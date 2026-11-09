Minecraft Switch 2 im Test

Seit über 15 Jahren wird in Minecraft fleißig gebaut, gegraben und gegen pixelige Kreaturen gekämpft. Mit der Nintendo Switch 2 Edition erhält der Klötzchen-Klassiker nun eine technische Frischzellenkur. Hübschere Grafik, kürzere Ladezeiten und eine verbesserte Performance sollen für frischen Spielspaß sorgen. Wir haben uns die neue Version genauer angesehen.
Was 2009 als kleines Indie-Projekt des schwedischen Entwicklers Markus „Notch“ Persson begann, entwickelte sich innerhalb weniger Jahre zu einem der erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten. Nach der offiziellen Veröffentlichung im November 2011 eroberte Minecraft nach und nach nahezu sämtliche Spieleplattformen. Dabei existieren mittlerweile zwei grundlegende Fassungen des Sandbox-Klassikers: Die ursprüngliche Java Edition ist ausschließlich für PC, Mac und Linux erhältlich und zeichnet sich vor allem durch ihre umfangreichen Modding-Möglichkeiten aus. Die technisch anders aufgebaute Bedrock Edition wurde hingegen für plattformübergreifendes Spielen optimiert und ermöglicht gemeinsames Bauen und Erkunden auf PC, Konsolen und mobilen Geräten.
Auf der Nintendo Switch kommt seit Juni 2018 ebenfalls die Bedrock Edition zum Einsatz, auf der auch die Nintendo Switch 2 Edition basiert. Wer bereits die digitale Switch-Version besitzt, kann bis zum 31. Jänner 2027 kostenlos auf die neue Standard Edition upgraden. Besitzer der physischen Spielversion gehen dagegen beim kostenlosen Upgrade leer aus. Bereits erstellte Spielwelten lassen sich übrigens auf die neue Konsole übertragen, sodass niemand seine mühsam errichteten Bauwerke zurücklassen muss.
Minecraft in neuem Glanz
Die wohl auffälligste Neuerung der Nintendo Switch 2 Edition ist zweifellos die Unterstützung von Vibrant Visuals. Das bereits im Juni 2025 für die Bedrock Edition eingeführte Grafik-Update verpasst der bekannten Klötzchenwelt eine ordentliche Frischzellenkur, ohne dabei ihren charakteristischen Pixel-Look über Bord zu werfen. Dynamische Schatten, realistischere Lichtverhältnisse, atmosphärische Nebeleffekte und Spiegelungen auf Wasseroberflächen lassen die Spielwelt deutlich lebendiger erscheinen.
Doch nicht nur optisch hat die neue Edition einiges zu bieten. Auch bei der Performance macht sich die leistungsfähigere Hardware der Nintendo Switch 2 bemerkbar. Vor allem die deutlich kürzeren Ladezeiten und die schnellere Generierung neuer Landschaftsabschnitte sorgen für ein spürbar flüssigeres Spielerlebnis. Ganz ohne technische Schwächen kommt allerdings auch die neue Version nicht aus. Insbesondere bei aktiviertem Vibrant Visuals und höheren Grafikeinstellungen kann die Bildrate gelegentlich ins Schwanken geraten. Wer mehr Wert auf eine möglichst flüssige Darstellung legt, kann zwischen einem Qualitäts- und einem Performance-Modus wählen.
Ein kleiner Wermutstropfen bleibt zudem: Im lokalen Splitscreen-Modus sowie bei bestimmten Inhalten aus dem Minecraft Marketplace steht Vibrant Visuals nicht zur Verfügung.
Ein Hauch von Pilzkönigreich
Natürlich darf auf einer Nintendo-Konsole auch der berühmteste Klempner der Videospielgeschichte nicht fehlen. Deshalb ist in der Nintendo Switch 2 Edition das bereits von den Vorgängerversionen bekannte Super Mario Mash-Up Pack enthalten. Das kostenlose Zusatzpaket entführt uns in eine liebevoll gestaltete Minecraft-Welt, die ganz im Zeichen des Pilzkönigreichs steht. Dabei lassen sich zahlreiche bekannte Schauplätze aus dem Mario-Universum erkunden, darunter beispielsweise Prinzessin Peachs Schloss. Neben der eigens gestalteten Spielwelt umfasst das Paket 40 Charakter-Skins, und für die passende musikalische Untermalung sorgen außerdem 15 bekannte Melodien aus dem Mario-Universum. Gerade für Nintendo-Fans ist das exklusive Zusatzpaket eine nette Dreingabe, die zum Erkunden und Experimentieren einlädt.
Abseits der grafischen und technischen Verbesserungen sowie des Super Mario Mash-Up Packs halten sich die Neuerungen allerdings stark in Grenzen. Neue Spielmechaniken, zusätzliche Inhalte oder exklusive Funktionen sucht man vergeblich. Besonders schade ist, dass die Möglichkeiten der Nintendo Switch 2 nicht vollständig ausgeschöpft werden. So fehlen sowohl die Unterstützung der Joy-Con-2-Maussteuerung als auch eine Bewegungssteuerung, die gerade beim Bauen und Platzieren von Blöcken durchaus praktisch gewesen wären. Spielerisch bleibt somit weitgehend alles beim Alten.
Zusammenfassung
FAZIT
Auch auf der Nintendo Switch 2 hat Minecraft nichts von seiner Faszination verloren. Das bewährte Spielprinzip begeistert nach wie vor mit nahezu grenzenloser kreativer Freiheit und einem hohen Langzeitmotivationspotenzial. Die neue Edition punktet dabei vor allem mit einer deutlich verbesserten Grafik dank Vibrant Visuals und spürbar kürzeren Ladezeiten. Allerdings sollte man keine spielerische Revolution erwarten. Unter der aufgehübschten Oberfläche steckt nach wie vor das altbekannte Minecraft, das abseits der technischen Verbesserungen kaum Neuerungen zu bieten hat. Besonders schade ist zudem, dass die Möglichkeiten der neuen Nintendo-Konsole nicht vollständig ausgeschöpft werden. So fehlen sowohl eine Maus- als auch eine Bewegungssteuerung, die gerade beim Bauen und Platzieren von Blöcken durchaus sinnvoll gewesen wären.
Ob die grafischen und technischen Verbesserungen ein Upgrade auf die Nintendo Switch 2 Edition rechtfertigen, muss letztlich jeder für sich selbst entscheiden. Wer bereits unzählige Stunden in die ursprüngliche Switch-Version investiert hat, bekommt jedenfalls keinen grundlegend neuen Spielspaß geboten. Wer den Klötzchen-Klassiker hingegen noch nicht besitzt, sollte definitiv zur technisch überarbeiteten Switch-2-Version greifen