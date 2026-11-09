Minecraft Switch 2 im Test

Was 2009 als kleines Indie-Projekt des schwedischen Entwicklers Markus „Notch“ Persson begann, entwickelte sich innerhalb weniger Jahre zu einem der erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten. Nach der offiziellen Veröffentlichung im November 2011 eroberte Minecraft nach und nach nahezu sämtliche Spieleplattformen. Dabei existieren mittlerweile zwei grundlegende Fassungen des Sandbox-Klassikers: Die ursprüngliche Java Edition ist ausschließlich für PC, Mac und Linux erhältlich und zeichnet sich vor allem durch ihre umfangreichen Modding-Möglichkeiten aus. Die technisch anders aufgebaute Bedrock Edition wurde hingegen für plattformübergreifendes Spielen optimiert und ermöglicht gemeinsames Bauen und Erkunden auf PC, Konsolen und mobilen Geräten.

Auf der Nintendo Switch kommt seit Juni 2018 ebenfalls die Bedrock Edition zum Einsatz, auf der auch die Nintendo Switch 2 Edition basiert. Wer bereits die digitale Switch-Version besitzt, kann bis zum 31. Jänner 2027 kostenlos auf die neue Standard Edition upgraden. Besitzer der physischen Spielversion gehen dagegen beim kostenlosen Upgrade leer aus. Bereits erstellte Spielwelten lassen sich übrigens auf die neue Konsole übertragen, sodass niemand seine mühsam errichteten Bauwerke zurücklassen muss.