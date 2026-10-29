Zufall oder Können? Wie RNG und Taktik in Games über Sieg und Niederlage entscheiden

„Reines RNG!“ – diesen Satz hört man in fast jedem Gaming-Discord. Der legendäre Drop bleibt aus, der kritische Treffer kommt im falschen Moment, die Starthand im Kartenspiel ist unbrauchbar. Fast jedes Game mischt Zufall und Können, egal ob am PC, auf der Konsole oder am Smartphone.

Doch wie viel Einfluss haben Spieler wirklich? Die Antwort hängt vom Genre ab. In manchen Spielen entscheidet allein der Zufallsgenerator, in anderen setzt sich langfristig fast immer der bessere Spieler durch. Wir zeigen, wo die Grenze verläuft und was Hardware, E-Sport und Mobile Gaming damit zu tun haben.

RNG in Games: Wo der Zufall mitspielt

RNG steht für „Random Number Generator“, also Zufallszahlengenerator. Er entscheidet in Games über viele kleine Momente:

welche Items ein Boss in Diablo IV oder Destiny 2 fallen lässt,

ob ein Angriff kritisch trifft,

welche Karten Sie in Hearthstone ziehen,

welche Champions im Shop von Teamfight Tactics erscheinen.

Wichtig ist dabei: Jeder Versuch ist unabhängig vom vorherigen. Liegt die Drop-Chance für ein Item bei 1 %, ist sie beim hundertsten Bosskampf genauso hoch wie beim ersten. Der Gedanke „jetzt muss es doch endlich kommen“ ist ein klassischer Denkfehler, der sogenannte Gambler’s Fallacy.

Der Begriff stammt nicht zufällig aus dem Casino. Beim Roulette ändern auch fünf schwarze Zahlen in Folge nichts an der Chance auf Rot. Wer Roulette Echtgeld spielen möchte, hat bei jeder Drehung exakt dieselben Wahrscheinlichkeiten. Für Gamer gilt dasselbe beim Farmen: Kein Versuch „schuldet“ Ihnen einen Treffer.

E-Sport: Taktik unter Unsicherheit

Im E-Sport ist der Zufall bewusst klein gehalten. Hier sollen Entscheidungen und Reaktionen über den Sieg bestimmen. Trotzdem wissen Profis nie alles: Sie müssen mit unvollständigen Informationen spielen.

In League of Legends oder Dota 2 verdeckt der „Fog of War“, wo sich der Gegner gerade aufhält. In Counter-Strike 2 wissen Teams nicht sicher, welche Seite der Map angegriffen wird. Gute Spieler schätzen deshalb laufend ein:

Die eigenen Ressourcen: Reichen Gold, Ausrüstung oder Lebenspunkte für einen Angriff?

Reichen Gold, Ausrüstung oder Lebenspunkte für einen Angriff? Die Informationslage: Was wurde gesehen, was nur vermutet?

Was wurde gesehen, was nur vermutet? Das Verhalten der Gegner: Spielen sie aggressiv oder warten sie ab?

Spielen sie aggressiv oder warten sie ab? Das Risiko: Was kostet es, wenn der Plan scheitert?

Ein gutes Beispiel ist die Economy in CS2. Teams entscheiden vor jeder Runde, ob sie Geld investieren oder sparen. Diese Entscheidung basiert auf Wahrscheinlichkeiten und auf dem, was man über den Gegner weiß. Der Zufall spielt kaum eine Rolle, das Lesen des Spiels umso mehr.

Roguelikes und Deckbuilder: Strategie trotz Zufall

Roguelikes zeigen besonders gut, wie Zufall und Können zusammenarbeiten. In Slay the Spire, Hades oder Balatro ist jeder Durchlauf anders: Karten, Räume und Belohnungen werden zufällig verteilt. Trotzdem gewinnen erfahrene Spieler deutlich häufiger als Einsteiger.

Der Grund: Sie kennen die Regeln genau und treffen in jeder Situation die Entscheidung mit den besten Chancen. Sie wissen, wann sich ein Risiko lohnt und wann Sie lieber sicher spielen. Der Zufall bestimmt die Ausgangslage, die Entscheidungen bestimmen, was daraus wird.

Balatro ist dafür ein spannendes Beispiel. Das Indie-Hit-Spiel baut auf Pokerhänden auf, verzichtet aber komplett auf Einsätze. Stattdessen kombinieren Spieler Joker-Karten zu immer stärkeren Builds. Das Spiel erschien für PC, Konsolen und Smartphones und zeigt, wie viel Taktik in einem klassischen Kartenprinzip stecken kann.

Gaming-Hardware: Was ein starker PC beeinflussen kann – und was nicht

In kompetitiven Spielen macht gute Hardware einen echten Unterschied. Hohe Bildraten, ein Monitor mit 240 Hz oder mehr und eine geringe Eingabeverzögerung helfen, Gegner früher zu sehen und schneller zu reagieren. In Shootern wie Valorant oder CS2 kann das über ein Duell entscheiden.

Auf den Zufall hat die Hardware dagegen keinen Einfluss. Ein Grafikkarten-Upgrade erhöht weder die Drop-Rate noch die Chance auf eine gute Kartenhand. Bessere Ergebnisse lassen sich weder beim Spielcomputer noch auf der Konsole oder dem Smartphone kaufen. Mehr Leistung bedeutet mehr Bilder pro Sekunde, aber nicht mehr Glück.

Dazu kommt: Bei Online-Games läuft der Zufallsgenerator meist auf dem Server des Herstellers. So kann niemand das Ergebnis auf dem eigenen Gerät manipulieren. Ob Sie am Highend-Rechner oder am Handy spielen, die Chancen sind für alle gleich.

Mobile Games: Wenn der Zufall zum Geschäftsmodell wird

In vielen Mobile Games ist der Zufall nicht nur Spielmechanik, sondern Teil des Geschäftsmodells. Gacha-Spiele wie Genshin Impact oder Honkai: Star Rail lassen Spieler neue Figuren über zufällige Ziehungen freischalten. Die Chance auf die seltensten Charaktere liegt oft unter einem Prozent pro Versuch.

Viele dieser Spiele nutzen ein sogenanntes Pity-System. Es garantiert nach einer festen Zahl von Ziehungen einen seltenen Treffer. Das ist eine der wenigen Situationen, in denen frühere Versuche die nächsten tatsächlich beeinflussen.

Wer solche Spiele spielt, sollte die offengelegten Wahrscheinlichkeiten kennen. App Store und Google Play verlangen, dass Entwickler die Chancen für kostenpflichtige Zufallsbelohnungen angeben. Ein Blick in diese Tabellen zeigt schnell, wie viele Versuche ein bestimmtes Item im Schnitt kostet.

Fazit: Können zeigt sich über viele Runden

Zufall gehört zu fast jedem Game, doch sein Gewicht ist sehr unterschiedlich. Bei Drops und Gacha-Ziehungen entscheidet allein der Generator. In Roguelikes und im E-Sport setzt sich dagegen auf Dauer der bessere Spieler durch.

Deshalb werden große E-Sport-Turniere meist im Best-of-3- oder Best-of-5-Format gespielt. Eine einzelne Runde kann glücklich laufen, eine ganze Serie kaum. Das gilt auch für Ihr eigenes Spiel: Beurteilen Sie Ihre Taktik nach vielen Partien, nicht nach einem einzelnen Sieg oder einer Niederlage.