Indie Roundup Week 48 bringt neue Spiele aus Österreich, ungewöhnliche Abenteuer, frische Demos und Updates aus der Indie-Szene.

Diese Woche geht es unter anderem mit einem grantigen Scampi ins Meer, mit einer Ziegenherde auf hohe Gipfel und mit einem Kissen durch eine Traumwelt. Dazu kommen neue Horrorspiele, kooperative Rätsel und kleine Spiele für unterwegs. Die Hauptauswahl ist alphabetisch nach Spielenamen sortiert.

Everrest

Ein Junge kämpft sich mit einem Kissen durch seine Träume. Das Action-Abenteuer kombiniert 2D-Pixel-Art mit einer räumlichen Welt, in der Figuren springen, fallen, klettern und Gegenstände werfen können. Entwickler Aaron Lamar hat die Steam-Seite und einen ersten Gameplay-Trailer vorgestellt. Die Veröffentlichung ist für 2027 vorgesehen, geplant sind Windows und Linux. Eine Demo gibt es nach Angaben des Entwicklers noch nicht; das Spiel ist zunächst auf Englisch ausgelegt. Zur Steam-Seite.

Follyvale

Anfinor Games hat sein Wimmelbildspiel für Windows und macOS veröffentlicht. Gesucht wird in belebten mittelalterlichen Gemälden, deren Figuren und kleine Szenen auf die Suche reagieren. Zeitlimits und ein klassisches Scheitern gibt es nicht, bei Bedarf hilft ein Narr weiter. Zum Start veröffentlicht der Entwickler außerdem kurze Dokumentationen über Bruegels Bilder und deren Umsetzung im Spiel. Auf Steam sind unter anderem deutsche Texte aufgeführt. Zur Steam-Seite.

Grumpy Scampi

Aus Schwanenstadt in Oberösterreich kommt das neue Spiel von Patrick Limper und Grinity. Eine Krake schleudert einen grantigen Scampi ins Meer, anschließend geht es mithilfe freundlicher Meerestiere immer weiter nach oben. Dunkelheit, Eis und Blubberschlote verändern die Bedingungen der Unterwasserwelten. Die Mobilversionen sind kostenlos für iOS und Android erhältlich; eine Demo lässt sich direkt im Browser spielen. Für den 1. Dezember kündigt der Entwickler eine Weihnachtssaison an. Deutsch und Englisch werden unterstützt, die Mobilversionen kommen laut Entwickler ohne Werbung aus. Zur offiziellen Spiel- oder Studioseite.

Kleromancy

Statt klassischer Spielkarten bilden dreidimensionale Würfel das Deck in diesem rundenbasierten Roguelike. Nach jedem Wurf wird entschieden, welcher Gegner von welchem Würfel getroffen werden soll. Bossmechaniken müssen erkannt und gezielt gekontert werden. Das spanische Ein-Personen-Studio Kleros Lab hat Version 1.1 mit verschiedenen Verbesserungen veröffentlicht. Die Vollversion ist seit dem 26. Oktober auf Steam erhältlich; eine kostenlose Demo und deutsche Texte sind ebenfalls verfügbar. Zur Steam-Seite.

Ledge Goats

Eine Bergziegenherde klettert in einem schmalen Streifen am Bildschirmrand auf bekannte Gipfel. Die dabei gesammelten Höhenmeter fließen in weitere Ziegen und besseren Halt. Nach und nach geht es über Lagerplätze bis zu den Seven Summits. Das kanadische Ein-Personen-Studio Finback Games hat eine kostenlose Steam-Demo veröffentlicht. Deutsche Texte werden unterstützt; einen konkreten Veröffentlichungstermin nennt der Store noch nicht. Zur Steam-Seite.

Mochi Cats

Das Grazer Studio OYU Games kündigt sein Katzen-Puzzle für den 8. Dezember an. Katzenpaare werden gedreht und in eine Kiste fallen gelassen, wo gleiche Tiere zu größeren Katzen verschmelzen. Der Stapel muss dabei unter einer Grenze bleiben. Grantige Katzen brauchen Abstand, während erspielte Leckerbissen wieder Platz schaffen. Neben der Highscore-Jagd gibt es einen Online-Battle-Modus. Ein kostenloser, dauerhaft verfügbarer Belohnungspfad schaltet zusätzliche Katzenvarianten und Hintergründe frei. Geplant sind Windows, macOS und Linux. Zur Steam-Seite.

Moonlit Vigil

Die erste Schicht eines neuen Friedhofswärters gerät in diesem narrativen Ego-Horrorspiel zunehmend aus dem Ruder. Zwischen alltäglichen Aufgaben, Erkundung und Umgebungsrätseln häufen sich unheimliche Ereignisse. Chomski Games hat jetzt eine kostenlose Steam-Demo veröffentlicht. Die Vollversion ist für das erste Quartal 2027 geplant. Für das kompakte Abenteuer nennt der Entwickler eine angestrebte Spielzeit von etwa 90 bis 120 Minuten. Zur Steam-Seite.

NOSTRA

Runecraft Studios meldet einen Meilenstein für sein Rollenspiel: Alle großen Spielsysteme seien in der Entwicklungsversion umgesetzt. Dazu zählen Gefährten, Klassenentwicklungen, Weltbosse, Dungeons, Jahreszeiten und der Ausbau einer Heimstatt. 2027 folgt laut Solo-Entwickler Gökhan Cirag die weitere Umsetzung von Welt und Geschichte; die Veröffentlichung ist für November 2027 geplant. Die kostenlose Steam-Demo bleibt zunächst unverändert und enthält daher nicht automatisch alle jetzt vorgestellten Systeme. Zur Steam-Seite.

Orion Blue

Auf einem fremden Ozeanplaneten werden Fische gefangen und in Materialien für Möbel und den Ausbau des eigenen Boots zerlegt. Gleichzeitig lassen sich Beziehungen zu den Bewohnern aufbauen. Gegenüber der Demo kündigt EXLIX ein überarbeitetes Angelsystem und deutlich mehr Dialoge sowie Quests an. Elf der 14 Bewohner sollen Romanzen ermöglichen. Der Start ist für Ende November vorgesehen; die aktuelle Steam-Seite nennt den 29. November, die Pressemitteilung den 30. November. Zur Steam-Seite.

Paragra: Paragliding Adventure

Maciej Targoni überträgt das Gleitschirmfliegen in ein Arcade-Spiel. Statt einer detaillierten Flugsimulation stehen kurze, zugängliche Flüge im Vordergrund. Nach den Mobilversionen startet das Spiel nun auch auf Steam für Windows, macOS und Linux. Der Entwickler nennt Englisch und Polnisch als unterstützte Sprachen. Wer zunächst einen Eindruck gewinnen möchte, findet auf itch.io ebenfalls eine spielbare Fassung. Zur Steam-Seite.

Pimmelhaar

Der japanische Solo-Entwickler Enzi Nia setzt in seinem 3D-Actionspiel auf einen ungewöhnlichen Protagonisten: ein Körperhaar. Es wird durch ein Zimmer gesteuert und soll sich an verschiedenen Stellen niederlassen. Hinter dem absurden Ansatz steht eine Geschichte über Haare, die ihre Entfernung verhindern wollen. Die Veröffentlichung auf Steam ist für den 8. Dezember angekündigt. Der offizielle Trailer zeigt die Bewegung durch die überdimensionale Umgebung. Zur Steam-Seite.

Pistol Cat

Eine bewaffnete Katze sorgt in einem gemütlich gestalteten Inselstädtchen für physikalisches Chaos. Schüsse aus Pistole, Pfoten und Heckantrieb dienen auch der Fortbewegung, während die Umgebung zum Experimentieren einlädt. Zwei Personen können sich einen Bildschirm teilen. Morph kündigt die Veröffentlichung für den 1. Dezember auf Windows und macOS an. Deutsche Oberfläche und Untertitel sind vorgesehen; der offizielle Demo-Trailer zeigt das Spielprinzip. Zur Steam-Seite.

SORE CRATEBREAKER

Mit einem Hammer und einem Haufen Kisten beginnt die Arbeit in diesem Incremental-Horrorspiel aus der Ego-Perspektive. Ziel ist es, eine Million Dollar zu verdienen. Der Inhalt zerschlagener Kisten finanziert Maschinen, die zunehmend Aufgaben übernehmen. Gleichzeitig spielt die bedrohliche Dunkelheit der Umgebung eine Rolle. Can of Worms hat einen ersten Trailer und eine Vorabversion vorgestellt; auf Steam wird die Veröffentlichung für 2027 geführt. Zur Steam-Seite.

Wainhold

Der neue Entwicklungsstand ergänzt China als drittes spielbares Volk neben Rom und den Nubiern. Laut Between Alerts gehören dazu eigene Produktionsketten, Schiffe und Reiswein. Hinzu kommen Relikte: Alte Ruinen werden in das eigene Gebiet gebracht und wiederhergestellt. Die Oberfläche wurde vollständig ins Deutsche übersetzt. Die Neuerungen betreffen den Entwicklungsstand des für 2027 geplanten Strategiespiels; sie sind kein Hinweis auf eine bereits erschienene Vollversion. Zur Steam-Seite.

Weitere Meldungen aus der Woche

Weitere Neuveröffentlichungen, Spielvorstellungen und Updates der Woche folgen hier in kompakter Form.

Ardhan

Version 1.0.4 ergänzt im kostenlosen Roguelike-Deckbuilder animierte Kartenbilder. Gekämpft wird mit Dienern, Zaubern und Heldenfähigkeiten auf einem Spielfeld. Laut Entwickler sind die bewegten Varianten kosmetisch und mit Spielgold erhältlich. Das Spiel ist unter anderem für Windows und Linux auf Steam verfügbar. Zur Steam-Seite.

Babble Blast!

Der Bubble-Shooter von Sun Game verbindet das Abräumen gleichfarbiger Blasen mit dem Einrichten eines 3D-Palasts. Ein Update ergänzt Möglichkeiten, Booster zu erspielen, und überarbeitet die Siegesanimation. Die Einzelspieler-Level funktionieren offline; die kostenlose Android-App enthält Werbung und optionale In-App-Käufe. Zur offiziellen Spiel- oder Studioseite.

Brawliens

Für das Alien-Partyspiel von Bait & Darkys ist eine kostenlose, deutsch spielbare Steam-Demo verfügbar. In der Ego-Perspektive treten bis zu acht Freunde in unterschiedlichen Minispielen gegeneinander an. Die Vollversion ist für den 3. März 2027 angekündigt. Zur Steam-Seite.

Chronocracy

Das Echtzeit-Strategiespiel lässt drei Niblet-Zivilisationen verschiedene Planeten erkunden und fünf technologische Epochen durchlaufen. Zwischen den Missionen wird eine eigene ChronoCity ausgebaut. HeroCraft kündigte den Start für den 26. November auf Steam, GOG und im Epic Games Store an. Zur offiziellen Spiel- oder Studioseite.

Cloudsphere

Laki Studios verbindet modulare Luftschiffe mit einem taktischen Roguelite-Deckbuilder: Waffen, Verteidigung und weitere Bauteile prägen die Möglichkeiten im Kampf. Verzweigte Routen führen durch eine Wolkenwelt voller Piraten und Leviathane. Der Entwickler hat einen öffentlichen Playtest ab 25. November angekündigt; die Veröffentlichung ist für 2027 geplant. Zur offiziellen Spiel- oder Studioseite.

Crab Rhapsody

Eine Krabbenband bestimmt im musikbasierten Roguelite-Shooter sowohl die Kämpfe als auch den Soundtrack. Unterschiedliche Musiker und Instrumente sollen neue Kombinationen ermöglichen. Für das für 2027 geplante Spiel ist bereits eine kostenlose Steam-Demo verfügbar. Zur Steam-Seite.

DinoRun

Der Browser-Runner greift das Prinzip des bekannten springenden Dinosauriers auf und ergänzt Ranglisten, freischaltbare Skins und weitere Spielmodi. Das unabhängige Projekt lässt sich direkt im Browser spielen. Zur offiziellen Spiel- oder Studioseite.

Doodle, Please!

Das Update New Beginning ergänzt Wind als Werkzeug für die gezeichneten Physikrätsel. Im Level „Das Segel“ bewegt beispielsweise eine selbst gezeichnete Form eine hängende Plattform. Die ersten sechs Rätsel der deutsch verfügbaren iPhone-Version sind kostenlos; ein Einmalkauf schaltet die Vollversion frei. Werbung und ein Abo sind laut Entwickler nicht enthalten. Zur offiziellen Spiel- oder Studioseite.

Fuwarium

Code and DESIGN aus Tokio hat ein Virtual-Pet-Spiel für iPhone und Apple Watch veröffentlicht. Leuchtende Pixelwesen werden gefüttert und umsorgt; ihr Aussehen wird an die nächste Generation weitergegeben. Das Aufwachsen dauert 30 reale Tage. Die App wird als Einmalkauf ohne In-App-Käufe angeboten und enthält derzeit keine deutsche Lokalisierung. Zur offiziellen Spiel- oder Studioseite.

GLAZE BYTE

Im iPhone-Puzzle werden jeweils vier Glasplättchen als 2×2-Block gedreht. Farbkombinationen können dabei Kettenreaktionen auslösen. Der kostenlose Time-Trial-Modus begrenzt die Highscore-Jagd auf 120 Sekunden; die Gratisversion enthält Werbung. Zur offiziellen Spiel- oder Studioseite.

Glühwürmchenwald

Im Android-Logikspiel beleuchten Glühwürmchen freie Felder entlang von Zeilen und Spalten. Hindernisse stoppen das Licht, und zwei Glühwürmchen dürfen einander nicht anleuchten. HAESO GAMES nennt 1.000 Kampagnenrätsel sowie tägliche Aufgaben. Der Download ist kostenlos und enthält Werbung. Zur offiziellen Spiel- oder Studioseite.

Gnomageddon

LapridaStudios entwickelt ein Roguelike-Tower-Defense-Spiel für PC. Türme und ausgewählte Aufwertungen sollen einen Garten gegen große Gnomenhorden schützen. Die Steam-Seite führt die Veröffentlichung für 2027. Zur Steam-Seite.

Good Children Say Grace

Das psychologische Horrorspiel von Denis Morozov und Milha Vek ist jetzt auch auf Deutsch verfügbar. Die Geschichte folgt Martin auf einer abgelegenen osteuropäischen Insel in den 1980er-Jahren. Entscheidungen und Erkundung beeinflussen den Verlauf; der Entwickler nennt mehr als 15 Enden. Die Vollversion ist seit Oktober auf Steam erhältlich. Zur Steam-Seite.

Kipple

Der kostenlose Desktop-Begleiter ist laut Kipple Games nun auch auf Deutsch verfügbar. Das kleine Wesen reagiert auf Berührungen und unterhält sich mit den Spielern. Für Wesen und Dialoge nutzt das Spiel lokal auf dem PC ausgeführte KI. Während der Laufzeit entstehen außerdem Gegenstände und Farben, die als Steam-Items geführt werden. Zur Steam-Seite.

LUNAR PULSE und TSURUGIHIME

Fahrenheit 213 öffnet die Bewerbungen für kampforientierte Betatests seiner beiden PC-Spiele. Bis zum 6. Dezember, 15:59 Uhr MEZ, können sich Interessierte bewerben. Je Titel sollen ungefähr 100 Personen ausgewählt werden. Die Tests über Steam Playtest sind vom 8. bis 20. Dezember vorgesehen und konzentrieren sich auf die Kampfsysteme. Zur offiziellen Spiel- oder Studioseite.

Passage 5

netmin games aus Mainz kündigt den Steam-Early-Access-Start für den 1. Dezember an. Steine werden nach Farbe oder Symbol angelegt, um ganze Reihen und Spalten abzuräumen. Vier Modi, drei Kampagnen sowie Duell und Koop an einem Bildschirm sind vorgesehen. Eine kostenlose Steam-Demo ist bereits verfügbar. Zur Steam-Seite.

PiPu Party

Magische Symbole verändern in diesem Puzzle-Actionspiel die Regeln eines Levels. Neben Einzelspieler-Rätseln gibt es Koop für zwei Personen und Wettkämpfe für zwei bis acht Spieler. Das Spiel von TPSE Games und Em7 Games ist inzwischen auf Steam erschienen. Zur Steam-Seite.

Project Babel

Das gotische Falling-Block-Spiel verbindet das Platzieren und Drehen von Steinen mit Runen, Roguelite-Aufwertungen und Tippaufgaben. Dazu kommen ein Karteneditor, Steam Workshop und globale Ranglisten. Eine kostenlose Windows-Demo ist auf der offiziellen itch.io-Seite verfügbar. Zur Steam-Seite.

Slay the Tire

Der Roguelike-Deckbuilder verbindet Kartenkämpfe mit Motorradjagden. Unterwegs führen die Routen über verschiedene Straßen, während Rastplätze und Motels zusätzliche Arcade-Spiele bereithalten. Die Vollversion und eine kostenlose Demo sind auf Steam verfügbar. Entwickler Save Point kündigt zudem einen Ausbau der integrierten Spielhalle an. Zur Steam-Seite.

STARWAKE: Echoes of Time

Das Action-Roguelike des Solo-Entwicklers Raz setzt auf HD-Pixel-Art, vier Helden, Götterfähigkeiten und zahlreiche Segenskarten. Sechs Welten und eine abschließende Dimension bilden die Schauplätze. Für den 1. Dezember kündigt der Entwickler die Veröffentlichung an; auch deutsche Texte sind angekündigt. Das Projekt wird über die eigene Website angeboten. Zur offiziellen Spiel- oder Studioseite.

Station Nebelpunkt

Die deutschsprachige Browser-Mission verteilt Informationen auf mehrere Rollen einer Raumstationscrew. Nur durch Kommunikation lassen sich die Rätsel gemeinsam lösen. Die vollständige Mission umfasst zehn Aufgaben und ist für Gruppen in unabhängigen Teams ausgelegt. Einen Einstieg gibt es als kostenlose Browser-Demo. Zur offiziellen Spiel- oder Studioseite.

Storm Salvage: Tidemark

Eine Bergungscrew sucht ein Wrack, taucht zu einem versunkenen Klavier und hebt es mit dem Bordkran an die Oberfläche. Die Bergung lässt sich allein oder im Koop angehen. Das unabhängige Roblox-Spiel ist kostenlos; laut Entwickler ist derzeit ein altersverifiziertes Konto ab 16 erforderlich. Zur offiziellen Spiel- oder Studioseite.

System 95

Ein beschädigter Desktop im Stil der 1990er-Jahre bildet die Arena dieses Twin-Stick-Action-Roguelites. Als Mauszeiger werden Viren beschossen und Systemfehler umgangen. Ein alter Wecker wird zur Gefahr, ein Drucker zum Bossgegner. Die Windows-Version ist auf Steam erhältlich. Zur Steam-Seite.

The Last Of Morvein

Morvein Studios plant das Third-Person-Action-Rollenspiel für 2027. In einer von einer Seuche gezeichneten viktorianisch-gotischen Stadt treffen Klingen, Schusswaffen und vampirische Kräfte aufeinander. Die neuen Gameplay-Clips zeigen unter anderem präzise Paraden. Deutsche Oberfläche und Untertitel sind vorgesehen. Zur Steam-Seite.

Tierfamilien-Puzzle

Das Puzzle von Arkham IT Consulting ist für iOS und Android erhältlich. Kostenlos spielbar sind 17 reguläre Level, fünf Herausforderungen und ein täglich wechselndes Rätsel. Ein einmaliger In-App-Kauf erweitert den Umfang auf 81 Level und 1.000 Herausforderungen. Werbung und ein Abonnement sind laut Entwickler nicht enthalten. Zur offiziellen Spiel- oder Studioseite.

To All Ends

Die politische Sandbox erzeugt aus einem Seed eine neue Welt mit eigenen Staaten und Grenzen. Ein Land kann durch Wahlen, Handel und Diplomatie geführt werden; alternativ lässt sich die Entwicklung im Beobachtermodus verfolgen. Eine deutsch spielbare Beta für Windows, macOS und Linux ist auf itch.io erhältlich. Zur offiziellen Spiel- oder Studioseite.

Trench Engr.

Turkraft Games arbeitet an einem Echtzeit-Strategiespiel über den Ersten Weltkrieg. Britische, französische und deutsche Kampagnen spannen den Bogen von Mons 1914 bis Amiens 1918. Daneben sind Gefechte gegen Computergegner und Online-Partien für zwei bis vier Personen vorgesehen. Die Windows-Version ist auf itch.io vorbestellbar und soll auch Deutsch unterstützen. Zur offiziellen Spiel- oder Studioseite.

TWIN FLAMES

Nach der Vorstellung in der Vorwoche ist das kooperative Puzzlespiel von Rudrac Games nun erschienen. Die Geschichte greift Savitri und Satyavan auf. Beide Spieler sehen unterschiedliche Hinweise und müssen einander durch die Rätsel führen. Eine separate kostenlose Demo ist ebenfalls auf Steam verfügbar. Zur Steam-Seite.

Valeshard: Hero Tower Defense

Im mobilen Tower-Defense-Spiel übernehmen Helden die Rolle klassischer Verteidigungstürme. Zusätzliche Fähigkeiten wie ein Meteor greifen in die Gefechte ein. Das Spiel ist kostenlos für iOS und Android erhältlich und lässt sich nach dem Laden eines Kapitels offline spielen. Zur offiziellen Spiel- oder Studioseite.

Valor

Das unabhängige Mittelalter-MMORPG aus Indiana sammelt derzeit über Kickstarter Geld. Eine kostenlose Pre-Alpha für Windows und Linux ist laut Entwickler bereits spielbar. Sie umfasst Handwerk, Sammeln, Häuser, Gilden und Kämpfe. Die Kampagne läuft bis 12. Dezember; spätere Entwicklungsphasen und die Vollversion sollen kostenpflichtig sein. Zur offiziellen Spiel- oder Studioseite.

Voices from the Vase

Aey und Mel haben die Steam-Seite ihres psychologischen Ego-Horrorspiels veröffentlicht. Ein finanziell angeschlagenes Paar nimmt ungewöhnliche Gelegenheitsjobs an, während vertraute Räume zunehmend bedrohlich werden. Die Store-Seite nennt den 15. Februar 2027 als geplanten Veröffentlichungstermin. Zur Steam-Seite.