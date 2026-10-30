EXOMATES, open-world co-op survival with open playtest, announced!

Das Studio Try Hard Games hat EXOMATES angekündigt. Ein offener Playtest für bis zu fünf Personen ist ab sofort über Steam verfügbar.

EXOMATES ist ein Open-World-Survival-Spiel auf unerforschten Alienplaneten. Der offene Playtest auf Steam kann allein oder gemeinsam mit anderen gespielt werden. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum nennt das Studio noch nicht.

Zu Beginn stehen grundlegende Werkzeuge und Anweisungen zur Verfügung. Im weiteren Verlauf werden Ressourcen gesammelt, Baupläne freigeschaltet und Basen errichtet. Das System reicht von einfachen Werkzeugen und Wänden bis zu Waffen, Rüstungen und fortgeschrittenen Werkbänken.

Playtest mit mehreren Biomen

Die aktuelle Testversion umfasst drei Biome, ein Tutorial mit Hinweissystem, Crafting, Basenbau, Landwirtschaft und Angeln. Hinzu kommen Bosskämpfe und Plündererlager, die in der offenen Welt auftauchen. Ein „Blood Moon“-Modus, Friendly Fire und private Peer-to-Peer-Server gehören ebenfalls zum Umfang.

Die Entwickler geben eine Spielzeit von mehr als zwei Stunden für den Playtest an. Die Rückmeldungen der Teilnehmenden sollen in die weitere Entwicklung einfließen. Try Hard Games arbeitet nach eigenen Angaben mit einem siebenköpfigen, vollständig remote arbeitenden Team an seinem ersten PC-Projekt.

Fakten zu EXOMATES