Heroes Never Die: Strategisches Survivor-Spiel angekündigt

Ludogram hat Heroes Never Die angekündigt. Das für 2027 geplante PC-Spiel kombiniert Survivor-Action mit Echtzeit-Strategie und dem Aufbau eigener Armeen.

Zu Beginn wählen die Spielenden einen von 20 Fantasy-Helden mit individuellen Fähigkeiten. Anschließend führen sie ihre wachsende Armee gegen Monsterhorden, Drachen und rivalisierende Helden. Truppen und Formationen lassen sich während der Gefechte direkt verändern, sodass Entscheidungen zur Aufstellung und zum Einsatz der Fähigkeiten unmittelbar in den Kampf eingreifen.

Neben den Schlachten spielt der Ausbau der eigenen Stadt eine zentrale Rolle. Gesammelte Ressourcen werden in neue Einheiten und Verbesserungen investiert. Vier Fraktionen, mehr als 60 verschiedene Einheiten und unterschiedliche Helden-Builds sollen für abwechslungsreiche Durchläufe sorgen.

Heroes Never Die soll 2027 für PC erscheinen. Ein privater Playtest ist in Vorbereitung; Interessierte können sich bereits über die Steam-Seite anmelden und den Titel auf die Wunschliste setzen.

Der Ankündigungstrailer: