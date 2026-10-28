Smalland 2: Lost Realms zeigt erstes Gameplay und zielt auf 2027

Maximum Entertainment hat erstes Gameplay aus Smalland 2: Lost Realms gezeigt und das Veröffentlichungsfenster auf 2027 verschoben. Der Survival-Titel soll neue Systeme für Erkundung, Herstellung und Bewegung bieten.

Der Nachfolger spielt zeitlich vor Smalland: Survive the Wilds. Die Smallfolk erkunden eine größere Welt mit neuen Regionen, Kulturen und Kreaturen. Laut dem Publisher stehen dabei nicht nur Kämpfe, sondern auch das Sammeln von Ressourcen, das Herstellen von Ausrüstung und der Aufbau eigener Außenposten im Mittelpunkt.

Das gezeigte Material stellt unter anderem ein Perk-System vor, mit dem sich die Fähigkeiten der Spielfigur anpassen lassen. Außerdem sind neue Einblicke in Ressourcenbeschaffung und Crafting zu sehen. Klettern und Schwimmen erweitern die Möglichkeiten, die Umgebung zu durchqueren.

Die Welt von Smalland 2: Lost Realms soll sich vor der Ankunft der Riesen befinden. Spielende treffen auf Gemeinschaften der Smallfolk, bauen Beziehungen zu Bewohnern auf und können Kreaturen als Gefährten an sich binden. Im kooperativen Spiel sind Gruppen mit bis zu zehn Personen vorgesehen.

Der Titel soll 2027 erscheinen. Als Plattformen werden PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 genannt, wobei die Switch-2-Version nach den übrigen Fassungen folgen soll. Weitere Informationen bietet die offizielle Website von Smalland 2: Lost Realms.

Fakten zu Smalland 2: Lost Realms