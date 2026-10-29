Die Jagd beginnt: Cronos: Lazarus erscheint am 3. Dezember 2026

Die Erweiterung Cronos: Lazarus erscheint am 3. Dezember 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S; eine Switch-2-Version folgt im ersten Quartal 2027.

Bloober Team hat den Veröffentlichungstermin von Cronos: Lazarus bekannt gegeben. Der kommende DLC zu Cronos: The New Dawn kostet auf den zuerst unterstützten Plattformen 9,99 US-Dollar und erzählt eine Vorgeschichte zu den Ereignissen des Hauptspiels.

Im Mittelpunkt steht der Pathfinder, ein Eliteagent des Kollektivs. Die Handlung zeigt, wie er zu jener Figur wird, die im Hauptspiel als Warden bekannt ist. Gleichzeitig wird der Pathfinder von der Trackerin verfolgt, einer Gesandten des Kollektivs, die seine Wiederbelebungsmission verhindern soll. Der DLC soll dabei neue Hintergründe zum Kollektiv und zu den Folgen eines Widerstands gegen dessen Autorität liefern.

Neue Fähigkeiten und Waffen

Für die Kämpfe stehen zusätzliche Werkzeuge zur Verfügung. Mit der Teleportation kann der Pathfinder seine Position schnell verändern. Ein Köder lenkt Gegner ab und macht ihn kurzzeitig unsichtbar. Außerdem ersetzt der Gladius den Dolch des Originals als schnellere und tödlichere Nahkampfwaffe.

Cronos: Lazarus setzt auf die Mischung aus bedrückender Science-Fiction-Horror-Atmosphäre, Ressourcenmanagement und direkten Gefechten. Laut Bloober Team fallen die Kämpfe im DLC schneller und aggressiver aus. Ein neuer Story-Trailer stellt die Konfrontation zwischen Tracker und Pathfinder vor.

Weitere bestätigte Informationen bietet die offizielle Seite zu Cronos: Lazarus.