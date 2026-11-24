Die VR Forever Awards werden im Dezember von einem SteamVR-Festival begleitet. Mehr als 220 Spiele von knapp 150 Studios sollen daran teilnehmen.

Das VR-Studio und Label Creature veranstaltet gemeinsam mit Future Friends Games die zweite Ausgabe der VR Forever Awards. Im Mittelpunkt steht erneut die Auswahl und Sichtbarkeit von Virtual-Reality-Spielen auf Steam.

Das begleitende Online-Festival läuft vom 3. bis 9. Dezember. Nach Angaben der Veranstalter nehmen mehr als 220 Spiele von nahezu 150 Entwicklerstudios teil. Geplant sind neue Demos und Preisnachlässe für zahlreiche SteamVR-Titel.

Zu den im Zusammenhang mit dem Festival genannten Spielen zählen unter anderem Half-Life: Alyx, Bootstrap Island, Roboquest VR, Maestro, Job Simulator, Gorilla Tag, Among Us 3D: VR und Tetris Effect: Connected. Die Auswahl soll sowohl etablierte Produktionen als auch kleinere VR-Projekte abdecken.

Die VR Forever Awards sollen dabei als eigener Bestandteil die Aufmerksamkeit auf herausragende VR-Spiele lenken. Details zu Kategorien, Nominierten und dem genauen Termin der Preisvergabe wurden in der Ankündigung noch nicht genannt. Das Festival bietet während des genannten Zeitraums Gelegenheit, neue Titel anhand von Demos und Angeboten kennenzulernen.