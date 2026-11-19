Seit heute Mitternacht ist es auch bei uns möglich Grand Theft Auto VI auf PlayStation 5 und XBOX Series X|S zu spielen. Wir haben gestern auch schon unseren ausführlichen Testbericht zum Spiel veröffentlicht und viele Gamer haben sich wohl heute frei genommen 😉

Vice City, USA. Für Jason und Lucia war schon immer klar, dass sie im Leben schlechte Karten haben. Aber als ein simples krummes Ding schiefläuft, finden sie sich auf der dunkelsten Seite des sonnigsten Ortes in ganz Amerika wieder. Inmitten einer kriminellen Verschwörung, die sich über den ganzen Bundesstaat Leonida erstreckt, sind sie gezwungen, sich mehr als jemals zuvor aufeinander zu verlassen, wenn sie überleben wollen.

Besucht gerne auch mal die offizielle Webseite für offizielle Trailer, weitere Screenshots, Artworks und noch viel mehr. Dort könnt ihr auch das Poster mit dem druckbereiten Cover-Artwork von Grand Theft Auto VI und die Karte von Leonida herunterladen (haltet die Augen offen nach der doppelseitigen physischen Version des Posters, kurz nach dem Launch im Rockstar Store erhältlich).

Ab heute um Mitternacht ET auch erhältlich: Grand Theft Auto VI: The Album, mit 34 originalen Tracks von einer genreübergreifenden Auswahl der aufregendsten Artists weltweit. Verfügbar auf allen großen Musik-Streamingplattformen und auf Vinyl und CD unter gtavi-thealbum.com.