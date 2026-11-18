HOUNDED kommt 2027 auch auf die PlayStation 5

IMPRNT Studios und Silver Lining Interactive haben bestätigt, dass HOUNDED neben der PC-Version auch für PlayStation 5 erscheinen wird. Das Hunde-Abenteuer ist für 2027 geplant.

Im Mittelpunkt steht Duke, ein junger Border Collie, der in Anglodia nach seinem verlorenen Besitzer sucht. Auf der Reise folgt er Spuren, muss dem Hunter entkommen und setzt die Tide-Magie ein, um Hindernisse zu überwinden.

Für die Bewegungen des Hundes kommt ein eigenes Motion-Matching-System auf Basis der Unreal Engine zum Einsatz. Dadurch soll Duke auf unterschiedliche Untergründe und Situationen glaubwürdig reagieren.

Weitere Einblicke liefert das offizielle Dev Diary im PlayStation Blog. HOUNDED kann auf der PlayStation 5 bereits vorgemerkt werden.