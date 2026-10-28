Everlast: Undying Tale startet heute in den Steam-Early-Access

Everlast: Undying Tale ist am 28. Oktober 2026 auf Steam in den Early Access gestartet. Das Action-Rollenspiel verbindet Solo-Abenteuer, private Koop-Runden und öffentliche Server für bis zu 100 Spielende.

Entwickler und Publisher InSpades führt die Geschichte in der Fantasywelt Sarkis ein, in der die Untoten auferstanden sind. Spielende erkunden eine handgefertigte offene Welt, erfüllen Aufgaben und suchen nach den Hintergründen eines Fluchs. Der Fortschritt ist an ein Skillsystem gekoppelt: Fähigkeiten werden durch die jeweiligen Tätigkeiten verbessert.

Neben Kämpfen gehören das Sammeln von Ressourcen, Handwerk, Angeln und die Erkundung der Welt zu den zentralen Aktivitäten. Der Titel lässt sich allein, in einer privaten Gruppe oder in einer größeren öffentlichen Welt spielen. Auf den öffentlichen Servern können sich bis zu 100 Personen dieselbe Spielwelt teilen.

Serverweite dynamische Ereignisse sollen die Spielenden zusammenführen. Dabei können sie sich nach Angaben des Studios unterschiedlich stark beteiligen. Die Welt umfasst unter anderem die Hauptstadt Kal Crossing, die Southern Swamps und weitere Regionen mit versteckten Orten und Sammelmaterialien.

Everlast: Undying Tale ist derzeit ausschließlich für PC über Steam angekündigt. Auf der offiziellen Website von InSpades finden sich weitere Informationen zum Spiel. Der Early Access ist als laufende Entwicklungsphase angelegt; Inhalte und Systeme können sich daher noch ändern.

Fakten zu Everlast: Undying Tale