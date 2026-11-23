Der Couchmaster CYPAD von nerdytec ergänzt Controller-, Handheld- und Mobile-Gaming um eine gepolsterte Armauflage für längere Sessions.

Das CYPAD wird um den Körper gelegt und mit einem verstellbaren Verschluss am Rücken fixiert. Die Polsterung stützt Arme, Ellenbogen und Handgelenke, während zwei Seitentaschen Zubehör wie Controller, Smartphone oder Powerbank aufnehmen. Der Bezug ist waschbar und in Schwarz, Camouflage sowie Braun erhältlich.

Eine Variante wird mit einem vier Meter langen USB-C-Daten- und Ladekabel angeboten. Damit lässt sich ein kompatibler Controller direkt mit der Konsole verbinden und gleichzeitig laden. Eine Führungsschlaufe hält das Kabel an seinem Platz. Die Version ohne Kabel ist für Spieler:innen gedacht, die ihre Geräte kabellos oder mit eigener Stromversorgung nutzen.

Das etwa 64 × 64 Zentimeter große Couchmaster® CYPAD ist ab sofort in zwei Varianten erhältlich: mit USB-C-Daten-/Ladekabel für 69,99 € und ohne Kabel für 59,90 €.

Zum Marktstart und anlässlich der Black Week erhalten Käufer 10 % Rabatt auf das CYPAD – sowohl auf Amazon als auch im offiziellen nerdytec-Onlineshop.

Zusätzlich bietet nerdytec in seiner Black-Week ab dem 19. November Rabatte auf ausgewählte Couchmaster sowie die CYKEY Pro in Höhe von bis zu 60 Euro.

Weitere Produktinformationen stehen auf der offiziellen Produktseite.

Varianten und Preise