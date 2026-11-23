Die Vienna Comic Con 2026 brachte am 21. und 22. November 45.000 Besucher:innen aus ganz Europa in die VIECON Messe Wien.

Österreichs große Popkulturmesse verband Film und Fernsehen mit Comics, Anime, Manga, Cosplay, Gaming und Independent Art. Auf dem Programm standen Panels, Autogramm- und Fototermine, Wettbewerbe sowie Premieren. Die Veranstalter nannten 45.000 Besucher:innen und mehr als 600 Aussteller:innen auf rund 45.000 Quadratmetern.

Zu den Stargästen gehörten Vincent D’Onofrio, Katie Leung, Marina Sirtis, Michael Cudlitz, Osric Chau und Nicole de Boer. D’Onofrio ist unter anderem als Wilson Fisk aus dem Marvel-Universum bekannt, während Leung in Harry Potter und Bridgerton auftrat. Cudlitz kehrte zehn Jahre nach seinem ersten Besuch zur Convention zurück.

Star-Trek-Jubiläum und Premieren

Ein Schwerpunkt lag auf dem 60-jährigen Jubiläum von Star Trek. Neben Panels mit Marina Sirtis und Nicole de Boer wurde der Fanfilm Kobayashi Maru erstmals in Österreich gezeigt. Außerdem stand eine bislang nicht im Fernsehen ausgestrahlte Folge von X-Factor: Das Unfassbare auf dem Programm. Gespräche mit Filmschaffenden und Visual-Effects-Artists ergänzten das Programm.

Auch der Gaming-Bereich war Teil der Veranstaltung. Dazu gehörte unter anderem der Red Bull Wings Cup, dessen österreichische Qualifikation auf der Vienna Comic Con abgeschlossen wurde.

Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es auf der offiziellen Website der Vienna Comic Con.