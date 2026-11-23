Commodore legt den historischen TAC-2 Joystick mit verstärktem Stahlstab, längerer Leitung und mehreren Farbvarianten neu auf.

Der TAC-2 wurde ursprünglich als Joystick für den Commodore 64 bekannt und ist nun wieder erhältlich. Die Neuauflage orientiert sich beim Gehäuse und der Bedienung am historischen Vorbild, ergänzt die Konstruktion aber um einen neu entwickelten Stahlstab. Dadurch soll der Joystick die klassische Haptik mit einer robusteren Mechanik verbinden.

Je nach Ausführung sind die bekannten Farbvarianten BASIC Beige und Starlight Edition sowie die neuen Modelle Founders Edition, Knight Black und C= White verfügbar. Bestimmte Varianten verfügen zusätzlich über LEDs. Ein längeres Kabel soll den Einsatz am Fernseher oder auf der Couch erleichtern.

Der Anschluss entspricht dem Atari-DE-9-Standard. Commodore nennt neben dem C64C Ultimate und dem C64 Ultimate auch VIC-20, C64, C128, Amiga, Atari-Systeme sowie Sega Mega Drive und Genesis als getestete Hardware. Der TAC-2 ist ab sofort zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 49,99 US-Dollar, 45,58 Euro oder 38,04 Pfund erhältlich.

Mehr Information unter: https://commodore.net/store/tac-2/

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