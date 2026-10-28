Minecraft ab sofort für Nintendo Switch 2 erhältlich

Minecraft ist ab sofort für Nintendo Switch 2 verfügbar. Alle Editionen enthalten Vibrant Visuals und das Super Mario Mash-Up Pack.

Zum Start stehen die Standard Edition, die Deluxe Collection und die Ultimate Collection zur Auswahl. Die neue Switch-2-Version nutzt die zusätzliche Hardware für die überarbeitete Vibrant-Visuals-Darstellung und enthält das Super Mario Mash-Up Pack.

Die Deluxe Collection ergänzt das Basisspiel um die Add-ons Celebration Food, Rescue Dogs und Plenty O’Blocks sowie drei exklusive Character-Creator-Items und 700 Minecoins. Die Ultimate Collection enthält darüber hinaus Decocraft sowie Waffen und Werkzeuge, fünf exklusive Character-Creator-Items und 1.000 Minecoins.

Wer Minecraft bereits digital für die Nintendo Switch besitzt, kann bis Ende Januar 2027 in den meisten Regionen kostenlos auf die digitale Standard Edition für Nintendo Switch 2 upgraden. Für die Deluxe und Ultimate Collection sind vergünstigte Upgrades vorgesehen. Die enthaltenen Minecoins und auf Nintendo-Geräten gekaufte Minecoins können ausschließlich innerhalb des Nintendo-Ökosystems genutzt werden.

Fakten zu Minecraft auf Nintendo Switch 2