Call of Duty: Modern Warfare 4 im Test

Chaos in Hajin City

Das Leben in der fiktiven südkoreanischen Grenzstadt Hajin City ist angenehm und friedlich. Wir befinden uns mit unserem Team auf einer Patrouille durch die Stadt. Unser Schützenpanzer macht bei einem kleinen Geschäft einen Stop, damit wir uns ein paar Sachen zum Essen holen können. Es ist später Abend, die Stadt ist hell erleuchtet. Plötzlich geht überall das Licht aus. Der Funk fällt aus. Und dann krachen auch schon Artilleriegeschosse mitten in die Stadt. Überall Explosionen, einen unserer Kameraden hat bereits die erste Salve erwischt. Zivilisten werden vor unseren Augen zerfetzt, überall ausbrechende Feuer erhellen das Szenario. Massen von riesigen Transportmaschinen fliegen über die Stadt. Und schon landen nordkoreanische Fallschirmjäger direkt vor uns und das erste Feuergefecht bricht aus. Die Fallschirmjäger werden eliminiert, aber vor den durch die Stadt rollenden gepanzerten feindlichen Kolonnen verstecken wir uns lieber. Wo Bitte kommen die so schnell her? So nahe ist die – schwer befestigte – Waffenstillstandslinie ja auch nicht. Ich habe eine dunkle Ahnung. Und ich hatte Recht – die Nordkoreaner kamen durch einen Tunnel, den sie gegraben haben. In der Realität hat Nordkorea auch mehrere kilometerlange Tunnel gegraben, um direkt ins südkoreanische Hinterland zu gelangen. Drei dieser Tunnel wurden aber entdeckt und versiegelt, und in einen davon können nun Touristen hineinspazieren. Ich war vor ein paar Tagen in dem Tunnel, der kilometerlang durch Granit getrieben wurde. Eine gigantische Leistung, aber so eng dass ich kaum aufrecht gehen konnte. Im Spiel ist der Tunnel jedoch so groß, dass ganze Kolonnen von Kampfpanzern durchfahren können. Und er endet nicht relativ knapp nach der Grenze, sondern in einer Tiefgarage in der nächsten großen Stadt.

Der (offensichtlich von Russland unterstützte) Angriff auf Südkorea ist jedoch nicht die einzige Krise in der Welt. Zeitgleich rücken die Russen im Nahen Osten vor, zeitgleich eskalieren die Unruhen in Europa. Irgendwer koordiniert diese Aktionen, und natürlich stehen die Russen im Verdacht. Neben den rund 10 Missionen, in denen wir Private Park spielen, gibt es zwischendurch auch ein halbes Dutzend Missionen, in denen wir wieder Captain Price steuern. New York, Paris, Mumbai… obwohl er von den Amerikanern gesucht wird, kommt er noch ordentlich in der Welt herum. Zusätzlich spielt ihr auch einen Soldaten aus Nordkorea, um die Geschichte auch aus diesem Blickwinkel zu sehen. Ziemlich emotional und cool gemacht – die Entscheidungen der neuen Führung in Nordkorea erleben wir ebenfalls hautnah (in aufwändigen Zwischensequenzen). Die meisten Missionen sind stark geskriptet und laufen wie üblich schlauchartig ab – ihr ballert euch von Zielpunkt zu Zielpunkt. Wenn ihr ein Leben verliert, könnt ihr es im Regelfall wenige Sekunden zuvor noch einmal versuchen. Damit wird das Spiel (Schwierigkeitsgrad normal) jedoch wirklich einfach. Eine lange, gut gemachte, over-the-top Verfolgungsmission zu Fuß? Ihr macht einen Fehltritt und stürzt ab – früher musstet ihr in so einer Situation meist die ganze Verfolgungsjagd wieder von vorne beginnen. In Call of Duty: Modern Warfare 4 versucht ihr einfach den Sprung noch einmal und könnt die Verfolgung fortsetzen. Nur in einer Mission gibt es eine kleine Open World, wo ihr frei entscheiden könnt, wie ihr die Mission angehen wollt. Hier sind sogar optionale Ziele vorhanden.

Das Game selbst spielt sich wie erwartet – Explosionen, Feuer und Chaos überall. Wir bekämpfen angreifende Nordkoreaner mit einem Mörser, ballern auf französische Verbrecher während wir uns bei einer wilden Verfolgungsjagd durch die Gassen von Paris aus dem Autofenster lehnen, prügeln einen Gegner mit unseren Fäusten tot – es gibt immer was zu tun! Um zu heilen geht ihr in der Kampagne einfach in Deckung. Mit Panzerplatten verbessert ihr eure Rüstung – bei feindlichen Treffern werden zuerst die Panzerplatten weg-geschossen, erst danach leidet eure Gesundheit. Ihr könnt sprinten, rutschen, euch ducken oder hinlegen, Handgranaten werfen oder diverses Equipment benutzen – ganz wie üblich in Call of Duty. Euer Gewehr könnt ihr oft aufstützen um genauer zu zielen, gegnerische Handgranaten könnt ihr an den Absender zurückwerfen… wenn ihr schnell genug seid. Die Nahkämpfe sind auch simpel – im richtigen Moment blocken, zuschlagen, betäubten Gegner durch Druck auf eine weitere Taste den Rest geben. Weicht ihr vom vorgesehenen Weg ab, habt ihr ein paar Sekunden, um zurückzukehren, oder das Spiel ist zu Ende. Das Spiel unterstützt euch immer wieder mit Hilfstexten – welche Taste ihr drücken müsst, was ihr als nächstes tun müsst, oder beispielsweise einen Hinweis, dass ihr mit eurem Gewehr keinen Schaden bei einem gepanzerten Hubschrauber verursacht.