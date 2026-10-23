Indie Roundup Week 43: Neue Demos, Releases und Spiele aus Österreich

Neue Demos, ungewöhnliche Spielideen und mehrere bevorstehende Veröffentlichungen: Das Indie Roundup Week 43 stellt 20 aktuelle Projekte aus kleinen Studios vor – darunter zwei Spiele aus Österreich.

Das Steam Next Fest läuft noch bis zum 26. Oktober und sorgt auch in dieser Woche für zahlreiche neue Demos. Daneben stehen mehrere Veröffentlichungen unmittelbar bevor, während andere Teams erstmals ihre Projekte zeigen oder zu offenen Tests einladen. Unsere Auswahl reicht von taktischen Robotern und Burgenbau über kooperativen Horror bis zu Mobile-Spielen und experimentellen Simulationen. Sämtliche Termine und Verfügbarkeiten entsprechen den Angaben der Entwickler und Publisher.

Battle Bot Tactics

Der Autobattler Battle Bot Tactics verlegt die entscheidende Arbeit in die Werkstatt. Auf dem Raster eines Roboter-Chassis platziert ihr Waffen, Antriebe, Hilfsmodule, Drohnen und KI-Kerne. Erst danach schickt ihr das zusammengestellte Team in die Arena, wo es selbstständig gegen die Konstruktionen anderer Spieler antritt. Niederlagen führen damit nicht zu hektischer Action, sondern zurück in die Garage: Dort lassen sich Positionen verändern, Synergien testen und neue Varianten bauen.

Odd Engine plant den Early-Access-Start für den 30. Oktober auf Windows und macOS. Angekündigt sind Ranglistenpartien, ein Endlosmodus und Online-Koop. Zum derzeit genannten Umfang gehören zwölf Chassis, 18 Waffen, 120 Hilfsmodule und acht Drohnentypen. Eine kostenlose Demo von Battle Bot Tactics ist auf Steam verfügbar; der endgültige Preis steht noch nicht fest, soll laut Studio aber unter zehn US-Dollar liegen.

Board Game Tycoon

In Board Game Tycoon führt ihr keinen Freizeitpark oder Konzern, sondern einen kleinen Brettspielverlag. Themen und Mechaniken werden zu neuen Spielideen kombiniert, Schachteln gestaltet und Prototypen simulierten Testgruppen vorgelegt. Deren Rückmeldungen dienen als Grundlage für Überarbeitungen, bevor ihr Auflage, Lagerbestand und Nachdrucke kalkuliert. Der wachsende Katalog soll dabei zeigen, wie sich kreative Entscheidungen und kaufmännische Planung gegenseitig beeinflussen.

Soloentwickler Alexander Kreitner verarbeitet in dem Projekt eigene Erfahrungen aus dem Brettspielhobby und der Entwicklung von Prototypen. Die Ankündigung wurde zeitlich auf die SPIEL Essen abgestimmt. Board Game Tycoon ist für 2027 auf Steam angekündigt und soll Windows, macOS, Linux sowie Steam Deck unterstützen. Deutsche und englische Texte sind vorgesehen.

Chicken vs Aliens

Chicken vs Aliens entstand aus einem internen Game Jam bei Naphora und schickt ein bewaffnetes Huhn gegen immer größere Alienwellen. Die Figur wird mit einer Hand durch die Arena bewegt, während die Waffe automatisch feuert. Bei Stufenaufstiegen stehen Upgrade-Karten zur Auswahl, die unter anderem Schaden, Feuerrate, Reichweite und Bewegung verändern. Stapelbare Verbesserungen, mehrere Schauplätze und Bosskämpfe geben den kurzen Runs eine Roguelite-Struktur.

Nach dem ersten Prototyp wurde das Projekt innerhalb von rund sechs Wochen von einem kleinen Kernteam bis zum Soft Launch ausgebaut. Chicken vs Aliens ist kostenlos bei Google Play erhältlich und laut Publisher auch in Österreich verfügbar. Eine iOS-Version soll nach Abschluss der App-Store-Prüfung folgen. Das Studio will die weitere Entwicklung anhand der Rückmeldungen und Spieldaten aus dem Soft Launch ausrichten.

Dwarf the Dungeonist

Das 2D-Rätselspiel Dwarf the Dungeonist setzt auf eine vollständig symbolische Darstellung. Statt erklärender Texte sollen Objekte, Regeln und mögliche Aktionen allein durch 32-mal-32-Pixel-Grafiken verständlich werden. Die Level enthalten zwar Zufallselemente, sind nach Angaben des Entwicklers aber deterministisch aufgebaut. Wer eine bereits gelöste Karte erneut betritt, kann über eine versteckte Funktion sogar den eigenen Lösungsweg abspielen lassen.

Soloentwickler Robert Kortowski arbeitet seit mehreren Jahren an der eigenen Engine und an den aus XML- und PNG-Dateien eingelesenen Spielregeln. Zuletzt lag der Schwerpunkt auf neuen Karten und individuellen Mechaniken. Dwarf the Dungeonist erscheint am 2. November auf Steam; eine Demo ist bereits verfügbar.

Firva: Strings of Fate

Firva: Strings of Fate ist ein Dark-Fantasy-Abenteuer, das cineastisches Erzählen mit Erkundung, Plattformpassagen, Rätseln und Nahkämpfen verbinden soll. Im Mittelpunkt steht Firva, deren Reise durch eine düstere Welt vom namensgebenden Motiv des Schicksals begleitet wird. Die Demo konzentriert sich auf einen frühen Ausschnitt und vermittelt einen ersten Eindruck von Umgebungen, Bewegung und Kämpfen.

Für Gord Games ist das Projekt zugleich das erste eigene Spiel. Das Team bezeichnet die Veröffentlichung der spielbaren Fassung als wichtigen Entwicklungsschritt und möchte die Rückmeldungen für weitere Verbesserungen nutzen. Die kostenlose Demo von Firva: Strings of Fate steht auf Steam bereit; für die Vollversion wurde noch kein Termin genannt.

Gateholt

Im Koop-Horrorspiel Gateholt sind Fortschritt und Bedrohung direkt miteinander verbunden. Ein bis vier Personen beseitigen an einem verfluchten Ort Blutflecken, verbrennen Gegenstände oder befreien gefangene Seelen. Jedes getilgte Mal schwächt zwar den Einfluss des Geistes, macht ihn und seine Diener aber zugleich aggressiver. Waffen stehen nicht zur Verfügung, weshalb Verstecken, Fluchtwege und die Abstimmung über den entfernungsabhängigen Sprachchat entscheidend werden.

Welche Kreatur hinter dem Tor wartet, zeigt sich erst während der jeweiligen Partie. Insgesamt nennt Soloentwickler DOMADOZ 14 Arten von Reinigungsarbeiten und unterschiedliche Diener mit eigenen Störmechaniken. Gateholt erscheint am 23. Oktober für Windows, kostet regulär 6,99 US-Dollar und erhält zwei Wochen lang 15 Prozent Einführungsrabatt. Eine kostenlose Demo ist bereits spielbar.

Ghost Justice

Ghost Justice ist ein rundenbasiertes Taktikspiel des slowakischen Studios Centurion Developments. Als Einsatzleitung kommandiert ihr spezialisierte Teams in einer von Kartellkriegen geprägten Welt. Vor einer Mission werden Informationen gesammelt, Ziele festgelegt und mehrere Gruppen koordiniert. Im Einsatz entscheidet ihr zwischen leiser Infiltration und direkter Konfrontation; beide Wege sollen unterschiedliche Risiken für das Team mit sich bringen.

Die erste öffentliche Demo nimmt am Steam Next Fest teil und ist bis zum 26. Oktober zugänglich. Sie zeigt einen Ausschnitt aus Planung, Aufklärung und taktischen Gefechten. Die vollständige PC-Version ist für das erste Quartal 2027 vorgesehen. Demo und weitere Informationen zu Ghost Justice finden sich auf Steam.

GoGeez

Der Soloentwickler axilirate verbindet in GoGeez ein Idle-Spiel mit Karten und kleinen Kreaturen. Karten werden auf einem Spielfeld platziert und lösen dort Werteboni oder Fähigkeiten aus. Neue Funde können eine bestehende Kombination verstärken oder dazu führen, dass die gesamte Aufstellung neu gedacht wird. Das Ziel besteht darin, immer wirkungsvollere Synergien zu bauen, ohne den typischen automatischen Fortschritt eines Incremental-Spiels aufzugeben.

Dauerhafte Verbesserungen schalten zusätzliche Mechaniken frei und erweitern die Möglichkeiten für spätere Durchläufe. Die für das Steam Next Fest aktualisierte Demo soll einen größeren Teil dieses Kreislaufs aus Kartenziehen, Optimieren und Umbauen zeigen. GoGeez kann kostenlos auf Steam ausprobiert werden; ein Termin für die Vollversion steht noch aus.

Hereditas

Das Strategiespiel Hereditas lässt Burgen nicht aus vorgegebenen Segmenten entstehen. Stattdessen zeichnet ihr den Verlauf der Mauern selbst und entwickelt eine einfache Holzpalisade Schritt für Schritt zu einer befestigten Anlage. Dadurch sollen Gelände, Verteidigung und langfristige Ausbaupläne enger zusammenwirken als in klassischen Raster-Bausystemen.

Forester Games öffnet die geschlossene Beta ab dem 1. November zunächst für eingeladene Teilnehmer. Eindrücke aus dieser Fassung dürfen laut Studio ab dem 13. November veröffentlicht werden. Ab dem 27. November sollen alle über Steam registrierten Interessierten Zugang zur Beta erhalten. Die Vollversion ist für 2027 auf PC geplant. Eine Anmeldung und weitere Informationen zu Hereditas gibt es auf Steam.

Maneki Mania

In Maneki Mania wird eine japanische Glückskatze zum Ausgangspunkt eines Incremental-Spiels. Durch Streicheln sammelt ihr Kobans, ladet Symbolwalzen auf und investiert die Gewinne in Verbesserungen für den Schrein. Die Vollversion soll einen Upgrade-Baum und zehn sammelbare Glücksbringer bieten. Obwohl die Präsentation an einen Spielautomaten erinnert, wird dabei laut Entwickler kein echtes Geld eingesetzt.

Die kostenlose Demo endet nach der vierten Walze und bildet damit nur den Anfang des geplanten Fortschrittssystems ab. Eine deutsche Benutzeroberfläche ist bereits enthalten. Lianes8 Studio plant den Early-Access-Start für den 3. Dezember 2026. Bis dahin lässt sich die Demo von Maneki Mania kostenlos auf Steam spielen.

MEGA TAG PANIC

MEGA TAG PANIC überträgt ein klassisches Fangspiel in Online-Partien für zwei bis zehn Personen. Der jeweilige Fänger wächst mit jeder Sekunde und kann dadurch kleinere Durchgänge oder enge Fluchtwege irgendwann nicht mehr benutzen. Wer am Rundenende noch Fänger ist, scheidet aus. Ein Proximity-Voice-Chat beschränkt Stimmen auf die nähere Umgebung und soll Verfolgungen für alle Beteiligten hörbar machen.

Zum Umfang gehören zwölf Karten, zehn Figuren und Bots für Partien ohne vollständige Gruppe. Deutsch zählt zu den 16 angekündigten Sprachen. Das Debüt von Big Dot Games erscheint am 27. Oktober für PC. Der reguläre Preis beträgt 7,79 Euro; in den ersten zwei Wochen ist ein Rabatt von 40 Prozent vorgesehen. Die kostenlose Demo von MEGA TAG PANIC ist derzeit auf Steam verfügbar.

Meltdown

Die Arbeitsplatzsimulation Meltdown setzt euch an das Kontrollpult eines schlecht gewarteten Kernreaktors. Kühlung, Dampfableitung und elektrische Kreisläufe müssen gleichzeitig im Auge behalten werden, während die umliegende Stadt weiterhin Strom verlangt. Hinzu kommen Störungen, Notfälle und ein Vorgesetzter, dessen Anforderungen nicht unbedingt zur technischen Lage passen.

Die aktualisierte Demo enthält ausgewählte Episoden aus dem Storymodus und zeigt, wie aus zunächst überschaubaren Routineaufgaben zunehmend kritische Situationen entstehen. Team STEP plant die Veröffentlichung für den 9. November 2026 auf PC. Meltdown und seine kostenlose Demo sind auf Steam zu finden.

Motel 51: Papers, Keys & Aliens

Motel 51: Papers, Keys & Aliens kombiniert Motelverwaltung mit einer Kontrolle ungewöhnlicher Gäste in der Nähe von Area 51. Ihr prüft Ausweise und Transitgenehmigungen, entscheidet über die Vergabe der Zimmer und müsst verdächtige Angaben erkennen. Gleichzeitig fallen klassische Aufgaben wie Reinigung, Reparaturen und das Bezahlen laufender Rechnungen an.

Die Pixelgrafik und die Mischung aus Dokumentenprüfung und Management geben dem Projekt einen klaren eigenen Schwerpunkt. In der kostenlosen Windows-Demo lässt sich der grundlegende Arbeitsablauf bereits ausprobieren. Die Steam-Seite weist darauf hin, dass Teile der Spiel- und Werbegrafik mit KI-Unterstützung erstellt und anschließend vom Entwickler geprüft und bearbeitet wurden. Die Demo von Motel 51 ist auf Steam verfügbar.

Pixel Invisible

Im kostenlosen Partyspiel Pixel Invisible malt ihr eure Tarnung selbst. Als versteckter Tanuki wird der 32 mal 32 Pixel große Körper mit einem RGB-Farbmischer, verschiedenen Pinseln, Füllwerkzeug und Radierer an Wände, Böden oder Möbel angepasst. Vier Körperhaltungen helfen dabei, die Silhouette zu verändern. Die Gegenseite sucht anschließend nach Unstimmigkeiten im Bild und muss mit einer begrenzten Zahl an Korken treffen.

Online können zwei bis zehn Personen über zufällige Partien oder private Räume mit fünfstelligem Code zusammenspielen. Zehn Schauplätze reichen von Schule und Aquarium bis zu Geisterhaus und Raumschiff; ein Solomodus gegen Bots ist ebenfalls enthalten. Pixel Invisible ist seit dem 23. Oktober kostenlos für iOS und Android erhältlich. In-App-Käufe gibt es laut Code and DESIGN nicht, eine deutsche Übersetzung aber ebenfalls noch nicht.

Pixel Sorter Factory

Pixel Sorter Factory behandelt jedes Element eines Pixelbilds als eigenen simulierten Würfel. Zu Beginn verkauft ihr die einzelnen Pixel noch von Hand. Später übernehmen Förderbänder, Öfen, Waschanlagen, Drucker und ein Plinko immer größere Teile der Sortierung und Verarbeitung. Aus einem simplen Bild entsteht dadurch eine physikalische Fabrik, deren Materialfluss Schritt für Schritt automatisiert wird.

Das französische Zweierstudio MaxFab entwickelt das Spiel mit Godot 4. Die kostenlose Demo soll am 5. November um 19 Uhr auf Steam erscheinen; der Early Access ist für das erste Quartal 2027 vorgesehen. Pixelgrafik und Gameplay entstehen laut Team von Hand, während die Übersetzungen teilweise mit KI-Unterstützung erstellt werden. Pixel Sorter Factory kann bereits auf Steam vorgemerkt werden.

Smalltown Architect

Mit Smalltown Architect hat der österreichische Entwickler Dominik Hackl einen City Builder angekündigt, der sich auf europäische Klein- und Altstädte konzentriert. Statt breite Straßen, Parkplätze und Verkehrsströme zu verwalten, entwerft ihr kompakte Viertel mit gepflasterten Plätzen, Parks, Cafés, Restaurants und Geschäften. Bewohner beleben die gebauten Straßenzüge und sollen den Städten den angekündigten Wuselfaktor verleihen.

Neben der klassischen Übersicht lässt sich die eigene Stadt aus der Third-Person-Perspektive betreten. Quests schalten zusätzliche Gebäude und Szenarien an unterschiedlichen Orten frei. Ein Veröffentlichungstermin wurde noch nicht genannt. Smalltown Architect besitzt bereits eine Steam-Seite, auf der erste Screenshots und die angekündigten Systeme zu sehen sind.

The Mystery of Oak Island

Die rund 45 Minuten lange Demo von The Mystery of Oak Island führt auf ein verlassenes Piratenschiff in der Bucht vor Oak Island. Als Ryan Porter untersucht ihr die leeren Räume, kombiniert Gegenstände und löst klassische Point-and-Click-Rätsel, um dem Verschwinden der Besatzung auf die Spur zu kommen. Der Abschnitt soll vor allem den Mystery-Ton und das traditionelle Rätseldesign des Adventures vorstellen.

Für die Vollversion nennt Visionaire Studio mehr als 100 handgefertigte 16:9-Schauplätze, drei spielbare Figuren und eine geplante Spielzeit von über zehn Stunden. Deutsche und englische Sprachausgabe sowie ein eigener Orchestersoundtrack sind vorgesehen. Das Spiel soll unter Windows, macOS und Linux erscheinen. Die Demo von The Mystery of Oak Island ist kostenlos auf Steam erhältlich.

Too Angry to Clean

Too Angry to Clean kehrt das Prinzip eines Putzsimulators um. Statt Räume wiederherzustellen, zerstört ihr mit Magie möglichst große Teile der Umgebung. Neun Zauber sollen unterschiedliche Formen der Verwüstung ermöglichen, während zehn vollständig zerstörbare Welten jeweils eigene Ziele und Hindernisse bieten.

Grim Page Studio plant eine Kampagne, die allein oder mit bis zu vier Personen gespielt werden kann. Zusätzlich sind ein PvP-Modus und eine separate Herausforderungsarena angekündigt. Die Veröffentlichung auf Steam ist für das erste Quartal 2027 vorgesehen; Interessierte können sich bereits für einen offenen Spieltest anmelden. Die Playtest-Anmeldung für Too Angry to Clean läuft über Steam.

Trillionaire Mercenaries of 21XX

Trillionaire Mercenaries of 21XX verbindet offene Inselerkundung mit taktischen Söldnereinsätzen. Der Entwickler beschreibt die Grundidee als Mischung aus der Einsatzfreiheit eines modernen Stealth-Spiels und einer per Schiff bereisten, farbenfrohen Inselwelt. Missionen sollen unterschiedliche Vorgehensweisen erlauben, während die eigene Mannschaft und ihre Ausrüstung langfristig ausgebaut werden.

Eine frühe kostenlose Demo steht derzeit auf itch.io bereit und ist zunächst nur auf Englisch verfügbar. Für die fertige Version wurde bereits eine vollständige deutsche Übersetzung angekündigt. Laut aktueller Steam-Seite ist die Veröffentlichung für den 9. November 2027 vorgesehen. Trillionaire Mercenaries of 21XX kann auf Steam vorgemerkt werden; die Demo ist über itch.io spielbar.

What the Buck?!

Der österreichische Soloentwickler Alexander Loerting dreht in What the Buck?! die übliche Logik eines Incremental-Spiels um: Statt immer mehr Geld anzuhäufen, soll die stetig wachsende Summe möglichst wirkungsvoll vernichtet werden. Die Eskalation wird von immer aufwendigeren visuellen Effekten begleitet, während Prestige-Runden, Leerlaufeinkommen und zusätzliche Mechaniken den Fortschritt über mehrere Ebenen verteilen.

Die Vollversion soll zwei bis drei Stunden dauern und mehr als 240 Verbesserungen über verschiedene Upgrade-Felder, einen Fähigkeitenbaum und einen Prestige-Baum verteilen. Hinzu kommen 42 Steam-Erfolge und zahlreiche Übersetzungen, darunter Deutsch. Die Demo bildet ungefähr die ersten 45 Minuten ab und ist noch bis zum 26. Oktober Teil des Steam Next Fest. What the Buck?! erscheint am 9. November auf Steam.

Ausblick

Mehrere Demos dieser Ausgabe sind nur rund um das laufende Steam Next Fest besonders sichtbar, bleiben nach Angaben der Studios aber auch darüber hinaus erreichbar. Bei geschlossenen Tests und angekündigten Terminen können sich Umfang oder Verfügbarkeit noch ändern. Die nächsten festen Starts folgen bereits Ende Oktober mit Gateholt, MEGA TAG PANIC und Battle Bot Tactics, bevor Anfang November weitere Veröffentlichungen und neue Demos anstehen.