Indie Roundup Week 47 bringt neue Abenteuer, ungewöhnliche Simulationen und kreative Ideen aus aller Welt.

Auch in dieser Woche reicht die Bandbreite der Indie-News von taktischen Roguelikes und atmosphärischem Horror bis zu Fabrikmanagement, kooperativen Rätseln und ungewöhnlichen Sportmanagern. Die folgende Auswahl ist alphabetisch nach dem jeweiligen Spielenamen sortiert.

Astrofactories

Der polnische Solo-Entwickler Tomasz Szczugało verbindet in Astrofactories Survival aus der Ego-Perspektive mit Fabrikautomation. Auf einem Asteroiden müssen Spieler Rohstoffe abbauen, Sauerstoff und Energie sichern und Maschinen über Frachtdrohnen miteinander verbinden. Aus den Produktionsketten entsteht Schritt für Schritt ein eigenes Raumschiff, mit dem weitere Bereiche des Himmelskörpers erkundet werden können. Die Windows-Version ist für das erste Halbjahr 2027 geplant. Der erste Gameplay-Trailer zeigt, wie eng Überleben, Logistik und Ausbau miteinander verbunden sind. Zur Steam-Seite und zur offiziellen Projektseite.

Black Flame Tactics

Black Flame Tactics ist ein düsteres Dark-Fantasy-Autobattler-Roguelike von Emberfish Games. Aus 60 Helden in neun Allianzen wird eine Truppe zusammengestellt, anschließend entscheiden Aufstellung, Zielprioritäten und Aufwertungen über den Ausgang der automatisch ablaufenden Gefechte. Der Weg führt durch drei Kreise der Unterwelt; nach jedem Boss wartet ein Pakt mit einer uralten Macht, der den weiteren Lauf verändert. Neben Einzelpartien ist ein Online-Koop für zwei Personen mit gemeinsamer Truppe vorgesehen. Der Early-Access-Start auf Steam ist für Anfang 2027 geplant, eine kostenlose Demo soll im Februar zum Steam Next Fest erscheinen. Black Flame Tactics auf Steam.

Bushcraft Survival

In Bushcraft Survival setzt der kanadische Solo-Entwickler Michael Burt auf ein bewusst bodenständiges Überlebenskonzept. Nach einem Helikopterabwurf in den eisigen Wäldern Nordkanadas werden Bäume Schritt für Schritt gefällt, Stämme einzeln platziert und Unterstände ohne vorgefertigte Baupläne errichtet. Nasse Kleidung, ein zuverlässiges Feuer sowie Nahrung aus Eisfischen, Fallen, Jagd und Kochen entscheiden darüber, wie lange die Expedition gelingt. Neben dem Survival-Modus gibt es eine Sandbox und Online-Koop für bis zu vier Personen. Die kostenlose Demo ist bereits auf Steam verfügbar, der Early Access folgt 2027. Demo und Steam-Seite.

Cooking Tornado

Das aus Doha stammende Studio RRH bringt mit Cooking Tornado ein familienfreundliches VR-Kochspiel auf Meta Quest 3 und Quest 3S. Spieler führen einen Foodtruck durch 20 Stationen in den USA, Italien, Katar und Japan und bereiten die Gerichte vollständig mit den eigenen Händen zu: Burger werden gewendet, Pizza kommt in den Holzofen, Shawarma wird geschnitten und Sushi gerollt. Die Qatar-Abschnitte ergänzen Falafel, frischen Orangensaft und Sandstürme. Das Spiel ist kostenlos startbar; der „Full World Tour“-Pass schaltet alle 20 Stopps frei. Cooking Tornado im Meta Horizon Store und auf der offiziellen Website.

Flesh Grinding

Flesh Grinding beginnt mit einer einzelnen Maschine und einer makabren Produktionsidee: Fleisch wird zu Blut verarbeitet, das wiederum in neue Maschinen, Upgrades und Automatisierung fließt. Während die Produktionslinie wächst, verändert sich die Umgebung und vermittelt zunehmend das Gefühl, dass man bei der Arbeit nicht allein ist. Zusätzliche Schauplätze, versteckte Notizen und Hinweise führen nach und nach zu den Hintergründen des Geschehens. Das 3D-Horrorspiel erscheint am 30. November auf Steam, ist mit einem Vorab-Key aber schon spielbar. Flesh Grinding auf Steam.

Minami Co.

In der Incremental-Fabrikkomödie Minami Co. erbt die ehemalige Maid Kasumi Minami eine kleine Sicherheitsnadelfabrik in Akihabara. Gemeinsam mit ihrer Mutter und zwei Schwestern kurbelt sie die Produktion an, verschickt volle Tabletts und baut durch Serienlieferungen wertvolle Kombos auf. 20 Nadelmodelle reagieren auf weltweite Trends, bis zu vier Linien lassen sich parallel betreiben. Die Geschichte umfasst acht Episoden und führt vom Familienbetrieb bis zu einem ganzen Planeten aus Sicherheitsnadeln; danach wartet ein Neues Spiel+ mit dauerhaften Boni. Das Spiel ist seit 12. November für Windows auf Steam und für Android erhältlich, kostet 2,89 beziehungsweise 3,19 Euro und kommt ohne Werbung sowie In-App-Käufe aus. Steam und Google Play.

Order Automatica

Das taktische Roguelite Order Automatica lässt Einheiten auf einem kleinen 3×3-Brett gegeneinander antreten. Da die Kämpfe automatisch ablaufen, entscheidet die Vorbereitung: Positionen, Einheitenwahl und Ressourcenmanagement müssen vor jedem Ritual stimmen. Ein großes kostenloses Update ergänzt acht Modifikatoren, die Regeln wie die Zahl der verfügbaren Kerzen oder die gegnerische Aufstellung verändern. Im neuen Modus „Bespoke Rituals“ stehen benutzerdefinierte, zufällige und tägliche Herausforderungen bereit; zusätzlich kommen neue Gegenstände und eine weitere Einheit hinzu. Order Automatica auf Steam.

OSAKKI: Ocean Runner

Der Solo-Entwickler Doğan Tavşancı verbindet in OSAKKI: Ocean Runner eine von fernöstlicher Mythologie inspirierte Vorgeschichte mit einem schnellen 3-Spuren-Runner. Ein rosafarbener Oktopus wird zum Samurai-Krieger, stellt sich einem Seedrachen entgegen und reitet schließlich auf einem gepanzerten Wal in die Schlacht. Im Spiel weichen Spieler Hindernissen aus, sammeln Austern und aktivieren die „Super Osakki“-Verwandlung. Weltweite Bestenlisten verbinden die Partien, die mit 60 Bildern pro Sekunde auf schnelle Reaktionen ausgelegt sind. Der kostenlose Android-Titel ist bereits in 175 Ländern verfügbar. OSAKKI: Ocean Runner bei Google Play und auf der Website.

Setter: Volleyball Manager 27

Setter: Volleyball Manager 27 überträgt die Aufgaben eines Vereinsmanagers in den Volleyballsport. Talente werden gescoutet, Verträge und Transfers verhandelt, Trainingspläne erstellt und Gehälter sowie Budget im Blick behalten. Die Spiele laufen Ballwechsel für Ballwechsel ab: Aufstellung, Rotationen, Auszeiten und taktische Anpassungen können direkt beeinflusst werden. Weil sich die Karriere über mehrere Saisonen erstreckt, spielt auch die langfristige Entwicklung des Kaders eine wichtige Rolle. Das belgische Team veröffentlicht den Manager am 13. November für Windows und Apple-Silicon-Macs auf Steam; der Referenzpreis liegt bei 20 Euro. Zur Steam-Seite.

The Journey Home

Das Ehepaar Joey und Sophie-Leigh Robbins entwickelt mit The Journey Home ein atmosphärisches Side-Scrolling-Abenteuer, in dem surrealer Umgebungen und persönliche Erzählung ineinandergreifen. Spieler wechseln zwischen verschiedenen Lebensabschnitten des Protagonisten Walter, lösen traumartige Rätsel und begegnen riesigen Kreaturen sowie fliegenden Fahrzeugen. Eine besondere „Pulse“-Mechanik hilft dabei, die wechselnden Zustände der Welt zu lesen. Das Spiel erscheint am 3. Dezember 2026 auf Steam. The Journey Home auf Steam.

Train Station Staff Simulator

In Train Station Staff Simulator arbeitet man selbst als Teil des Personals eines japanischen Bahnhofs. Der Arbeitstag reicht vom Aufsperren am Morgen bis zum letzten Zug: Fahrgäste werden an Sperren und Schalter betreut, Abfahrtssignale gegeben, Durchsagen gemacht, Technik geprüft und die Station gereinigt. Mit wachsenden Wohnvierteln und neuen Linien steigen die Fahrgastzahlen; zusätzliche Mitarbeiter übernehmen Routineaufgaben, während man selbst kritische Entscheidungen trifft. Über 60 Tätigkeiten, deutsche Vertonung und 28 Sprachen sollen den Alltag möglichst detailliert abbilden. Die PC-Version erscheint am 26. November für 16,49 Euro auf Steam. Zur Steam-Seite.

TWIN FLAMES

Das kooperative Puzzleabenteuer TWIN FLAMES erzählt die Geschichte von Savitri und Satyavan in fünf mythischen Reichen. Auf den rundenbasierten Hexfeldern sieht jeder der beiden Spieler Informationen, die dem anderen verborgen bleiben. Nur durch genaue Kommunikation lassen sich die Figuren sicher zum Ausgang lotsen. Mehr als 50 Level, integrierter Voicechat, lokaler Koop und Steam Remote Play Together stehen bereit; allein kann man beide Figuren steuern. Die Veröffentlichung für Windows und macOS ist für den 24. November auf Steam geplant, eine kostenlose Demo ist bereits verfügbar. TWIN FLAMES auf Steam und die Demo.

Weitere Meldungen aus der Woche

Neben den ausführlicher vorgestellten Titeln sind in dieser Woche weitere interessante Indie-Spiele und Updates eingetroffen.

All You Can Love: Hotel Paradiso

Die romantische 2D-Point-and-Click-Komödie schickt einen frisch getrennten Urlauber allein in ein Hotel am Meer. Inventarrätsel und Gespräche im Stil der 1990er bestimmen die kostenlose Demo für Windows und macOS. Steam-Demo · Trailer

Angel Investor Simulator

Der Simulator verbindet Start-up-Kultur und die Dynamik einer TV-Gründershow. Die Vollversion ist für PC auf Steam erschienen und lässt Spieler Investitionsentscheidungen, Teams und Wachstum steuern. Steam

Big Market Simulator

Der Supermarkt-Simulator lässt Regale planen, Waren nachbestellen und den eigenen Markt Schritt für Schritt wachsen. Eine Demo ist auf Steam verfügbar. Demo

Blood Rails

Die kostenlose Survival-Demo stellt Spieler vor die Aufgabe, auf einer gefährlichen Bahnstrecke Ressourcen zu verwalten und die nächste Etappe zu erreichen. Die Demo startet am 20. November auf Steam. Steam

Boobytrap Defense

Das südkoreanische Indie-Studio HAESO GAMES hat Boobytrap Defense am 18. November neben Android auch für iPhone und iPad veröffentlicht. Im kostenlosen Tower-Defense-Spiel zeigt sich erst beim Platzieren, welche Falle man erhält; ihre Position bleibt für die jeweilige Welle fest. Verbesserungen gelten für alle Fallen desselben Typs, wodurch unerwartete Kombinationen die Planung verändern können. Die mobile Version enthält Werbung und ist derzeit nur auf Englisch spielbar. App Store · Google Play

Brawliens

Bis zu acht Spieler treten als gestrickte Alien-Spielzeuge in 43 chaotischen Minispielen an. Die kostenlose Demo enthält zehn Minispiele, ein Brett und den Final Brawl; Bots füllen freie Plätze. Steam-Demo

Bunker Cleaner

Der angekündigte PC-Titel verbindet Aufräumarbeit mit einer düsteren Geschichte und zeigt im ersten Trailer, wie aus einem scheinbar gewöhnlichen Auftrag ein ungewöhnlicher Einsatz wird. Steam · Trailer

DEAD COPIES

DEAD COPIES ist ein schwarzhumoriges Puzzle-Spiel des Solo-Entwicklers DustyEffsky. In einer Industrieanlage übernehmen Spieler nach dem Tod einer Figur deren Nachfolger und nutzen die zurückgelassenen Körper, um handgefertigte Rätsel zu lösen. Eine vorgegebene Zahl an Mitarbeitern setzt dabei ein Ziel für die Zahl der Verluste. Die Veröffentlichung ist für den 9. März 2027 auf Steam für Windows, macOS und Linux geplant. Steam-Seite

Die Reise von Königinnen, Arrow Puzzle und Claw Machine Heroes

Die drei mobilen Titel decken unterschiedliche Spielideen ab: tägliche Rätsel, eine Flucht aus einem Pfeillabyrinth und das Sammeln von Preisen am virtuellen Greifautomaten. Königinnen · Arrow Puzzle

Drei Mobile Games

Die Sammlung umfasst Königinnen, ein tägliches Android-Puzzlespiel, Arrow Puzzle mit richtungsbasierten Herausforderungen und Claw Machine Heroes, das Greifautomaten in ein mobiles Sammelspiel verwandelt. Königinnen · Arrow Puzzle

Gametsuki Kingdom

Das deutschsprachige Brettspiel-RPG setzt auf die Jagd nach der Krone, taktische Entscheidungen und eine eigenständige Fantasy-Welt. Ein neuer Gameplay-Trailer gibt Einblicke in den PC-Titel. Steam

Golemreach

Das kostenlose Browser-MMORPG verbindet menschliche Spieler mit KI-Agenten in einer gemeinsamen Welt. Ohne Download oder E-Mail-Anmeldung kann der Einstieg direkt im Browser erfolgen; erste Spielminuten sind inzwischen auch auf Deutsch verfügbar. Jetzt spielen

Iron County

Das mobile Spiel fordert Spieler heraus, in einer postapokalyptischen Umgebung möglichst viele Gegnerwellen zu überstehen und den eigenen Fortschritt auszubauen. App Store · Google Play

Loopo

Das ruhige Ein-Finger-Puzzlespiel bietet 100 Levels in zehn Welten, tägliche Aufgaben und eine optionale farbenblinde Darstellung. Die kostenlose Version ist für iPhone und iPad erhältlich. App Store · Browser-Version

Mall Chaos

Im First-Person-Aufräumsimulator wird ein Einkaufszentrum nach Ladenschluss zum Einsatzgebiet. Müll, verschobene Waren und chaotische Bereiche müssen beseitigt werden, bevor der nächste Tag beginnt. Steam

No Mercy

Das zweiköpfige Entwicklerteam HARDLINE kündigt No Mercy für den 26. November 2026 auf Windows und Steam an. Der storybasierte Einzelspieler-Shooter nutzt eine Bodycam-Perspektive und erzählt von einem Protagonisten, der nach einem Putschversuch in einer teilweise von Banden kontrollierten Stadt nach seiner verschwundenen Frau sucht. Steam-Seite

NOT A SOUND

Das kostenlose 4-gegen-1-Horrorspiel für Android stellt ein Team aus Überlebenden einer einzelnen Bedrohung gegenüber. Kommunikation und das geschickte Nutzen der Umgebung entscheiden über jede Runde. Projektseite

Padel Rush

Der kostenlose Padel-Titel kombiniert klassische Matches gegen die KI mit einem After-Dark-Modus voller Zombies und 40 Trickshot-Rätseln. Gespielt wird direkt im Browser auf PC und Mobilgeräten. Projektseite · Trailer

Pirate Twist

Das Naval-Roguelite verbindet Seeschlachten, zufällige Ereignisse und die Verbesserung des eigenen Schiffs zu einer kompakten Mischung für kurze Runs. Steam

Rubinite

Das Boss-Rush-Actionspiel erzählt Rubys Rachefeldzug in einer dunklen Märchenwelt. Die Konzentrationsmechanik legt Schwachstellen offen, während gefundene Kräfte und Talismane neue Kampfstile ermöglichen. Steam

Soccerwarz

Das 7-gegen-7-Fußballstrategiespiel setzt auf ein 5×9-Raster und lässt Spieler vor jeder Runde Aufstellung und Taktik anpassen. Bei Gleichstand entscheidet ein Elfmeterschießen. Download · iOS · Android

SuperWEIRD: Automation Roguelite

SuperWEIRD: Automation Roguelite ist ein Automatisierungs-Roguelite für ein bis vier Spieler, das 2027 auf Steam erscheinen soll. Arbeiterbots produzieren und liefern Vorräte, Kampfbots treten gegen den Goofy Goo an, und in jedem Durchlauf wird ein zerbrochener Planet Stück für Stück wieder zusammengesetzt. Ein konkretes Datum und ein Preis stehen noch nicht fest. Steam-Seite

Talystro

Der Retro-Cartoon-Deckbuilder verlangt präzisen Schaden: Über- und Unterschaden sind gleichermaßen nutzlos. Die Demo ergänzt den Akt „The Haunted Crossing“, einen neuen Boss sowie zusätzliche Karten, Artefakte und Verzauberungen. Steam-Demo

Too Many Roaches

Die kostenlose Demo gibt einen Vorgeschmack auf ein ungewöhnliches Schädlings-Abenteuer, bevor die Vollversion am 7. Dezember erscheint. Steam

Totally Legal Logging

Das Koop-Spiel schickt bis zu vier Spieler als Zwerge in chaotische Holzfäller-Einsätze. Ein geschlossener Steam-Playtest startet in Kürze. Steam · Trailer

TRAUMABOX

Das Sci-Fi-Sandboxspiel für PS5 und Steam macht die Jagd auf den eigenen Klon zum Kern seiner brutalen Arena: In „RECALL“ wird gesucht, in „TraumaHack“ treten Kopien gegeneinander an. Steam · PlayStation 5

V.E.T.O.R.

Das 2D-Action-RPG verbindet Plattformpassagen mit Dialogentscheidungen, die Begegnungen verändern. Ein Roboterbegleiter und der Verbündete Albert unterstützen die Reise durch die postapokalyptische Welt. Projektseite

Wainhold

Ein aktuelles Entwicklungsupdate stellt neue Relikte, die geplante China-Region und Anpassungen an der KI vor, die Begegnungen fairer und nachvollziehbarer machen sollen. Steam · Video

Wealth of Nations: Economic Strategy

Die kostenlose Demo von Wealth of Nations: Economic Strategy lässt Spieler Deutschland über Steuern, Staatsausgaben und Reformen regieren. Die aktualisierte Fassung umfasst die Jahre 2000 bis 2006 und enthält ein geführtes Tutorial; Deutschland ist derzeit das einzige spielbare Land. Das vollständige Spiel befindet sich noch in Entwicklung. Kostenlose Demo auf Steam

Yibu Four Nations

Das browserbasierte Strategiespiel verbindet verdeckte Identitäten mit Einheiten aus vier Nationen. Informationen, Bündnisse und Täuschungen bestimmen, wer auf dem Schlachtfeld die Oberhand gewinnt. Projektseite

Zero Point

Das Survival-Spiel stellt nicht nur die Spielfigur, sondern auch den eigenen Unterschlupf in den Mittelpunkt. Ressourcenmanagement und der Ausbau der Basis entscheiden, wie lange die nächste Nacht überstanden wird. Steam