Calame zeigt neues Gameplay und erhält ein Releasefenster

Nextale Games hat neues Gameplay aus Calame veröffentlicht und den Veröffentlichungszeitraum des taktischen Rollenspiels eingegrenzt. Der Einzelspieler-Titel soll im Februar 2027 für PC und Konsolen erscheinen.

Calame verbindet klassische, rundenbasierte Gefechte mit einer Mechanik, die das Schlachtfeld verändern lässt. Positionierung, Fähigkeiten und die gezielte Umgestaltung der Umgebung sollen dabei über den Ausgang einzelner Begegnungen entscheiden.

In der Handlung stehen zwei rivalisierende Rebellengruppen im Mittelpunkt: die Kenmare Column und die Panthers. Beide verfolgen eigene Vorstellungen und bringen unterschiedliche Stärken und Spielweisen in die Auseinandersetzungen ein.

Eine kostenlose Demo ist bereits auf Steam verfügbar. Der neue Gameplay-Trailer zeigt weitere Eindrücke vom taktischen System und den Kämpfen.