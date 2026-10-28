Indie World zeigt neue Spiele für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch

Die neue Indie World bringt gemütliche Lebenssimulationen, Koop-Abenteuer und chaotische Mehrspieler-Spiele auf Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch.

Nintendo hat in einer neuen Indie World eine breite Auswahl unabhängiger Spiele vorgestellt. Die Ankündigungen reichen von entspannten Lebenssimulationen bis zu actionreichen Roguelikes und kooperativen Mehrspieler-Abenteuern. Mehrere Titel erscheinen noch 2026, weitere folgen bis 2027 für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch.

Zu den zentralen Ankündigungen zählt Witchbrook. Die Lebenssimulation von Chucklefish lässt bis zu vier angehende Hexen in der Küstenstadt Mossport ein neues Leben beginnen und erscheint am 28. Januar 2027 für beide Konsolen. Ebenfalls auf gemeinsames Spielen setzt Spirit Crossing von Spry Fox. Die kollaborative MMO-Lebenssimulation startet am 16. November als Konsolen-Exklusivtitel für Switch 2 und Switch.

Für mehr Tempo sorgen Tenjutsu und R.E.P.O.. Devolvers Roguelike-Brawler Tenjutsu versetzt Spielerinnen und Spieler in eine von Verbrechersyndikaten kontrollierte Stadt und ist für 2027 auf Switch 2 angekündigt. Im kooperativen Horrorspiel R.E.P.O. werden wertvolle Gegenstände aus gefährlichen, prozedural erzeugten Umgebungen geborgen; auch dieser Titel soll 2027 für Switch 2 erscheinen.

Zu den weiteren vorgestellten Spielen gehören das Waschbär-Koopspiel Dumpster Gang im März 2027, das chaotische Super Battle Golf am 25. März 2027 sowie RACCOIN: Chaos Max Edition am 10. Dezember. Für mehrere Spiele, darunter Haunted Paws, Petal Runner und Winds of Viridia, stehen im Nintendo eShop bereits kostenlose Demos bereit. Die vollständige Präsentation ist auf YouTube abrufbar.