der Name ist Programm

Mit der Zeit müssen immer wieder neue Gerätschaften freigeschaltet werden. Es gilt quasi erst zum autorisierten Wartungspartner zu werden indem wir die entsprechenden Lizenzen erwerben. Teilweise sind diese ziemlich teuer und steigern unseren Profit nicht proportional zum Aufwand. Der Grind hierfür ist allerdings überschaubar. Apropos Lizenzen: Man konnte Atari mit ins Boot holen um die echten Namen und die richtige Zusammenstellung der Apparate zu garantieren. Alle weiteren sind mit Fantasienamen versehen, worauf diese anspielen ist aber eindeutig. Uns wird dabei eine Palette an verschiedenen Komponenten geboten: Von Handys über Spielekonsolen und Kameras bis hin zu Robotern. Um die dafür notwendigen Yens aufzubringen, gibt es auch die Möglichkeit Online-Aufträge anzunehmen. Um den steigenden Anforderungen Herr zu werden, kann man verbessertes Werkzeug kaufen, zum Beispiel bessere Schraubenzieher. Das macht meist einen merklichen Unterschied.

ReStory: Chill Electronics Repairs ist eben genau das was der Untertitel verspricht: Chillig und entspannend. Beim Warten der einzelnen Geräte kommt selten Frust auf, so geben uns die Entwickler einige Hilfsmittel und notfalls Tipps an die Hand um die Produkte auseinander zu legen und fehlerfrei wieder zusammenzuschrauben. Kaputte Teile müssen ersetzt werden, entweder werden die Ersatzteile aus alten Geräten ausgebaut oder in einem Online-Shop bestellt. Der Zeitdruck ist quasi nicht vorhanden, die versprochenen Lieferzeiten sind problemlos einzuhalten. Manchmal kommt einem die Simulation aber schlicht zu einfach vor, große Herausforderungen sind Mangelware. Es wird trotz neu freigeschalteter Geräte recht schnell repetitiv. Keine Hilfe gibt es hingegen bei den sogenannten Wettbewerben, spätestens dann müssen wir die Abläufe ins Gedächtnis gebrannt bekommen haben. Diese steigern den Schwierigkeitsgrad etwas, sind aber von wenigen Ausnahmen abgesehen optional und auch nicht rentabel. Passend zur entspannten Atmosphäre müssen wir auch einen Blick auf die sogenannte Gemütlichkeit haben, was sich in den Bewertungen unseres Geschäfts widerspiegelt. Die kann man unter anderem durch das Aufräumen der Werkstatt oder Dekorationen steigen lassen.