Bethesda blickt auf einen ereignisreichen November zurück: Neben dem Namen von The Elder Scrolls VI: Sentinel gab es Neuigkeiten zu Skyrim, ESO, DOOM: The Dark Ages und Wolfenstein 3.

Bethesda Game Studios hat im Rahmen seines November-Rückblicks mehrere Neuigkeiten zusammengefasst. Die wichtigste Ankündigung betrifft The Elder Scrolls VI, das nun den Untertitel Sentinel trägt. Die Namensenthüllung erfolgte zum 40. Jubiläum von Bethesda Game Studios. Studioleiter Todd Howard blickte dabei auf die Entwicklung des Unternehmens und dessen Weg von einem kleinen Team zu einem weltweit bekannten Spieleentwickler zurück.

Auch The Elder Scrolls V: Skyrim stand im Mittelpunkt. Das Rollenspiel feierte am 11. November seinen 15. Geburtstag. Bethesda bezeichnet Skyrim als das meistgespielte Spiel der Bethesda Game Studios und veröffentlichte zum Jubiläum ein kuratiertes Creations-Paket für PC, Xbox und PlayStation.

Für The Elder Scrolls Online wurde die Winterfeste für 2027 angekündigt. Außerdem erhält DOOM: The Dark Ages ein kostenloses Update mit dem Schlachtmodus. Der neue Modus erweitert das Spiel um zusätzliche Herausforderungen und soll später als kostenfreie Ergänzung verfügbar sein.

Abgerundet wird der Rückblick durch die Bestätigung, dass sich Wolfenstein 3 in Produktion befindet. Weitere Details zum Spiel nannte Bethesda noch nicht. Damit bleibt neben dem neuen Namen des nächsten Elder Scrolls vor allem die langfristige Entwicklung der beiden kommenden Projekte offen.

Das Enthüllungsvideo zu The Elder Scrolls VI: Sentinel ist hier zu sehen: