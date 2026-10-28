Wo liegen die Grenzen des Systems?

Am deutlichsten zeigt sich eine Grenze beim Grafikspeicher. Die RTX 5070 trägt 12 GB, während dieselbe Kartengeneration Modelle mit 16 GB führt, darunter die RTX 5070 Ti und die große Speichervariante der niedriger positionierten RTX 5060 Ti. Wer Speicherausbau höher gewichtet als Rechenleistung, findet in derselben Produktreihe Alternativen.

Gaming PC mit RTX 5070 Ti und 16 GB ansehen

Damit hängt die Reichweite der Daten unmittelbar zusammen. Gemessen wurde in Full HD, WQHD und 4K. Selbst in 4K erreicht das System in Cyberpunk 2077 bei hohen Einstellungen nativ im Mittel 64 Bilder pro Sekunde und liegt damit über der Schwelle, die üblicherweise als flüssig gilt; in Fortnite und Valorant bleiben die Werte auch in 4K über 400 Bildern pro Sekunde. Für alle geprüften Auflösungen gilt zugleich: Speichermangel zeigt sich zuerst in Nachladerucklern und in den 1-Prozent-Tiefstwerten, nicht im Mittelwert.

Einzuordnen bleibt der methodische Punkt: Die Werte stammen aus Messungen des Herstellers, nicht aus einer unabhängigen Nachmessung. Nachvollziehbar sind sie dennoch, weil zu jedem Wert Titel, Auflösung, Voreinstellung und Messverfahren benannt sind. Fabian Haag beschreibt, woran unausgewogene Systeme im Markt zu erkennen sind:

„Ein großes No-Go sind PCs, die mit einer starken CPU oder Grafikkarte beworben werden, bei denen aber an Netzteil, Mainboard, Kühler, RAM oder SSD massiv gespart wird und die Leistung somit negativ beeinflusst wird.“ Fabian Haag

Dieselbe Prüflogik gehört auf Messwerte angewandt: Erst benannte Bedingungen machen eine Zahl einordenbar und vergleichbar.

Was kostet ein vergleichbarer Eigenbau?

Der Preisabstand zwischen Komplettsystem und Eigenbau ist geschrumpft und nur tagesaktuell zu beziffern. Drei Posten fallen beim Vergleich regelmäßig unter den Tisch.

Die Betriebssystemlizenz steckt im Listenpreis des Komplettsystems, beim Eigenbau ist eine Vollversion von Windows 11 Pro hinzuzukaufen. Beim Versand fallen Kosten für mehrere Bezugsquellen an statt einmalig für ein Paket. Und bei der Gewährleistung haftet im einen Fall ein Anbieter für das Gesamtsystem, im anderen ist im Fehlerfall zunächst die defekte Komponente zu identifizieren und einzeln zu reklamieren. Unberücksichtigt bleibt dabei der Zeitaufwand für Kompatibilitätsrecherche, Zusammenbau, Installation und BIOS-Aktualisierung.

Zu berücksichtigen bleibt: Der Preisvorteil hängt vom Tagespreis ab und kann sich umkehren. In Phasen fallender Grafikkartenpreise verschiebt sich die Rechnung zugunsten des Eigenbaus, bei knapper Verfügbarkeit zugunsten des Komplettsystems.

Welche Rolle spielen Service und Garantie im Gaming PC Test?

Im Defektfall entscheidet die Abwicklung, nicht die Garantiedauer. MYPC gewährt auf Komplettsysteme zwei Jahre Garantie einschließlich Abhol- und Rücksendeservice.

Der Abholservice bildet den praxisrelevanten Teil dieser Zusage. Ein vollständig bestückter Midi-Tower ist sperrig und transportempfindlich, insbesondere im Bereich der Grafikkarte; ohne Abholung trägt der Käufer Verpackung, Versand und Transportrisiko selbst.

Zusätzlich besteht die gesetzliche Widerrufsfrist von 14 Tagen ab Zugang; beide Ansprüche schließen sich nicht aus.

Telefonisch ist der Anbieter montags bis freitags von 8:00 bis 16:00 Uhr erreichbar. Nachrichten per E-Mail und über WhatsApp nimmt das Unternehmen darüber hinaus jederzeit entgegen, sodass Anfragen außerhalb der Telefonzeiten nicht an das Zeitfenster gebunden sind. Ausgeliefert wird nach Deutschland, Österreich, in die Schweiz, nach Frankreich und Belgien.

Wer steckt hinter dem geprüften System?

Der Ort, aus dem dieses System kommt, zählt 193 Einwohner. Rittersheim liegt im Donnersbergkreis, drei Kilometer östlich von Kirchheimbolanden, und wäre ohne die Werkstatt in der Kirchstraße vermutlich nie in einem Hardwaretest aufgetaucht. Von dort gehen nach Unternehmensangaben rund 10.000 Rechner pro Jahr in den Versand.

Fabian Haag und Florian Haag haben MYPC 2023 gegründet. Drei Jahre später arbeiten dort elf Menschen, und rechnerisch verlassen an jedem Arbeitstag rund 40 fertige Rechner das Haus: montiert, unter Last geprüft, eingerichtet, verkabelt. Gefertigt wird laut Unternehmen in Deutschland.

Wie das bei den Käufern ankommt, ist öffentlich nachlesbar. Auf Trustpilot haben bis Ende Juli 2026 mehr als 940 Kunden ihre Erfahrung geschildert, und die wiederkehrenden Themen sind bemerkenswert einheitlich. Rechner, die transportsicher verpackt ankommen. Liefertermine, die gehalten und häufig unterschritten werden. Rückrufe noch am selben Tag, wenn telefonisch niemand erreichbar war. Schnelle Antworten über WhatsApp. Und Hilfe, die auch Monate nach dem Kauf noch kommt: In einem geschilderten Fall ging ein defektes Gerät zur Reparatur ein und war nach einer Woche zurück.

Auffällig ist, wovon die Bewertungen fast nie handeln: von Bildraten. Im Mittelpunkt steht durchweg das, was nach dem Bestellknopf passiert.

Auf die Frage, worauf Erstkäufer vor der Bestellung achten sollten, antwortet Fabian Haag: