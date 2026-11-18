Story

Nachdem ich mit meinem Motorboot angelegt habe versuche ich mich durch die Büsche anzuschleichen und das kleine Lager der Gang auszukundschaften. Ohne auch nur einen Mucks zu hören, packt ein Alligator plötzlich mein Bein und reißt mich zu Boden. Panisch ziehe ich meine Waffe und erschieße, mit einer ordentlichen Verschwendung an Munition das Tier. Als ich wieder auf den Beinen bin, sind die Leute aus dem Lager bereits auf dem Weg zu mir und die freuen sich kein bisschen über meinen Besuch. Leider sind sie obendrein besser bewaffnet als ich. Während ich hinter einem leeren Ölfass Deckung suche, fliegen mir nur so die Kugeln um die Ohren. Das ganze untermalt von den treibenden Gitarrenriffs typischer Southern Rock Musik.

Ich baller mich also Stück für Stück voran und versuche einfach nur zu überleben. Ab und an gelingt mir ein Schuss der eine Zeitlupensequenz wie in Red Dead Redemption 2 auslöst und die sehen nicht nur cool aus, sondern ergänzen diesen ohnehin schon cineastischen Flair noch um ein ganzes Stück.

Als ich endlich habe, weswegen ich gekommen bin, stapelt sich hinter mir schon ein Berg von Leichen. Ich habe echt versucht niemanden tödlichen zu verletzen, aber was solls, die wollten ja nicht liegen bleiben.

Ich laufe zum nächsten Wagen und werfe den ohnehin schon erledigten Typen darin raus. Danke Mann! Während ich das Gaspedal durchtrete, merke ich wieder wie unglaublich die Details sind. Ein Reifen steht im Sand ein anderer in einer Pfütze, die Reifen drehen durch und sowohl Wasser als auch Sand fliegen physikalisch wunderschön anzusehen durch die Luft.

Endlich aus dem Lager raus und die Verfolgungsjagd beendet. Es kann losgehen. Vice City wartet auf mich … oder auf uns!

Die Geschichte dreht sich um Lucia und Jason. Ein Paar, das man getrost als eine moderne Version von Bonnie und Clyde bezeichnen kann. Nach einem schief gelaufenen Raub muss Lucia ins Gefängnis während Jason versucht alles nötige zu tun, damit die beiden nach Lucias Entlassung ein friedliches Leben führen können. Es wäre aber natürlich kein GTA, wenn das alles so klappen würde, oder?

Eeeeben, also geht von Anfang an alles seinen eigenen Weg und wir sind als Spielerin und Spieler mittendrin. Mehr wollen wir über die Story nicht verraten, denn neben der spielerischen Freiheit ist genau die der Grund überhaupt nach Vice City zu kommen.

Nur soviel, wir bekommen in GTA VI eine Geschichte präsentiert deren Inszenierung an den Vorgänger und auch RDR2 erinnert, aber nochmal eine Schippe drauflegt.