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Nintendo kündigt Indie World für den 28. Oktober an

von Hannes Linsbauer0

Nintendo zeigt am 28. Oktober eine rund 15-minütige Indie World mit Neuankündigungen und Updates für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch.

Die nächste Indie World findet am 28. Oktober 2026 um 15:00 Uhr statt. Nintendo kündigt einen etwa 15-minütigen Livestream an, der neue Indie-Spiele und Updates zu bereits angekündigten Titeln für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch vorstellt.

Welche Spiele in der Präsentation zu sehen sein werden, nennt Nintendo im Vorfeld nicht. Die deutschsprachige Übertragung lässt sich über die offizielle Nintendo-Direct-Webseite verfolgen. Zusätzlich verweist Nintendo auf den deutschen YouTube-Kanal.

Fakten zur Indie World

  • Veranstalter: Nintendo
  • Termin: 28. Oktober 2026, 15:00 Uhr
  • Dauer: rund 15 Minuten
  • Plattformen: Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch
  • Format: Livestream mit Neuankündigungen und Updates
Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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