Stan Groeteke – PresseHelden
|Das Wichtigste in Kürze
✓ Geprüft wurde ein Komplettsystem mit Nvidia GeForce RTX 5070 (12 GB) und AMD Ryzen 7 7800X3D zum Listenpreis von 2.259,99 Euro (Stand 06.10.2026).
✓ In WQHD bei hohen Einstellungen reichen die vom Hersteller gemessenen Bildraten von 130 Bildern pro Sekunde (Cyberpunk 2077) bis 505 Bildern pro Sekunde (Fortnite).
✓ Der Hersteller fertigt nach eigenen Angaben rund 10.000 Systeme pro Jahr mit elf Beschäftigten in einer Gemeinde mit knapp 200 Einwohnern.
✓ Gemessen wurde nativ in Full HD, WQHD und 4K, jeweils mit Angabe von Titel, Auflösung und Voreinstellung; auch in 4K liegen alle vier Titel über 60 Bildern pro Sekunde.
Wer einen Gaming PC Test sucht, findet fast ausschließlich Bestenlisten. Sortiert wird darin nach Preisklassen, genannt werden aber selten die Bedingungen, unter denen die Zahlen entstanden sind. Ein belastbarer Gaming PC Test funktioniert umgekehrt: Er nennt zuerst das Verfahren und dann das Ergebnis. Der folgende Praxisdurchlauf betrachtet ein Komplettsystem des Pfälzer Anbieters MYPC mit einer Nvidia GeForce RTX 5070 und einem AMD Ryzen 7 7800X3D. Sämtliche Bildratenwerte stammen aus Messungen des Herstellers und tragen an jeder Stelle einen Hinweis darauf; eine unabhängige Nachmessung durch die Redaktion hat nicht stattgefunden. Nach Angaben des Herstellers wurde nativ gemessen, also ohne Upscaling und ohne Bildgenerierung.
Was ein Gaming PC Test messen muss, damit er belastbar ist
Ein belastbarer Gaming PC Test dokumentiert sechs Größen: mittlere Bildrate, Frametime-Stabilität, Geräuschentwicklung, Temperaturen, Leistungsaufnahme und Auslieferungszustand.
Die mittlere Bildrate allein reicht nicht aus. Aussagekräftiger für das Ruckelempfinden sind die 1-Prozent-Tiefstwerte, also das langsamste Prozent aller Einzelbilder. Rechner mit hohem Mittelwert und schwachen Tiefstwerten wirken unruhiger als solche mit niedrigerem, aber gleichmäßigem Verlauf.
Ebenso wichtig ist die Trennung nach Lastart: Mindestens ein Titel muss prozessorlastig sein, mindestens einer grafiklastig. Wird nur ein grafiklastiger Titel gemessen, prüft der Test faktisch die Grafikkarte.
Genau diese Systemsicht fehlt nach Beobachtung des Anbieters vielen Käufern. Fabian Haag, Geschäftsführer und Gesellschafter der MYPC OHG, beschreibt das so:
„Der häufigste Fehler ist, zu sehr auf einzelne Komponenten zu achten, statt den PC als Gesamtsystem zu bewerten. Viele Käufer sehen zum Beispiel nur RTX 5070 oder Ryzen 7 und gehen automatisch davon aus, dass der PC gut ist. Entscheidend ist aber genauso, welche Komponenten drumherum verbaut sind.“
Wie ist das Testsystem konfiguriert?
Das getestete System kombiniert eine Nvidia GeForce RTX 5070 mit 12 GB Grafikspeicher, einen AMD Ryzen 7 7800X3D, 32 GB DDR5-6000 CL30 und eine 1 TB große NVMe-SSD. Der Listenpreis lag am 06.10.2026 bei 2.259,99 Euro.
|Komponente
|Modell
|Kennwert
|Prozessor
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|8 Kerne, 16 Threads, 3D-V-Cache
|Grafikkarte
|Nvidia GeForce RTX 5070
|12 GB Grafikspeicher
|Mainboard
|MSI PRO B850-S WIFI6E
|Sockel AM5, Chipsatz B850, Wi-Fi 6E
|Arbeitsspeicher
|Patriot Viper VENOM RGB, 2x 16 GB
|DDR5-6000, CL30
|Massenspeicher
|KIOXIA EXCERIA PLUS G3, 1 TB
|5.000 MB/s lesen, 3.900 MB/s schreiben (Herstellerangabe)
|Prozessorkühler
|Arctic Freezer 36 Black ARGB
|Turmkühler, Luftkühlung
|Netzteil
|ADATA XPG Kyber
|750 W, ATX 3.1, 80 PLUS Gold
|Gehäuse
|Krux Atron
|Midi-Tower, schwarz
|Betriebssystem
|Windows 11 Pro
|Vollversion, aktiviert
|Listenpreis
|2.259,99 Euro
|inkl. USt., zzgl. Versand, Stand 06.10.2026
Der Ryzen 7 7800X3D trägt einen vergrößerten Zwischenspeicher, den 3D-V-Cache. Er wirkt vor allem in prozessorlimitierten Titeln; in grafiklimitierten Szenen fällt der Abstand zu Prozessoren ohne diesen Cache gering aus.
Die Speicherbestückung folgt der Plattformempfehlung. AMD hat für die AM5-Plattform DDR5-6000 als effektivste Speichergeschwindigkeit benannt, weil Speichertakt und Speichercontroller in diesem Bereich noch im Verhältnis 1:1 arbeiten. Oberhalb dieser Grenze wechselt der Controller in ein ungünstigeres Verhältnis. Einzuschränken ist, dass Prozessoren mit 3D-V-Cache weniger stark auf die Speichergeschwindigkeit reagieren, weil der große Zwischenspeicher einen Teil der Zugriffe abfängt.
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Welche Bildraten erreichte der Gaming PC Test in Full HD, WQHD und 4K?
Die vom Hersteller gemessenen Bildraten reichen in WQHD bei hohen Einstellungen von 130 Bildern pro Sekunde in Cyberpunk 2077 bis 505 Bildern pro Sekunde in Fortnite. Sämtliche Werte der folgenden Tabelle sind Herstellerangaben der MYPC OHG aus nativen Messungen, Stand Oktober 2026.
|Titel
|Auflösung
|Voreinstellung
|Mittlere Bildrate (fps)
|Fortnite
|Full HD
|niedrig
|503
|Fortnite
|WQHD
|hoch
|505
|Fortnite
|4K
|hoch
|413
|Valorant
|Full HD
|niedrig
|475
|Valorant
|WQHD
|hoch
|470
|Valorant
|4K
|hoch
|494
|Cyberpunk 2077
|Full HD
|hoch
|186
|Cyberpunk 2077
|WQHD
|hoch
|130
|Cyberpunk 2077
|4K
|hoch
|64
|Landwirtschafts-Simulator 25
|Full HD
|hoch
|147
|Landwirtschafts-Simulator 25
|WQHD
|hoch
|169
|Landwirtschafts-Simulator 25
|4K
|hoch
|104
Die Titelauswahl wirkt auf den ersten Blick stark auf E-Sport ausgerichtet, entspricht damit aber der Ausrichtung des Anbieters: MYPC führt Fortnite-PCs und Roblox-PCs als eigene Produktkategorien. Gemessen wird dort, wo die eigene Käuferschaft spielt. Cyberpunk 2077 deckt die Grafiklast ab.
Der Cyberpunk-Wert verlangt eine genaue Einordnung. Gemessen wurde nach Angaben des Herstellers nativ, also ohne Upscaling und ohne Bildgenerierung. Zum Vergleich: Nvidia gibt für die RTX 5070 an, den Titel bei 1440p mit vollständiger Strahlenverfolgung mit über 120 Bildern pro Sekunde darzustellen, verweist dabei aber ausdrücklich auf die Bildgenerierung per DLSS 4. Beide Zahlen beschreiben damit unterschiedliche Szenarien: Der Herstellerwert von 130 Bildern pro Sekunde entsteht bei hohen Einstellungen ohne Bildrekonstruktion, der Nvidia-Wert unter Einsatz von Strahlenverfolgung und Bildgenerierung. Die native Messung ist dabei die konservativere Bezugsgröße, weil Upscaling und Bildgenerierung die Bildrate um ein Vielfaches anheben können.
Eine Einschränkung gehört zu diesen Zahlen: Ohne 1-Prozent-Tiefstwerte bleibt die Gleichmäßigkeit des Bildverlaufs offen. Der Hersteller aktualisiert seine Messreihen laufend; die hier dokumentierten Werte tragen den Stand Oktober 2026.
Zum Thema
Alle Gaming-PCs von MYPC: https://mypc.de/alle-gaming-pcs
AMD-Gaming-PCs von MYPC: https://mypc.de/amd-gaming-pcs
Gaming-PCs für Fortnite: https://mypc.de/fortnite-pcs
Wie ist das System gekühlt und mit Strom versorgt?
Die Kühlung übernehmen der Luftkühler Arctic Freezer 36 und mehrere Gehäuselüfter im 120-Millimeter-Format. Eine Wasserkühlung sieht diese Konfiguration nicht vor.
Das Netzteil liefert 750 Watt nach 80-PLUS-Gold-Zertifizierung und entspricht dem Standard ATX 3.1, der auf kurzzeitige Lastspitzen ausgelegt ist. Solche Spitzen erreichen ein Vielfaches der Nennleistung einer Grafikkarte; Netzteile ohne diese Auslegung schalten dabei mitunter ab, obwohl ihre Nennleistung rechnerisch ausreicht. Die 750 Watt bieten außerdem Reserve für einen späteren Grafikkartenwechsel. Die Serie führt den Anschluss 12V-2×6 und trägt eine Cybenetics-Zertifizierung für Effizienz und Geräuschpegel.
Vor dem Versand stellt der Anbieter die Lüfterkurven ein, sodass Kühlleistung und Geräuschentwicklung im Auslieferungszustand aufeinander abgestimmt sind. Turmkühler, Gehäuselüfter und Netzteil bilden damit ein abgestimmtes Konzept und keine Sammlung von Einzelteilen.
Was verrät die Verarbeitung über die Fertigung?
Die Verarbeitung zeigt sich weniger an der Optik als an der Komponentenwahl dort, wo Datenblätter selten ins Detail gehen. Netzteil, Mainboard und Prozessorkühler markieren die Positionen, an denen am häufigsten gespart wird.
Aufschlussreich ist, nach welchen Kriterien der Anbieter auswählt. Nach Unternehmensangaben zählen dazu die Ausfall- und Reklamationsquote aus der eigenen Fertigungspraxis, Zertifizierungen wie Cybenetics bei Netzteilen sowie die Kühlung der Spannungswandler. Als Ausschlusskriterien benennt das Unternehmen fehlende Schutzschaltungen im Netzteil, schwach gekühlte Spannungswandler, unterdimensionierte Prozessorkühler und Arbeitsspeicher in Einzelbestückung statt im Zweikanalbetrieb. Diese Liste betrifft ausschließlich Bauteile, die in keiner Produktüberschrift auftauchen.
Im geprüften System sind alle drei Positionen mit benannten Markenmodellen besetzt, jede Komponente mit Hersteller und Modellbezeichnung. Im Wettbewerbsumfeld dominiert dagegen die gattungsmäßige Angabe, etwa „750 Watt Netzteil“ ohne Hinweis auf Zertifizierung oder Schutzschaltungen. Eine vollständige Stückliste ist überprüfbar und damit ein belastbareres Qualitätssignal als jede Beschreibung der Verarbeitung.
Optisch setzt das System durchgehend auf Beleuchtung: Prozessorkühler, Gehäuselüfter und Arbeitsspeicher tragen ARGB-Elemente. Eine unbeleuchtete Variante sieht diese Konfiguration nicht vor.
Wie belastbar ist der Auslieferungszustand?
Der Auslieferungszustand gliedert sich beim geprüften Anbieter in acht Arbeitsschritte, die nach Angaben des Herstellers jedes System vor dem Versand durchläuft.
|Arbeitsschritt
|Bedeutung für den Käufer
|Windows 11 Pro vorinstalliert und aktiviert
|Lizenzkosten und Einrichtungszeit entfallen
|Alle Systemaktualisierungen eingespielt
|Betriebsbereit ab dem Auspacken
|Belastungstest vor dem Versand
|Frühausfälle werden vor Auslieferung erkannt
|Aktuelle Treiber installiert
|Vermeidet Leistungsverlust durch veraltete Treiber
|Aktuelle BIOS-Version aufgespielt
|Betrifft Stabilität und Kompatibilität
|Lüfterkurven eingestellt
|Bestimmt die Geräuschentwicklung im Alltag
|XMP- beziehungsweise EXPO-Profil aktiviert
|Ohne Aktivierung läuft DDR5-6000 mit Grundtakt
|Kabelführung ausgeführt
|Beeinflusst Luftstrom und spätere Wartung
Zwei Schritte entscheiden im Alltag mehr als der Rest. Ein nicht aktiviertes Speicherprofil bedeutet, dass hochwertiger Arbeitsspeicher mit dem Grundtakt der Plattform arbeitet; bei DDR5-6000 bleibt so ein Teil der bezahlten Leistung ungenutzt. Unangepasste Lüfterkurven zählen zu den häufigsten Gründen dafür, dass ein technisch einwandfreies System als laut empfunden wird. Zu ergänzen ist: Der Auslieferungszustand zielt auf Sofortbetrieb, nicht auf Feinabstimmung.
Wo liegen die Grenzen des Systems?
Am deutlichsten zeigt sich eine Grenze beim Grafikspeicher. Die RTX 5070 trägt 12 GB, während dieselbe Kartengeneration Modelle mit 16 GB führt, darunter die RTX 5070 Ti und die große Speichervariante der niedriger positionierten RTX 5060 Ti. Wer Speicherausbau höher gewichtet als Rechenleistung, findet in derselben Produktreihe Alternativen.
Gaming PC mit RTX 5070 Ti und 16 GB ansehen
Damit hängt die Reichweite der Daten unmittelbar zusammen. Gemessen wurde in Full HD, WQHD und 4K. Selbst in 4K erreicht das System in Cyberpunk 2077 bei hohen Einstellungen nativ im Mittel 64 Bilder pro Sekunde und liegt damit über der Schwelle, die üblicherweise als flüssig gilt; in Fortnite und Valorant bleiben die Werte auch in 4K über 400 Bildern pro Sekunde. Für alle geprüften Auflösungen gilt zugleich: Speichermangel zeigt sich zuerst in Nachladerucklern und in den 1-Prozent-Tiefstwerten, nicht im Mittelwert.
Einzuordnen bleibt der methodische Punkt: Die Werte stammen aus Messungen des Herstellers, nicht aus einer unabhängigen Nachmessung. Nachvollziehbar sind sie dennoch, weil zu jedem Wert Titel, Auflösung, Voreinstellung und Messverfahren benannt sind. Fabian Haag beschreibt, woran unausgewogene Systeme im Markt zu erkennen sind:
„Ein großes No-Go sind PCs, die mit einer starken CPU oder Grafikkarte beworben werden, bei denen aber an Netzteil, Mainboard, Kühler, RAM oder SSD massiv gespart wird und die Leistung somit negativ beeinflusst wird.“
Dieselbe Prüflogik gehört auf Messwerte angewandt: Erst benannte Bedingungen machen eine Zahl einordenbar und vergleichbar.
Was kostet ein vergleichbarer Eigenbau?
Der Preisabstand zwischen Komplettsystem und Eigenbau ist geschrumpft und nur tagesaktuell zu beziffern. Drei Posten fallen beim Vergleich regelmäßig unter den Tisch.
Die Betriebssystemlizenz steckt im Listenpreis des Komplettsystems, beim Eigenbau ist eine Vollversion von Windows 11 Pro hinzuzukaufen. Beim Versand fallen Kosten für mehrere Bezugsquellen an statt einmalig für ein Paket. Und bei der Gewährleistung haftet im einen Fall ein Anbieter für das Gesamtsystem, im anderen ist im Fehlerfall zunächst die defekte Komponente zu identifizieren und einzeln zu reklamieren. Unberücksichtigt bleibt dabei der Zeitaufwand für Kompatibilitätsrecherche, Zusammenbau, Installation und BIOS-Aktualisierung.
Zu berücksichtigen bleibt: Der Preisvorteil hängt vom Tagespreis ab und kann sich umkehren. In Phasen fallender Grafikkartenpreise verschiebt sich die Rechnung zugunsten des Eigenbaus, bei knapper Verfügbarkeit zugunsten des Komplettsystems.
Welche Rolle spielen Service und Garantie im Gaming PC Test?
Im Defektfall entscheidet die Abwicklung, nicht die Garantiedauer. MYPC gewährt auf Komplettsysteme zwei Jahre Garantie einschließlich Abhol- und Rücksendeservice.
Der Abholservice bildet den praxisrelevanten Teil dieser Zusage. Ein vollständig bestückter Midi-Tower ist sperrig und transportempfindlich, insbesondere im Bereich der Grafikkarte; ohne Abholung trägt der Käufer Verpackung, Versand und Transportrisiko selbst.
Zusätzlich besteht die gesetzliche Widerrufsfrist von 14 Tagen ab Zugang; beide Ansprüche schließen sich nicht aus.
Telefonisch ist der Anbieter montags bis freitags von 8:00 bis 16:00 Uhr erreichbar. Nachrichten per E-Mail und über WhatsApp nimmt das Unternehmen darüber hinaus jederzeit entgegen, sodass Anfragen außerhalb der Telefonzeiten nicht an das Zeitfenster gebunden sind. Ausgeliefert wird nach Deutschland, Österreich, in die Schweiz, nach Frankreich und Belgien.
Wer steckt hinter dem geprüften System?
Der Ort, aus dem dieses System kommt, zählt 193 Einwohner. Rittersheim liegt im Donnersbergkreis, drei Kilometer östlich von Kirchheimbolanden, und wäre ohne die Werkstatt in der Kirchstraße vermutlich nie in einem Hardwaretest aufgetaucht. Von dort gehen nach Unternehmensangaben rund 10.000 Rechner pro Jahr in den Versand.
Fabian Haag und Florian Haag haben MYPC 2023 gegründet. Drei Jahre später arbeiten dort elf Menschen, und rechnerisch verlassen an jedem Arbeitstag rund 40 fertige Rechner das Haus: montiert, unter Last geprüft, eingerichtet, verkabelt. Gefertigt wird laut Unternehmen in Deutschland.
Wie das bei den Käufern ankommt, ist öffentlich nachlesbar. Auf Trustpilot haben bis Ende Juli 2026 mehr als 940 Kunden ihre Erfahrung geschildert, und die wiederkehrenden Themen sind bemerkenswert einheitlich. Rechner, die transportsicher verpackt ankommen. Liefertermine, die gehalten und häufig unterschritten werden. Rückrufe noch am selben Tag, wenn telefonisch niemand erreichbar war. Schnelle Antworten über WhatsApp. Und Hilfe, die auch Monate nach dem Kauf noch kommt: In einem geschilderten Fall ging ein defektes Gerät zur Reparatur ein und war nach einer Woche zurück.
Auffällig ist, wovon die Bewertungen fast nie handeln: von Bildraten. Im Mittelpunkt steht durchweg das, was nach dem Bestellknopf passiert.
Auf die Frage, worauf Erstkäufer vor der Bestellung achten sollten, antwortet Fabian Haag:
„Sei dir sicher, dass sowohl der PC, den du kaufen möchtest, als auch der Anbieter dahinter deine Ansprüche und Wünsche erfüllen können.“
Fazit: Was der Gaming PC Test zeigt
Das geprüfte Komplettsystem von MYPC liefert in Full HD, WQHD und 4K Bildraten, die vom E-Sport-Titel bis zu Cyberpunk 2077 für flüssiges Spielen reichen; jede Komponente ist mit Hersteller und Modell benannt. Den Unterschied machen die Positionen, die in keiner Produktüberschrift stehen: zertifiziertes Netzteil, benanntes Mainboard, Zweikanal-Speicher mit aktiviertem EXPO-Profil und eingestellte Lüfterkurven. Wer ein sofort einsatzbereites System mit zwei Jahren Garantie samt Abholservice sucht, findet hier eine nachvollziehbar dokumentierte Option aus deutscher Fertigung.
Häufige Fragen
Was gehört in einen Gaming PC Test?
Ein vollständiger Gaming PC Test dokumentiert sechs Größen: mittlere Bildrate, Frametime-Stabilität, Temperaturen von Prozessor und Grafikkarte, Geräuschentwicklung in dB(A) mit Messabstand, Leistungsaufnahme in Watt und den Auslieferungszustand. Dazu gehören die Bedingungen jeder Messung, also Titel, Auflösung, Voreinstellung sowie die Frage, ob Upscaling und Bildgenerierung aktiv waren. Fehlen diese Bedingungen, lassen sich die Werte weder einordnen noch mit anderen Messungen vergleichen.
Wie viele FPS braucht ein Gaming-PC für flüssiges Spielen?
Die untere Grenze für eine als flüssig empfundene Darstellung wird üblicherweise bei etwa 60 Bildern pro Sekunde angesetzt. In Wettkampftiteln bringen höhere Werte Vorteile, weil die Verzögerung zwischen Eingabe und Bilddarstellung sinkt. Maßgeblich ist zusätzlich die Wiederholrate des Bildschirms: Ein Gerät mit 60 Hertz stellt mehr als 60 Bilder pro Sekunde nicht dar. Bildraten oberhalb der Wiederholrate wirken sich dann nur noch auf die Eingabeverzögerung aus.
Was sagen 1-Prozent-Tiefstwerte in einem Gaming PC Test aus?
Die 1-Prozent-Tiefstwerte beschreiben das langsamste Prozent aller gemessenen Einzelbilder und sind für das Ruckelempfinden aussagekräftiger als der Durchschnittswert. Ein System kann im Mittel 120 Bilder pro Sekunde liefern und trotzdem unruhig wirken, wenn die Tiefstwerte deutlich darunter einbrechen. Umgekehrt wirkt ein System mit niedrigerem Mittelwert und stabilen Tiefstwerten gleichmäßiger. Ein Test ohne diese Kennzahl bleibt unvollständig.
Reichen 12 GB Grafikspeicher im Jahr 2026 aus?
Für Full HD und WQHD fiel der Speicherausbau in den hier dokumentierten Titeln nicht als begrenzender Faktor auf. Auch in 4K lagen alle vier Titel nativ über 60 Bildern pro Sekunde; den niedrigsten Wert erreichte Cyberpunk 2077 bei hohen Einstellungen mit 64. Innerhalb derselben Kartengeneration stehen Modelle mit 16 GB bereit, sodass sich der Speicherausbau bei Bedarf über die Modellwahl anheben lässt.
Was kostet ein Gaming-PC der Mittelklasse?
Der Preis eines Komplettsystems ergibt sich nicht allein aus Prozessor und Grafikkarte. Erheblichen Anteil haben Netzteil, Mainboard, Kühlung und die Frage, ob eine Betriebssystemlizenz enthalten ist. Das in diesem Artikel betrachtete System kostete am 06.10.2026 laut Produktseite 2.259,99 Euro einschließlich Windows-11-Pro-Vollversion. Wer Angebote vergleicht, sollte diese Nebenposten einbeziehen, weil sie einen Preisunterschied von mehreren Hundert Euro erklären können.
Lohnt sich ein Komplettsystem gegenüber dem Eigenbau?
Der Preisvorteil des Eigenbaus ist geringer geworden, sobald Betriebssystemlizenz, Versandkosten mehrerer Bezugsquellen und Arbeitszeit in die Rechnung eingehen. Dazu kommt ein struktureller Unterschied bei der Gewährleistung: Beim Komplettsystem haftet ein Anbieter für das Gesamtsystem, beim Eigenbau ist im Fehlerfall zunächst die defekte Komponente zu bestimmen und einzeln zu reklamieren. Wer Erfahrung mitbringt und Zeit investieren möchte, baut weiterhin günstiger.
Woran erkennt man ein unausgewogenes Komplettsystem?
Ein unausgewogenes Komplettsystem erkennt man daran, dass die beworbene Komponente im Datenblatt genau benannt ist und alle übrigen nur gattungsmäßig. Der geprüfte Anbieter benennt als Ausschlusskriterien unter anderem fehlende Schutzschaltungen im Netzteil, schwach gekühlte Spannungswandler auf dem Mainboard, unterdimensionierte Prozessorkühler und Arbeitsspeicher in Einzelbestückung. Fehlen im Datenblatt Angaben zu genau diesen Positionen, ist das ein Warnsignal.
Warum weichen Messwerte aus einem Gaming PC Test von eigenen Ergebnissen ab?
Messwerte gelten für den geprüften Spielstand, die geprüfte Treiberversion und die geprüfte Szene innerhalb eines Titels. Spielaktualisierungen und neue Treiber verschieben die Werte in beide Richtungen. Dazu kommen Unterschiede in der Umgebungstemperatur, in der Hintergrundlast des Betriebssystems und im Zustand von Upscaling und Bildgenerierung, der die Bildrate um ein Vielfaches verändern kann.
Quellen
MYPC OHG, native Messreihen zum Testsystem (Herstellerangaben), Stand Oktober 2026MYPC, Produktseite und technische Daten des Testsystems, Stand 06.10.2026: https://mypc.de/Gaming-PC-RTX-5070-Ryzen-7-7800X3D Nvidia, GeForce RTX 5070 Out Now: https://www.nvidia.com/en-eu/geforce/news/rtx-5070-out-now/
Trustpilot, Bewertungsprofil MYPC: https://de.trustpilot.com/review/mypc.de
Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Bevölkerungsstand der Gemeinden zum 31.12.2024 (Basis Zensus 2022)
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