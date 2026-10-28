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NVIDIA bringt RTX Remix 1.6 zu Minecraft und startet Phantom Blade Zero mit DLSS 4.5

von Hannes Linsbauer0

RTX Remix 1.6 bringt Pathtracing in Minecraft, während Phantom Blade Zero mit DLSS 4.5 startet.

NVIDIA hat Version 1.6 der Modding-Plattform RTX Remix veröffentlicht. Damit lässt sich Minecraft: Java Edition in Version 1.21.1 über RTX Remix mit DLSS-beschleunigtem Pathtracing darstellen. Die Funktion befindet sich laut NVIDIA in einer Beta-Phase und richtet sich sowohl an Spielerinnen und Spieler als auch an Modder.

Zum Start gehört eine Beispielwelt von Blockworks. Ergänzt wird sie durch ein physikalisch basiertes Rendered Materials Resource-Pack von NVIDIA Lightspeed Studios. Die Kombination soll als Grundlage für eigene Pathtracing-Umgebungen dienen. Eine offizielle Anleitung zur Einrichtung von RTX Remix in Minecraft stellt NVIDIA ebenfalls bereit.

Am 29. Oktober um 04:00 Uhr folgt mit Phantom Blade Zero der nächste RTX-Titel. S-GAMEs Actionspiel erscheint für PC über Steam und den Epic Games Store. Die Geschichte dreht sich um Soul, der nach einer falschen Mordbeschuldigung nur noch 66 Tage zu leben hat und eine Verschwörung in der Welt der Kampfkünste aufdecken will.

Auf GeForce-RTX-PCs und -Laptops sowie RTX-Spark-Geräten unterstützt Phantom Blade Zero Raytracing- und Pathtracing-Beleuchtung. NVIDIA nennt DLSS 4.5, Ray Reconstruction und Dynamic Multi Frame Generation als Bestandteile der technischen Umsetzung. Weitere Details zu den RTX-Funktionen stehen auf der offiziellen NVIDIA-Infoseite.

RTX Spark erhält außerdem erweiterte Softwareunterstützung. NVIDIA hebt dabei die Nutzung der DLSS-Technologien für Spiele und Anwendungen auf den kompakten KI-Systemen hervor.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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