Elgato Studio 2.0 bündelt Prompter, Kamera und Chat in einer Software

Elgato Studio 2.0 ist ab sofort kostenlos für PC und Mac verfügbar und bündelt Prompter-, Kamera-, Aufnahme- und Chat-Funktionen.

Elgato hat die Videosoftware Studio 2.0 veröffentlicht. Die neue Version führt die bisher in Camera Hub enthaltenen Prompter-Funktionen mit Kameraeinstellungen, Aufnahme und Livestream-Werkzeugen in einer Anwendung zusammen. Der Download ist kostenlos und setzt unter Windows 11 ein 64-Bit- oder ARM64-System voraus; auf dem Mac wird macOS 26 Tahoe oder neuer benötigt.

Im Zentrum steht der überarbeitete Prompter. Ein Skript-Editor mit Markdown-Unterstützung, Bibliothek, Suche, Favoriten und Tabs soll die Verwaltung mehrerer Texte erleichtern. Voice Sync scrollt das Skript anhand der Spracherkennung im Sprechtempo weiter. Die Funktion läuft laut Elgato auch auf Intel- und AMD-Systemen ohne spezielle High-End-Hardware. Ein Operator kann den Bildausschnitt und das Skript zudem aus der Distanz steuern.

Der neue Virtual Prompter funktioniert auch ohne Elgato-Hardware. In der kostenlosen Docked-Ansicht erscheint der Text als schmaler Streifen unterhalb der Kamera. Die Floating-Ansicht lässt sich als frei positionierbares Fenster oder auf einem zusätzlichen Bildschirm nutzen. Für diese Variante ist Virtual Prompter Pro erforderlich, das Elgato als Abonnement oder als dauerhafte Lizenz anbietet.

Studio 2.0 integriert außerdem Kameraeinstellungen für Facecam- und Cam-Link-Geräte, eine Live-Vorschau mit Kompositionsraster sowie die Möglichkeit, den Ton von beliebigen Mikrofonen oder einem Wave-Link-Mix zu übernehmen. Beim Streaming werden neben Twitch auch YouTube und Kick unterstützt. Das überarbeitete Stream-Deck-Plugin ist ebenfalls kostenlos erhältlich und erlaubt die Steuerung von Skript, Bildausschnitt und Aufnahme aus anderen Anwendungen heraus.

Weitere Informationen zu Elgato Studio 2.0 und dem Stream-Deck-Plugin stellt Elgato online bereit.

Fakten zu Elgato Studio 2.0