Das Warten hat ein Ende Leute! Wir haben es geschafft. Dreizehn lange Jahre voller Fragen und Hoffnungen sind vorüber. GTA VI ist endlich da! Das Team von Rockstar Games hat hart gearbeitet und versucht natürlich an den Welterfolg anzuknüpfen oder ihn sogar noch zu übertrumpfen. Wir wollen der Frage auf den Grund gehen und haben uns für euch und natürlich auch für uns selbst die Straßen von Vice City sehr genau angesehen.
GTA V ist bis jetzt das umsatzstärkste audiovisuelle Unterhaltungsprodukt aller Zeiten. Auf drei Konsolengenrationen vertreten ist quasi niemand um das Game rumgekommen und das völlig zurecht. Die Größe der Spielwelt und die spielerische Freiheit waren bis dato einzigartig. Man könnte den Versuch das zu übertrumpfen fast schon größenwahnsinnig nennen, aber wir reden hier von Rockstar Games und die lassen sich nicht gerne vorschreiben, wo die Grenzen des machbaren liegen.
Es kam also wie es kommen musste und die Idee einen Nachfolger zu kreieren wurde 2022 verkündet. Dann kam lange nichts und die Gerüchteküche war am Brodeln. Nach einigen Verschiebungen ist es aber nun so weit und GTA VI ist fertig. Doch kann das Hype-Beast den großen Erwartungen der Gaming-Community überhaupt gerecht werden? Sehen wir es uns in aller Ruhe an.
Story
Nachdem ich mit meinem Motorboot angelegt habe versuche ich mich durch die Büsche anzuschleichen und das kleine Lager der Gang auszukundschaften. Ohne auch nur einen Mucks zu hören, packt ein Alligator plötzlich mein Bein und reißt mich zu Boden. Panisch ziehe ich meine Waffe und erschieße, mit einer ordentlichen Verschwendung an Munition das Tier. Als ich wieder auf den Beinen bin, sind die Leute aus dem Lager bereits auf dem Weg zu mir und die freuen sich kein bisschen über meinen Besuch. Leider sind sie obendrein besser bewaffnet als ich. Während ich hinter einem leeren Ölfass Deckung suche, fliegen mir nur so die Kugeln um die Ohren. Das ganze untermalt von den treibenden Gitarrenriffs typischer Southern Rock Musik.
Ich baller mich also Stück für Stück voran und versuche einfach nur zu überleben. Ab und an gelingt mir ein Schuss der eine Zeitlupensequenz wie in Red Dead Redemption 2 auslöst und die sehen nicht nur cool aus, sondern ergänzen diesen ohnehin schon cineastischen Flair noch um ein ganzes Stück.
Als ich endlich habe, weswegen ich gekommen bin, stapelt sich hinter mir schon ein Berg von Leichen. Ich habe echt versucht niemanden tödlichen zu verletzen, aber was solls, die wollten ja nicht liegen bleiben.
Ich laufe zum nächsten Wagen und werfe den ohnehin schon erledigten Typen darin raus. Danke Mann! Während ich das Gaspedal durchtrete, merke ich wieder wie unglaublich die Details sind. Ein Reifen steht im Sand ein anderer in einer Pfütze, die Reifen drehen durch und sowohl Wasser als auch Sand fliegen physikalisch wunderschön anzusehen durch die Luft.
Endlich aus dem Lager raus und die Verfolgungsjagd beendet. Es kann losgehen. Vice City wartet auf mich … oder auf uns!
Die Geschichte dreht sich um Lucia und Jason. Ein Paar, das man getrost als eine moderne Version von Bonnie und Clyde bezeichnen kann. Nach einem schief gelaufenen Raub muss Lucia ins Gefängnis während Jason versucht alles nötige zu tun, damit die beiden nach Lucias Entlassung ein friedliches Leben führen können. Es wäre aber natürlich kein GTA, wenn das alles so klappen würde, oder?
Eeeeben, also geht von Anfang an alles seinen eigenen Weg und wir sind als Spielerin und Spieler mittendrin. Mehr wollen wir über die Story nicht verraten, denn neben der spielerischen Freiheit ist genau die der Grund überhaupt nach Vice City zu kommen.
Nur soviel, wir bekommen in GTA VI eine Geschichte präsentiert deren Inszenierung an den Vorgänger und auch RDR2 erinnert, aber nochmal eine Schippe drauflegt.
Gameplay
wo soll ich bloß anfangen? Jeder der irgendwas mit GTA anfangen kann, weiß genau wie unfassbar viele Möglichkeiten dieses Game bietet. Sportliche Aktivitäten, Kneipenspiele, Autorennen, Shopping und sooo vieles mehr!
Bleiben wir aber mal beim Kern des Ganzen und das sind die Missionen. Zu Beginn bekommen wir ein paar kleine Aufträge von unserem engsten Kreis, um uns mal an den Ablauf zu gewöhnen. Karte öffnen, Route klären, nötige Ausrüstung zusammenstellen und los geht’s.
Im späteren Spielverlauf geht es allerdings, um mehr als nur mal eben ein Päckchen Drogen von A nach B zu liefern. Wenn, wir erst mal mehrere Juweliere überfallen müssen oder uns an Gangs rächen wollen und uns dabei in einen regelrechten Bandenkrieg stürzen brauchen wir die dementsprechende Ausrüstung. Bessere Waffen, Panzerung, schnelle Autos und vor allem Unterstützung und genau das ist das Zauberwort!
Doppelt hält besser!
Natürlich können wir einfach rein in den Laden, die Waffe ziehen und uns nehmen, was wir wollen. Etwas leichter und auch spannender ist es aber als Team vorzugehen. Spielen wir als Jason oder Lucia wird der jeweils andere Charakter zum NPC und der weiß, was er bzw. sie tut. Wir entscheiden, ob unser Partner im Fluchtwagen warten oder mitkommen soll. Ich für meinen Teil spiele meistens mit Lucia und bekomme somit meine Unterstützung durch Jason, der selbstständig Wachen ausschaltet und die Tür bewacht während ich die Beute einsammle. Das kann manchmal etwas dauern, da man auch immer in den Büroräumen suchen sollte.
Habt ihr das Ganze geschafft, ohne den Alarm auszulösen, könnt ihr seelenruhig vom Tatort verschwinden und seid bereits in einem anderen Stadtteil, bis die Cops merken was hier passiert ist. Das klappt jedoch nicht immer. Müsst ihr eine Tür eintreten oder Vitrinen zerstören, dann kommt ihr um die Action nicht mehr rum. Dann heißt es Tempo machen und schnell das ganze Zeug schnappen und abhauen. Wenn, ihr dann auf der Flucht vor der Polizei seid, solltet ihr ein paar Dinge beachten. Neben den altbekannten Sternen die euch sagen wie intensiv der Aufwand der Polizei gerade ist, bekommt ihr jetzt auch noch detaillierte Angaben dazu, was die Cops überhaupt über euch wissen. Gibt es Kameraaufnahmen? Was habt ihr an? Seid ihr zu zweit? Welcher Wagen wurde am Tatort gesehen usw. Im schlimmsten Fall könnt ihr gleich mal Klamotten, Frisur und Auto wechseln, die Waffen entsorgen und euch aufteilen, um die Cops abzulenken. Die Tatsache, dass ihr das aber alles überhaupt könnt fanden wir sehr cool.
Ihr solltet euch auch überlegen wie viel Gewalt wirklich notwendig ist, denn es gibt in GTA VI ein Verbrecher-Profil und das verändert sich je nachdem wie ihr im Spiel vorgeht. Professionelle Verbrecher, töten nur aus Notwehr und übertreiben einfach nicht. Am anderen Ende der Skala steht Monster und das beinhaltet absolut psychopathisches Verhalten, tötet einfach aus Spaß und macht mit den Leichen irgendwelchen Blödsinn und ihr seid dabei. Nachteil, die Cops schenken euch dann auch mehr Aufmerksamkeit.
Im Großen und Ganzen ist es euch überlassen, ob ihr lieber mir Jason oder Lucia spielt, jedoch gibt es Missionen, die nur von einem der beiden erledigt werden können und natürlich auch welche wo ihr unbedingt zu zweit auftauchen müsst. Sowohl Jason als auch Lucia haben nämlich ihre eigenen Kontakte und kommen so an Aufträge, die der andere nicht bekommt. Auch ihre Beziehung zueinander könnt ihr beeinflussen. Ihr könnt Zeit miteinander verbringen, euch schreiben und telefonieren um die Beziehung romantisch zu halten oder auch nicht. Beruflich werdet ihr dennoch immer Hilfe erhalten.
Es gibt auch allerhand Nebenmissionen, die ihr natürlich nicht machen müsst, ihr aber machen solltet, wenn ihr nicht auf grandiose Stories und interessante Charaktere verzichten wollt. Außerdem verdient ihr dabei jede Menge Geld das ihr brauchen könntet. Wollt ihr irgendein Fahrzeug auf euch zulassen, damit es immer bereitsteht oder die Karre tunen? Wollt ihr euren Körper mit Tattoos und Piercings verschönern? Eine Garage mieten? All das kostet Geld, und zwar nicht wenig.
Für Augen & Ohren
Grafisch brauchen wir hier mal absolut keine Sorgen haben. Ihr wisst wie geil RDR2 schon war? GTA VI sieht nochmal um ein ganzes Stück besser aus. Die Cutscenes sehen teilweise so gut aus, dass ich dachte, ich hätte aus Versehen von PlayStation auf den TV umgeschaltet, aber auch die Ingame-Grafik ist absolut top. Die vielen Details kommen gerade nachts und bei Regenwetter unglaublich gut zur Geltung. Wenn, sich die Neonlichter von Vice City in den nassen Straßen spiegeln darf man ruhig mal stehenbleiben und den Moment genießen.
Die Spielwelt ist so gigantisch und bietet so viel unterschiedliche Gefilde. Die pulsierende City, der sumpfige Süden, die Wälder im Norden, Sandstrände und mehr. Wer jetzt denkt, das alles sei ja schön zum Ansehen, aber nur Deko der irrt sich gewaltig. Ihr könnt in so viele Gebäude hinein und dort dann auch noch weiter in unzählige Räume. Überall gibt’s was zu entdecken oder tolle Spots für den Fotomodus.
Überhaupt ist die ganze Spielwelt sehr lebhaft, denn die Menschen hier in Vice City leben ihr eigenes Leben. Mal beobachtet ihr ein Drive by Shooting oder den Überfall auf einen Geldtransporter, ein anderes Mal will euch jemand ausrauben oder euren Wagen klauen. Jupp, ihr seid hier nicht der einzige Kriminelle. Es gibt jede Menge skurrile Situationen, aber da erzähle ich euch bewusst keine, das sollt ihr alles selbst rausfinden. Schnappt euch euer Auto, Bus oder die U-Bahn, ein Flugzeug oder geht einfach zu Fuß und tut so etwas für eure Fitness, damit ihr nicht zunehmt, aber erkundet die Welt gründlich, denn es macht richtig viel Spaß.
Richtig viel Spaß macht es auch dem Cast zuzusehen und zuzuhören. Die Darstellerinnen und Darsteller sind absolut top notch, allen voran Lucia und Jason. Auch musikalisch wird uns hier einiges geboten. Die Basis des Soundtracks kommt von dem französischen Electronica-Duo Justice und die machen ihren Job verdammt gut. Die Playlists der Radiosender könnten aber nicht unterschiedlicher sein und es sollte für jeden was dabei sein. Von Metallica, über Madonna, bis hin zu Tame Impala, die Auswahl hält alte wie neue Songs gleichermaßen bereit. Blues, Jazz, Klassik, Ragga, EDM, Metal oder Hip-Hop was darf’s sein?
Steuerung & Technik
Zuerst mal sei gesagt, euch erwartet hier kein Desaster wie bei Cyberpunk 2077 zum Release. Uns ist beim mehrwöchigen Test nicht ein Glitch oder Bug aufgefallen, der uns zum Abbruch des Spiels gezwungen hätte. Mal ein Glas in der Hand eines Charakters, das nicht zu sehen war oder, dass Jason seine Mütze nicht abgenommen hat, obwohl wir sie explizit im Inventar auf aus gestellt haben, aber sind wir ehrlich, das sind Peanuts. Ein Game von der Größe und Grafik mit so banalen Problemen zeigt, dass sich die mehrmalige Release-Verschiebung ausgezahlt hat.
Bei der technischen Umsetzung fällt allerdings die ungewöhnliche physische Version auf: Die Box von Grand Theft Auto VI enthält keine Disc, sondern lediglich einen Download-Code. Das komplette Spiel muss daher aus dem jeweiligen Store geladen werden. Dafür sind je nach Plattform bis zu 212 GB freier Speicherplatz erforderlich, da heißt es wohl Platz machen auf der Konsole, die Downloadserver sind daher schon seit 10. November freigeschalten. Bei der Bildrate bekommen wir zum Start (vorerst nur) 30 FPS statt der von vielen Fans erhofften 60 FPS auf der PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Auf der PS5 Pro sorgen PSSR und zusätzliche Raytracing-Schatten noch zusätzlich für eine verbesserte Darstellung.
Kommen wir abschließend noch zur Steuerung. Das gute vorweg: ihr könnt wählen oh ihr die klassische Steuerung von früher bevorzugt oder lieber mit einer etwas moderneren Tastenbelegung zockt. Als Beispiel, das Laufen: Ihr könnt dazu zum Beispiel auf der PlayStation die X Taste nutzen oder aber eben auch durch das Drücken des linken Sticks, wie wir es aus den meisten Games heutzutage kennen. Barrierefreiheit ist auch bei Rockstar Games ein Thema und ihr bekommt jede Menge Einstellungsmöglichkeiten. Selbst in der Hitze des Gefechts behaltet ihr die Kontrolle. Waffen wechseln, Heil-Items verwenden, in Deckung gehen, Focus Modus auswählen, um in Zeitlupe Gegner zu erledigen, all das funktioniert einwandfrei. Ihr könnt zwar an der Tastenbelegung schrauben, aber an sich ist das Handling schon sehr durchdacht.
FAZIT
Wir alle haben große Erwartungen an GTA VI und die Wahrheit ist, ihr werdet nicht alles bekommen, was ihr an absurden Gerüchten in den letzten Jahren gehört habt. Ihr fliegt hier nicht zum Mond und ihr könnt Ingame Geld nicht in echtes Geld tauschen. Was ihr aber bekommt, ist schlichtweg ein verdammtes Meisterwerk. Spielerische Freiheit und eine großartige Story verpackt in fabelhafter Optik und dann obendrein technisch ausgereift. Nicht mal ein Bruchteil der Videospiele, die wir heutzutage bekommen kann alle diese Punkte gleichzeitig abliefern.
Wir dürfen Charaktere begleiten, in die man sich einfach nur verlieben kann und auch wird und so viel mit ihnen erleben, dass einem die letzten 13 Jahre Wartezeit auch einleuchten.
Cineastische Szenen, Action, Humor und eine riesige, wunderschöne, vollgepackte und lebendige Spielwelt bekommen wir mit GTA VI vorgesetzt und da spricht nicht der Hype aus mir. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass jemand der prinzipiell etwas mit der Reihe anfangen kann, hier etwas zu meckern findet. Nur zu haut es in die Kommentare, wenn ihr anderer Meinung seid.
Ich für meinen Teil sage euch, das Warten hat sich gelohnt und das merkt man in jeder einzelnen Minute dieses Games. Und jetzt verabschiede ich mich, ich will Lucia nicht warten lassen. Wir sehen uns in Leonida Leute!