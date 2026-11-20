Headup übernimmt das Publishing von Pioneers of Pagonia. Das dritte DLC Donkey Business startet 2027, ein viertes DLC ist angekündigt.

Envision Entertainment hat mitgeteilt, dass Headup künftig als Publisher von Pioneers of Pagonia fungiert. Envision bleibt für die Entwicklung verantwortlich und will das Aufbauspiel weiterhin inhaltlich betreuen.

Roadmap für 2027

Das bereits angekündigte dritte DLC trägt den Namen Donkey Business. Es soll Anfang 2027 erscheinen, ein Betatest ist für Januar vorgesehen. Inhaltlich stehen neue Straßentypen, die Herstellung von Eselskarren, der Transport großer Waren und die Beziehungen zu Handelsclans im Mittelpunkt.

Darüber hinaus hat Envision ein viertes DLC angekündigt. Details zu den geplanten Inhalten sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Die aktualisierte Roadmap betrifft damit sowohl die laufende Entwicklung von Pioneers of Pagonia als auch die kommenden Erweiterungen.

Pioneers of Pagonia ist seit dem 11. Dezember 2025 vollständig auf Steam verfügbar und kann außerdem über GOG bezogen werden. Der Titel unterstützt eine Kampagne, prozedural erzeugte Inseln, Wirtschaftssimulation, Karteneditor und kooperatives Spielen mit bis zu vier Personen. Die aktuellen Informationen zur Roadmap stehen im offiziellen Steam-Newsbeitrag.

Fakten zu Pioneers of Pagonia