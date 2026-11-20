Die Devourer-Saison von NARAKA: BLADEPOINT bringt den neuen Helden Kael, eine überarbeitete Wanqu-Karte und ein Antarktis-Event.

NetEase Games und 24 Entertainment haben neue Inhalte für NARAKA: BLADEPOINT vorgestellt. Mit dem Start der Devourer-Saison ist der neue Held Kael verfügbar. Zusätzlich wurde das Schlachtfeld Wanqu überarbeitet und ein zeitlich begrenztes Event rund um eine Expedition in die Antarktis gestartet.

Kael setzt auf Ressourcen

Kael wird als Kämpfer vorgestellt, der durch das Aufnehmen von Ressourcen stärker wird. Zu seinen Fähigkeiten gehören ein Angriff, mit dem er durch Gegner brechen kann, sowie ein schwarzes Loch. Dieses zieht Feinde an und absorbiert eintreffende Angriffe. Damit soll Kael insbesondere in laufenden Gefechten neue Möglichkeiten für offensive und defensive Spielweisen eröffnen.

Überarbeitete Karte und Antarktis-Event

Wanqu wurde in mehreren Bereichen verändert. Unterwasserabschnitte wurden reduziert, während Gelände, Beuteverteilung und Gebäudelayouts neu gestaltet wurden. Der zuvor versunkene Palast liegt nun an der Oberfläche und verändert die Wege über das Schlachtfeld.

Das Antarktis-Event knüpft an eine Forschungsreise des chinesischen Eisbrechers MV Xue Long an. Zum Event gehören Angel-Gameplay, ein sammelbares Schiffsmodell und ein kostenloses Outfit mit Expeditionsmotiv. Die offiziellen Informationen zu Kael und den saisonalen Inhalten stehen auf der Website von NARAKA: BLADEPOINT.

Fakten zu NARAKA: BLADEPOINT