Mobile Suit Gundam Battle Operation 3 für PS5 und PC angekündigt

Bandai Namco hat Mobile Suit Gundam Battle Operation 3 für PlayStation 5 und PC angekündigt. Der Free-to-Play-Teamkampf unterstützt Cross-Play, ein Veröffentlichungstermin steht noch nicht fest.

Der neue Serienteil wurde am 28. Oktober 2026 im Rahmen des Streams zum 40. Jubiläum der Gundam-Spiele vorgestellt. Mobile Suit Gundam Battle Operation 3 setzt auf groß angelegte Online-Gefechte, in denen die Zusammenstellung des Teams und die unterschiedlichen Ausrüstungen der Mobile Suits eine zentrale Rolle spielen sollen.

Wie bereits in den Vorgängern wechseln die Kämpfe zwischen dem Cockpit und Einsätzen zu Fuß. Die Infanterie kann unter anderem Bomben an gegnerischen Basen platzieren, Unterstützungsfeuer anfordern und strategische Ziele sichern. Eine neue Basiszone soll außerdem als Treffpunkt zwischen den Einsätzen dienen.

Zum Start sind Mobile Suits aus dem Universal Century und alternativen Gundam-Universen vorgesehen. Dazu gehört Mobile Suit Gundam SEED; weitere Serien sollen laut Bandai Namco im Verlauf der Entwicklung ergänzt werden. Das Spiel bietet außerdem SP-Fähigkeiten, die die Rollen einzelner Mobile Suits im Team stärker hervorheben.

Zu den angekündigten Neuerungen zählen ein Battle-Assist-System und eine überarbeitete Benutzeroberfläche, die die Ausführung von Kombos erleichtern soll. Die Versionen für PlayStation 5 und Steam unterstützen Cross-Play. Weitere Informationen stehen auf der offiziellen Spielseite bereit.

Fakten zu Mobile Suit Gundam Battle Operation 3