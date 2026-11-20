Ubisoft hat die Finanzzahlen für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2026–2027 veröffentlicht und den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt.

Ubisoft hat am 19. November die Ergebnisse für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2026–2027 vorgelegt. Neben den Finanzkennzahlen geht der Publisher dabei ausführlich auf die Entwicklung des Spieleportfolios und die nächsten Veröffentlichungen ein. Die nachfolgenden Angaben stammen aus dem offiziellen Halbjahresbericht von Ubisoft.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced übertrifft Erwartungen

Für das zweite Quartal meldet Ubisoft Net Bookings von 388,9 Millionen Euro und liegt damit über der eigenen Prognose von rund 370 Millionen Euro. Als wichtigsten Grund nennt das Unternehmen den Start von Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Das Remake habe im Startquartal die Erwartungen übertroffen. Ubisoft führt dabei sowohl höhere Einnahmen aus In-Game-Käufen als auch einen größeren Anteil teurerer Editionen an. Nach Einschätzung des Publishers gehört der Titel damit zu den erfolgreichsten Action-Adventure-Remakes der Branche.

Für das gesamte erste Halbjahr weist Ubisoft Net Bookings von 644,7 Millionen Euro aus, 16,5 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Die IFRS-15-Umsätze stiegen dagegen um 2,4 Prozent auf 673,6 Millionen Euro. Neben dem neuen Assassin’s Creed hätten auch der bestehende Katalog der Reihe, Ghost Recon und das Mobile-Spiel Invincible: Guarding the Globe zum Ergebnis beigetragen. Assassin’s Creed Valhalla hat laut Ubisoft inzwischen mehr als 40 Millionen Spieler erreicht. Zum 20. Jubiläum der Reihe im kommenden Jahr sind außerdem weitere Enthüllungen, Updates, Belohnungen und Community-Aktionen geplant.

Updates für Rainbow Six Siege, Ghost Recon und The Division 2

Bei Rainbow Six Siege habe die Einführung von Ranked 3.0 zusammen mit neuen Inhalten im Abstand von drei Wochen für eine Erholung der Aktivität gesorgt. Im Oktober lagen die Net Bookings laut Ubisoft doppelt so hoch wie im Vorjahresmonat, während die Zahl der Spieltage im laufenden Quartal um 50 Prozent zulegte. Die vierte Saison soll Anfang Dezember starten. Für das zwölfte Jahr kündigt Ubisoft außerdem die Rückkehr zu vier neuen Operatoren pro Jahr an.

Die Ghost Recon-Reihe wurde vor allem durch Ghost Recon Wildlands getragen. Zum 25. Jubiläum erhielt das Spiel mit „Last Rites“ eine neue Mission sowie ein Upgrade auf 4K und 60 Bilder pro Sekunde. Auch The Division 2 verzeichnete laut Ubisoft steigende Net Bookings und deutlich höhere Einnahmen aus In-Game-Käufen.

Neue Spiele für 2027 und weitere Veröffentlichungen

Für 2027 nennt Ubisoft Rainbow Six Tactics, ein Einzelspieler-Taktikspiel mit rundenbasierten Kämpfen im Universum der Reihe. Ebenfalls für 2027 ist das Heroes of Might and Magic III Remake vorgesehen. Der Titel folgt auf den Start des Early Access von Heroes of Might and Magic: Olden Era.

Im zweiten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres sollen außerdem Rayman Legends Retold und Just Dance: Decades of Hits zum Ergebnis beitragen. Ubisoft rechnet zusätzlich mit weiteren Verkäufen von Assassin’s Creed Black Flag Resynced sowie mit zusätzlichen Premium-Titeln auf Basis etablierter Marken, die in den kommenden Monaten angekündigt werden sollen. Für die Geschäftsjahre 2027–2028 und 2028–2029 stellt der Publisher eine größere und vielfältigere Pipeline mit Veröffentlichungen aus den Reihen Assassin’s Creed, Far Cry und Ghost Recon in Aussicht. Konkrete weitere Titel oder Termine nennt Ubisoft in dem Bericht nicht.

Spieler-Feedback und neue Entwicklungsstruktur

Mit dem „Player Council“ hat Ubisoft auf dem PC ein Programm gestartet, über das Spieler Prototypen und Spiele in Entwicklung testen und direktes Feedback geben können. Gleichzeitig strukturiert der Publisher seine Entwicklung in mehrere Creative Houses. Die bisherige Creative House 2 trägt nun den Namen Massive Entertainment und bündelt unter anderem The Division, Ghost Recon, Splinter Cell und March of Giants.

Darüber hinaus soll die neu gegründete Tochtergesellschaft Motherbrain an Technologien für das Gameplay arbeiten. Ubisoft nennt dabei unter anderem intelligentere Nichtspielercharaktere mit Erinnerungsvermögen und KI-Spielleiter für systemische Spielwelten. Diese Angaben beschreibt der Publisher als Teil seiner langfristigen Entwicklungsstrategie.

Finanzdaten im Überblick