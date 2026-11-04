DLSS 5 kommt im November für Hogwarts Legacy, War Thunder und Where Winds Meet

NVIDIA bringt DLSS 5 im November für Hogwarts Legacy, War Thunder und Where Winds Meet und verbessert Licht- und Materialdetails.

NVIDIA erweitert im November die Unterstützung für DLSS 5 mit 3D-Guided Neural Rendering. Die Technologie soll in drei weiteren Spielen die Darstellung von Beleuchtung, Schatten und Materialien verbessern. Die Funktion richtet sich an GeForce-RTX-50-Systeme, RTX-Spark-Geräte und GeForce NOW Ultimate.

Den Anfang macht Hogwarts Legacy am 5. November. NVIDIA nennt unter anderem detailliertere Umgebungen, verfeinerte Charaktertexturen und lebendigere Reflexionen. Das Update ergänzt die bereits vorhandenen DLSS-Verfahren des Spiels. NVIDIA empfiehlt für den Einsatz mit Raytracing außerdem DLSS Super Resolution, Multi Frame Generation, Reflex und Ray Reconstruction.

War Thunder erhält die Erweiterung mit dem „Eagle’s Shadow“-Update Mitte November. Neben DLSS 5 sind neue Flugzeuge, Schiffe und Panzer sowie weitere visuelle Verbesserungen geplant. Bei Where Winds Meet startet die Unterstützung am 24. November weltweit, in Nordamerika bereits am 23. November. NVIDIA hebt hier vor allem die zusätzliche Detailtiefe der Wuxia-Spielwelt und der Charaktere hervor.

Darüber hinaus kündigt NVIDIA weitere DLSS-Updates an. Call of Duty: Modern Warfare 4 erhält zur Season 1 am 6. November Verbesserungen mit DLSS Super Resolution, Frame Generation und Reflex. GRAVHOUNDS ist bereits im Early Access und unterstützt mehrere DLSS-4.5-Technologien. Auch Hunting Simulator 3 und Phantom Blade Zero werden in der Mitteilung als aktuelle RTX-Titel genannt.

Die technischen Details und eine Übersicht der unterstützten Spiele sind im NVIDIA-Blog zusammengefasst.

Fakten zu DLSS 5