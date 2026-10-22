Elgato Wave Go Mikrofon im Test

Ein Mikrofon, zwei Einsatzarten

Zum Lieferumfang gehören ein Sender, der USB-C-Empfänger, der Smart Handle, das Transportetui, Magnetplatte und Magnetclip, zwei Fellwindschutze, ein Transportbeutel und ein USB-C-Ladekabel. Der Griff ist damit bereits Teil des Grundpakets. Er nimmt denselben Sender auf, der ansonsten als Ansteckmikrofon verwendet wird, und ergänzt ihn um Bedientaste, Statusanzeige und Ladefunktion.

Das ist besonders für wechselnde Aufnahmesituationen interessant. Bei einer Präsentation bleiben die Hände frei; für ein kurzes Interview lässt sich das Mikrofon zwischen den Gesprächspartnern weiterreichen. Ein zweiter Sender ist für diesen Wechsel nicht erforderlich. Die Befestigung an unterschiedlichen Kleidungsstücken mit dem Magnetclip hält zuverlässig und man ist damit sehr schnell einsatzbereit um Aufnahmen durchführen zu können.

USB-C als Voraussetzung

Die Einrichtung gestaltet sich dabei wirklich simpel, der 2,4 GHz Empfänger wird über USB-C angeschlossen, der Sender eingeschaltet und Wave Go in der Aufnahme- oder Kommunikationsanwendung als Mikrofon gewählt. Eine Distanz von 30 Metern zwischen Empfänger und Mikro sind durch die Funkübertragung kein Problem. Unterstützt werden dabei USB-C-Smartphones, passende Tablets sowie PCs und Macs. iPhones mit Lightning-Anschluss und der direkte Anschluss an DSLR-, spiegellose oder Kinokameras sind laut Elgato nicht vorgesehen. Wer überwiegend mit einer separaten Kamera filmt, sollte diese Einschränkung vor dem Kauf berücksichtigen.

Ein Tastendruck schaltet das Mikrofon stumm. Ein Doppeldruck kann am verbundenen Smartphone die Aufnahme auslösen, setzt aber eine geöffnete, kompatible Kamera-App voraus. Die kostenlose Wave-Go-App ist für den Grundbetrieb optional. Sie bietet zusätzliche Einstellungen wie den Level der Rauschunterdrückung, Auto-Gain, Akkustände und Firmware-Updates; benötigt werden mindestens iOS beziehungsweise iPadOS 17 oder Android 8.