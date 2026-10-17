EA SPORTS FC™ 27 im Test

Ein kleiner Disclaimer vorweg: Die FIFA– beziehungsweise mittlerweile EA-Sports-FC-Reihe zählt seit jeher zu meinen persönlichen Guilty Pleasures. Dabei bin ich alles andere als ein virtueller Fußballprofi. Kompetitive Online-Turniere, Clubs oder Football Ultimate Team (FUT) interessieren mich herzlich wenig und auch die verschiedenen Karrieremodi fristen bei mir meist nur ein Dasein als nettes Beiwerk, in das ich allenfalls gelegentlich hineinschnuppere. Aber kaum ein Zockerabend mit Freunden vergeht ohne eine Partie FIFA beziehungsweise FC gespielt zu haben. Gerade bei diesen geselligen Fußballabenden kommt es für mich und meine Freunde weniger auf ausgefeilte Taktiken oder komplizierte Spielmechaniken an, sondern vielmehr auf ein unkompliziertes und unterhaltsames Spielerlebnis. Umso interessanter ist deshalb, wie Electronic Arts das Gameplay von Jahr zu Jahr verändert.

Während Electronic Arts in den vergangenen Jahren mit wohlklingenden Marketingbegriffen wie HyperMotionV oder AI True Flight Ball Physics vor allem den technischen Fortschritt in den Vordergrund rückte, markierte FC 26 eine spielerische Neuausrichtung. Schnellere Reaktionen, ein direkteres Passspiel und zahlreiche automatische Hilfestellungen machten den virtuellen Fußball insbesondere für Gelegenheitsspieler wie mich zugänglicher. Zwar war auch hier längst nicht alles Gold, was auf dem digitalen Rasen glänzte, doch zumindest fühlte sich das Geschehen über weite Strecken angenehm unkompliziert an.