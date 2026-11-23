Serafini Productions präsentierte bei den Horror Game Awards 2026 sechs Horror-Projekte mit neuen Trailern, Gameplay-Einblicken und Veröffentlichungsplänen.

Im Mittelpunkt stand die Ankündigung von Ugly Within, einem japanischen Third-Person-Survival-Horror von Yamaitachi. Shu Onodera kann die Vergangenheit an Orten und Gegenständen sehen, während die Exorzistin Reiko Miyama übernatürliche Wesen bekämpft. Das Spiel entsteht für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC.

Neue Gameplay-Szenen gab es außerdem zu BrokenLore: MIKI-CHAN. Die psychologische First-Person-Horror-Erfahrung führt in eine instabile Schul-Simulation, in der eine virtuelle Lernhilfe zur Bedrohung wird. Der Titel ist für 2027 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC geplant. Auch Antichrist erhielt einen Gameplay-Trailer; eine kostenlose Demo ist bereits auf Steam verfügbar.

Der Trailer zu BrokenLore: DON’T PLAY zeigt ein Videospiel, dessen Folgen in die reale Welt übergreifen. Für 2027 sind Versionen für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC angekündigt. Signal Veil stellte seine Sprecherbesetzung vor und folgt einer Jugendlichen, die mit einem alten Mobiltelefon auf übernatürliche Spuren stößt. Das Spiel erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC.

In Eilean Mor: The Lost Keepers untersucht ein Reserve-Leuchtturmwärter das Verschwinden von drei Kollegen. Der Titel ist für PlayStation 5 und PC geplant, eine kostenlose Demo ist auf Steam verfügbar. Für Januar 2027 wurden zudem BrokenLore: ASCEND am 7. Januar und The Hambagu Shop am 11. Januar angekündigt.

Die sechs offiziellen Trailer: