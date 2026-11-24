Maga Animation Studio begleitet die Rückkehr von The Wardrobe 2 mit einem Reveal-Trailer und unterstützt dabei die visuelle Neuinterpretation des Indie-Adventures.

Mit The Wardrobe 2 arbeitet CINIC Games an einer Fortsetzung des Indie-Adventures, das sich durch handgezeichnete Grafiken, schwarzen Humor und zahlreiche Anspielungen auf die Popkultur einen festen Platz in der Szene erarbeitet hat. Maga Animation Studio war an der Entwicklung des Reveal-Trailers beteiligt und half dabei, das bekannte Universum für ein heutiges Publikum neu zu präsentieren.

Nach Angaben des Studios bestand die Aufgabe nicht nur darin, einen einzelnen Film zu produzieren. Vielmehr sollte der Trailer den Einstieg in ein neues Kapitel vorbereiten und zugleich die Merkmale bewahren, die The Wardrobe seit dem ersten Teil auszeichnen. Dazu zählen neben dem gezeichneten Stil auch der durchgehende Bruch der vierten Wand und ein eigenwilliger, oft makabrer Humor.

Die Fortsetzung soll die visuelle Identität der Reihe weiterentwickeln, ohne ihre Wiedererkennbarkeit aufzugeben. Maga Animation Studio beschreibt den Ansatz als Verbindung zwischen der etablierten Gestaltung und einer Bildsprache, die sich an der aktuellen Spielekultur orientiert. Damit richtet sich The Wardrobe 2 sowohl an langjährige Fans als auch an ein Publikum, das die Reihe erst kennenlernen könnte.

Die ursprüngliche Fangemeinde ist über die Jahre aktiv geblieben und hat unter anderem eigene Gameplay-Videos, Fan-Art und Cosplay-Projekte erstellt. Diese anhaltende Resonanz bildet den Hintergrund für die Rückkehr des Adventures. Ein Veröffentlichungstermin und konkrete Plattformen wurden in der Ankündigung noch nicht genannt.

Weitere Informationen zum beteiligten Animationsstudio finden sich auf der offiziellen Website von Maga Animation Studio.