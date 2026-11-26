Star Trek: Voyager – Across the Unknown erhält mit Year of Hell eine eigenständige Survival-Kampagne. Der vierte DLC erscheint am 9. Dezember für PC und aktuelle Konsolen; die Switch-2-Fassung folgt am 28. Dezember.

Daedalic Entertainment und gameXcite haben Year of Hell als vierten und letzten DLC des Expansion Pass für Star Trek: Voyager – Across the Unknown angekündigt. Die Erweiterung erscheint am 9. Dezember 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Auf Nintendo Switch 2 folgt sie am 28. Dezember.

Die Minikampagne orientiert sich an der Voyager-Doppelfolge „Ein Jahr Hölle“. Darin verändert der Krenim-Captain Annorax mit einem Zeitschiff die Geschichte und kann ganze Zivilisationen auslöschen. Die Voyager gerät in den Konflikt und muss entscheiden, ob sie Annorax aufhält oder ein Bündnis mit ihm eingeht.

Wer mit Annorax zusammenarbeitet, versucht die Zeitlinie wiederherzustellen, ohne weitere Zivilisationen auszulöschen. Die Führungsoffiziere reagieren auf diese Entscheidung, und ihr Unmut wächst im Lauf der Monate. Alternativ lässt sich ein Weg verfolgen, der näher an der Serienhandlung liegt und auf die Zerstörung des Zeitschiffs abzielt.

Spielerisch dreht sich Year of Hell um den schrittweisen Verfall der Voyager. Zu Beginn verfügt das Schiff über fortschrittliche Systeme und installierte Upgrades, verliert aber im Verlauf des Jahres zunehmend Vorteile. Angriffe können Räume und Decks zerstören und Besatzungsmitglieder das Leben kosten. Mit knapper werdenden Ressourcen gilt es, das Schiff einsatzfähig zu halten und möglichst viele Crewmitglieder durch zwölf Monate zu bringen.

Insgesamt begegnen der Voyager sechs Schiffen, darunter vier Krenim-Schiffe. Zwei weitere können je nach Zeitlinie als Verbündete oder Gegner auftreten. Die Geschichte ist eigenständig und verändert den Spielstand des Hauptspiels nicht. Neue Nebenmissionen, rekrutierbare Helden oder erforschbare Technologien sind laut Ankündigung nicht vorgesehen.

Das Hauptspiel wird vorausgesetzt; Besitzer des Expansion Pass erhalten die Erweiterung zum jeweiligen Veröffentlichungstermin. Mehr zum Spiel steht auf der offiziellen Website.