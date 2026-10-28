1666: Amsterdam blickt in 30-minütiger Doku auf den Weg in den Early Access zurück

Die Dokumentation „The Road to Early Access“ begleitet Panache Digital Games bei der Entwicklung von 1666: Amsterdam und dem Start der Early-Access-Phase.

Der rund 30-minütige Film zeichnet die Entstehung des Projekts von den ersten Ideen bis zum öffentlichen Start nach. Im Mittelpunkt steht Creative Director Patrice Désilets, dessen Weg von früheren Stationen bei Ubisoft über die Gründung von Panache Digital Games bis zur Arbeit an 1666: Amsterdam nachgezeichnet wird.

Interviews und Aufnahmen aus dem Studio zeigen die Herausforderungen der Produktion, die Auswirkungen der Lockdowns sowie die Vorbereitungen für die Präsentationen bei Summer Game Fest und gamescom. Auch die letzten Schritte vor dem Early-Access-Start im August 2026 werden thematisiert.

1666: Amsterdam ist seit dem 25. August im Early Access für PC erhältlich. Das Spiel versetzt die Spielenden in ein übernatürliches Amsterdam, in dem die Hexe Noa gemeinsam mit ihrem Katzengefährten Aaron nach den sogenannten Originals sucht. Panache will die Entwicklung während des Early Access mit neuen Inhalten und Rückmeldungen aus der Community weiterführen.

Die Dokumentation ist auf Französisch verfügbar und bietet englische Untertitel.

Der offizielle Dokumentarfilm: