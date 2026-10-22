Turtle Beach kündigt Stealth Ultra II für Xbox und PC an

Turtle Beach bringt den Stealth Ultra II am 12. November 2026 auf den Markt. Der neue Premium-Controller für Xbox und PC kann ab sofort für 199,99 Euro vorbestellt werden.

Der Stealth Ultra II ist offiziell für Xbox lizenziert und unterstützt Xbox Series X|S, Xbox One sowie Windows-PCs. Auf dem PC erreicht der Controller laut Hersteller im kabelgebundenen Betrieb eine Abtastrate von bis zu 8 kHz. Über die kabellose 2,4-GHz-Verbindung sind bis zu 1 kHz vorgesehen. Zusätzlich lässt sich das Gerät per Bluetooth mit kompatiblen Android-Geräten und Smart-TVs verbinden.

Im Mittelpunkt steht erneut das integrierte Connected Command-Display. Der Touchscreen dient dazu, Profile und weitere Einstellungen direkt am Controller anzupassen. Bei den Analogsticks setzt Turtle Beach auf TMR-Technik, die unerwünschtem Stick-Drift entgegenwirken soll. Über GateShift können zudem drei unterschiedliche Analogstick-Profile gewählt werden, um die Eingabe an verschiedene Spiele und persönliche Vorlieben anzupassen.

Die hohen Abtastraten beziehen sich ausdrücklich auf den PC-Betrieb. Damit richtet sich der Controller auch an Spielerinnen und Spieler, die Eingaben mit möglichst kurzen Abständen erfassen lassen möchten. Wie stark sich dies im jeweiligen Spiel bemerkbar macht, hängt unter anderem von Bildrate, Verbindung und Software-Unterstützung ab. Konfigurationen lassen sich speichern und während einer Spielsitzung über das Display aufrufen.

Zur weiteren Ausstattung gehören taktile Mikroschalter, einstellbare Trigger-Stopps und vier frei belegbare Tasten auf der Rückseite. Der Pro-Aim-Modus erlaubt eine vorübergehend verringerte Empfindlichkeit, während Superhuman Hearing verschiedene Audiosignale stärker hervorheben soll. Eine RGB-Beleuchtung ist ebenfalls integriert. Mit den Trigger-Stopps kann der Auslöseweg je nach Spiel verkürzt oder vollständig genutzt werden.

Die angegebene Akkulaufzeit beträgt bei den Standardeinstellungen bis zu zwölf Stunden. Mit aktivierten Eco-Energiesparmodi sollen bis zu 34 Stunden möglich sein. Im Lieferumfang befinden sich außerdem eine Schnellladestation und ein Hartschalenetui, in dem der Controller geladen werden kann. Weitere Angaben zur Verfügbarkeit nennt Turtle Beach auf der offiziellen Herstellerseite.

Daten zum Stealth Ultra II